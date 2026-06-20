Възрастни хора от дом в Дреновец създадоха собствена зеленчукова градина

Възрастни хора, настанени в Дома за стари хора във видинското село Дреновец, община Ружинци, създадоха собствена зеленчукова градина. С много желание, труд и грижа те отглеждат домати, чушки, краставици, тикви и праз лук, а работата сред лехите им носи не само свежа реколта, но и добро настроение.

Вместо да прекарват времето си в еднообразно ежедневие, обитателите на дома активно участват в грижите за градината с помощта на персонала. За мнозина това занимание връща спомени от живота на село и годините, прекарани в работа на полето. „За мен това означава живот. Значи има още живот в мен и мога да помогна, да произведа нещо със собствените си ръце“, сподели Петруна Петрова.

В дома живеят 22 души, като повечето от тях са трудно подвижни. Въпреки това всички се радват на градината и следят с интерес развитието на растенията. „Имаме праз лук, домати и краставици, които вече са вързали плод. Поливаме ги, грижим се за тях и се радваме заедно. Хората постоянно питат кога ще могат да опитат първите краставици“, разказа домакинът Фиданка Рангелова.

Сред най-активните участници е 80-годишният Славчо Тодоров, който се грижи за поливането. „Цял живот съм работил земята и съм бил тракторист. Каквото има за вършене, помагам“, каза той.

Според управителя на дома Петьо Петров градината е много повече от място за отглеждане на зеленчуци. „Повечето хора тук са живели в къщи на село и са свикнали постоянно да работят нещо. За тях това е огромно разнообразие. А удоволствието да консумират собствена продукция е още по-голямо“, обясни той.

Затова всички вече очакват с нетърпение първата салата от собствената реколта. „Ще изкараме домати и ще ядем от наше производство“, каза с усмивка Петруна Петрова.