15 служители на НКЖИ крали плодове от частна ябълкова градина до железопътната линия

15 служители на НКЖИ крали плодове от частна ябълкова градина до железопътната линия

18 Октомври, 2025 20:30 727 22

Министърът разпореди проверка

Снимка: facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По време на ремонтни дейности между гарите Дралфа и Търговище, 15 служители от Железопътна секция – Шумен към ДП „НКЖИ” са били заловени да крадат плодове от частна ябълкова градина до железопътната линия.

За случая информира синът на потърпевшия стопанин на градината, който разказва с подробности за наглото деяния по време на работа от железопътните работници в социалните мрежи.

Министърът на транспорта и съобщенията – Гроздан Караджов веднага реагира на сигнала и излезе с публикация във Фейсбук, в която разкрива подробности и заявява, че ще бъде направена подробна проверка за деянието.

Ето какво написа министър Караджов:

Днес получих тревожен сигнал за крайно недопустимо поведение от служители на НК „Железопътна инфраструктура“. По време на ремонтни дейности между гарите Дралфа и Търговище, 15 служители от Железопътна секция – Шумен са били заловени да крадат плодове от частна ябълкова градина до железопътната линия.

Разпоредих незабавна проверка от страна на ръководството на НКЖИ. Вече са установени всички замесени 15 служители. В понеделник ще дадат писмени обяснения, а след това ще им бъдат наложени най-тежките дисциплинарни наказания.

Подобно поведение уронва доверието в институциите и подкопава усилията на всички, които работят почтено в системата. Не приемам това като „дребна нередност“ – приемам го като сериозно нарушение на професионалната етика и на доверието на хората.

Законът важи за всички – без изключения.

Благодаря на гражданите, които подадоха сигнала. Само с нетърпимост към подобни прояви можем да изградим институции, на които хората вярват.

Междувременно, се свързах с г-н Теодор Вълчев, който пръв разказа за инцидента, и му поднесох извинения от името на институцията. Получих и телефона на неговия баща – човека, подал сигнала – и утре лично ще му се обадя, за да му се извиня за непристойните и незаконни действия на нашите служители.

Снимка: facebook


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми като Гладуват

    6 2 Отговор
    Кво да се направи.... ХВАЛА на тоз тъпирскичалгар дето управлява това "министерство"

    20:33 18.10.2025

  • 2 На ганю му пречи гена

    5 2 Отговор
    За да стане човек🤣🤣🤣🤣🤣

    20:34 18.10.2025

  • 3 замесени 15 служители

    5 0 Отговор
    не закачайте варшедите
    явно не им дават ваучери за храна

    после кой ще върши ремонтни дейности
    калинките ли

    20:37 18.10.2025

  • 4 Театър "Сълза и смях"

    6 0 Отговор
    Тези на едро крадат, компот или ракия? 🤣

    20:38 18.10.2025

  • 5 Игнат мотокариста

    4 0 Отговор
    То с нещо хубаво няма да се прочуем

    20:39 18.10.2025

  • 6 Само да питам Министърчето,

    6 0 Отговор
    аве тук МВР нещо нема ли?
    Като какъв Гроздан се изявява в случаят, разбирам го но не е ли работа на Полиция и Жандармерия да задържат такива ЖП работници?

    20:40 18.10.2025

  • 7 Караджов

    5 0 Отговор
    Се преработи.
    След разпореждането на проверка за катастрофата в Созопол, сега разпореди проверка на мангусите крали ябълки!
    Изпоти се от толкова тежък труд!

    20:40 18.10.2025

  • 8 Бай Колю Сапа

    5 0 Отговор
    Ами товарен влак карат хората, да няма празни вагони да разкарват, ха хааа

    20:42 18.10.2025

  • 9 Посетител

    3 1 Отговор
    Значи, да си откъснат хората няколко ябълки и ти да вдигнеш врява за това - егати цицията си! Обаче, да влезеш с чувалите и да почнеш да брулиш плодовете - това вече си е наглост... Срамота!

    Коментиран от #13

    20:44 18.10.2025

  • 10 Е га ти

    3 0 Отговор
    А,бе вземи си 4-5 ябълки, за децата ако трябва, а те му ошушкали градината,все едно чирпанската градушка е минала.Пазачи няма ли?..."Гърми с таа пушка",макя им крадлива

    Коментиран от #11

    20:46 18.10.2025

  • 11 Е га ти

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Е га ти":

    Колегата ме изпревари с подобен коментаp, пиша му +

    20:47 18.10.2025

  • 12 Горски

    2 0 Отговор
    Те не са крали, те просто са влезли да си наберат.

    20:47 18.10.2025

  • 13 Е га ти

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Посетител":

    Изпревари ме с подобен коментар, писал съм ти +

    20:49 18.10.2025

  • 14 ябълкар: пари дай не ни трябва извинение

    2 1 Отговор
    и утре лично ще му се обадя, за да му се извиня

    20:50 18.10.2025

  • 15 Бугараци сър

    1 0 Отговор
    Айдуци от векове за векове

    20:52 18.10.2025

  • 16 Човекът

    1 0 Отговор
    Да си измести градината! Друго спасение няма.

    Коментиран от #19

    20:53 18.10.2025

  • 17 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Народът е казал:

    "Хубавите ябълки - прасетата ги ядат"

    20:53 18.10.2025

  • 18 Простотия БГ

    2 0 Отговор
    Тези кокошкарски кражби дразнят много.Ако обереш банка с милиони, вероятно ще те похвалят, но да обереш градината на някого, да му разбиеш мазето, да му гепиш дрехите от простора, стоповете на колата,маратонките пред вратата и т.н. си е направо простотия.

    20:53 18.10.2025

  • 19 Другият човек

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Човекът":

    Те и там ще му я намерят

    20:54 18.10.2025

  • 20 Следовател Стъпков

    3 0 Отговор
    15 души?...това си е организирана престъпност.

    20:56 18.10.2025

  • 21 Крадливо племе Българско

    0 0 Отговор
    Хан Аспарух ги е довел на Дунава да ловят риба ,а ония преплували барата да лапат мед ,който Славяните отглеждали за да си правят медовина.

    Коментиран от #22

    20:56 18.10.2025

  • 22 Иво

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Крадливо племе Българско":

    не позна племето е цигани.

    21:05 18.10.2025

