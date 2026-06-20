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Възрастни хора от дом в Дреновец създадоха собствена зеленчукова градина

Възрастни хора от дом в Дреновец създадоха собствена зеленчукова градина

20 Юни, 2026 11:15 799 8

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  • градина

С много желание, труд и грижа те отглеждат домати, чушки, краставици, тикви и праз лук

Възрастни хора от дом в Дреновец създадоха собствена зеленчукова градина - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Възрастни хора, настанени в Дома за стари хора във видинското село Дреновец, община Ружинци, създадоха собствена зеленчукова градина. С много желание, труд и грижа те отглеждат домати, чушки, краставици, тикви и праз лук, а работата сред лехите им носи не само свежа реколта, но и добро настроение.

Вместо да прекарват времето си в еднообразно ежедневие, обитателите на дома активно участват в грижите за градината с помощта на персонала. За мнозина това занимание връща спомени от живота на село и годините, прекарани в работа на полето. „За мен това означава живот. Значи има още живот в мен и мога да помогна, да произведа нещо със собствените си ръце“, сподели Петруна Петрова.

В дома живеят 22 души, като повечето от тях са трудно подвижни. Въпреки това всички се радват на градината и следят с интерес развитието на растенията. „Имаме праз лук, домати и краставици, които вече са вързали плод. Поливаме ги, грижим се за тях и се радваме заедно. Хората постоянно питат кога ще могат да опитат първите краставици“, разказа домакинът Фиданка Рангелова.

Сред най-активните участници е 80-годишният Славчо Тодоров, който се грижи за поливането. „Цял живот съм работил земята и съм бил тракторист. Каквото има за вършене, помагам“, каза той.

Според управителя на дома Петьо Петров градината е много повече от място за отглеждане на зеленчуци. „Повечето хора тук са живели в къщи на село и са свикнали постоянно да работят нещо. За тях това е огромно разнообразие. А удоволствието да консумират собствена продукция е още по-голямо“, обясни той.

Затова всички вече очакват с нетърпение първата салата от собствената реколта. „Ще изкараме домати и ще ядем от наше производство“, каза с усмивка Петруна Петрова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поздравления за П.Петров

    12 0 Отговор
    Само така тези хора ще доживеят пълноценно дълголетие!!!
    Поздрави и целувки и на живущите работливци със живец за живот !!!

    11:19 20.06.2026

  • 2 Мурка

    0 6 Отговор
    ГЛАДЪТ Е ПО СИЛЕН ОТ : ТОКА СССР И хАМЕРИКА ВЗЕТИ ЗАЕДНО

    11:20 20.06.2026

  • 3 Браво на хората

    10 0 Отговор
    Предпочели са вместо да се теовят с вносните,да си произвеждат качествени зеленчуци.

    11:22 20.06.2026

  • 4 Тити на Кака

    11 1 Отговор
    Една добра новина за начало на деня.
    Да са живи и здрави тези наши сънародници!

    Коментиран от #8

    11:24 20.06.2026

  • 5 Пустиня(к)

    3 0 Отговор
    Тва е те тука, те, до назе.

    11:30 20.06.2026

  • 6 Тая Откъния !

    1 1 Отговор
    Не се Трае !

    Коментиран от #7

    11:54 20.06.2026

  • 7 Бабичка !

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Тая Откъния !":

    С Трепереши Ръце !

    Отново Ще трябва Да Сади !

    И Жъне !

    11:55 20.06.2026

  • 8 Жалко Е !

    1 6 Отговор

    До коментар #4 от "Тити на Кака":

    Такъв Терор !

    На Стари Години !

    11:57 20.06.2026

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