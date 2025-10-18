15 служители на НКЖИ крали плодове от частна ябълкова градина до железопътната линия

По време на ремонтни дейности между гарите Дралфа и Търговище, 15 служители от Железопътна секция – Шумен към ДП „НКЖИ” са били заловени да крадат плодове от частна ябълкова градина до железопътната линия.
За случая информира синът на потърпевшия стопанин на градината, който разказва с подробности за наглото деяния по време на работа от железопътните работници в социалните мрежи.
Министърът на транспорта и съобщенията – Гроздан Караджов веднага реагира на сигнала и излезе с публикация във Фейсбук, в която разкрива подробности и заявява, че ще бъде направена подробна проверка за деянието.
Ето какво написа министър Караджов:
Днес получих тревожен сигнал за крайно недопустимо поведение от служители на НК „Железопътна инфраструктура“. По време на ремонтни дейности между гарите Дралфа и Търговище, 15 служители от Железопътна секция – Шумен са били заловени да крадат плодове от частна ябълкова градина до железопътната линия.
Разпоредих незабавна проверка от страна на ръководството на НКЖИ. Вече са установени всички замесени 15 служители. В понеделник ще дадат писмени обяснения, а след това ще им бъдат наложени най-тежките дисциплинарни наказания.
Подобно поведение уронва доверието в институциите и подкопава усилията на всички, които работят почтено в системата. Не приемам това като „дребна нередност“ – приемам го като сериозно нарушение на професионалната етика и на доверието на хората.
Законът важи за всички – без изключения.
Благодаря на гражданите, които подадоха сигнала. Само с нетърпимост към подобни прояви можем да изградим институции, на които хората вярват.
Междувременно, се свързах с г-н Теодор Вълчев, който пръв разказа за инцидента, и му поднесох извинения от името на институцията. Получих и телефона на неговия баща – човека, подал сигнала – и утре лично ще му се обадя, за да му се извиня за непристойните и незаконни действия на нашите служители.
1 Ми като Гладуват
20:33 18.10.2025
2 На ганю му пречи гена
20:34 18.10.2025
3 замесени 15 служители
явно не им дават ваучери за храна
после кой ще върши ремонтни дейности
калинките ли
20:37 18.10.2025
4 Театър "Сълза и смях"
20:38 18.10.2025
5 Игнат мотокариста
20:39 18.10.2025
6 Само да питам Министърчето,
Като какъв Гроздан се изявява в случаят, разбирам го но не е ли работа на Полиция и Жандармерия да задържат такива ЖП работници?
20:40 18.10.2025
7 Караджов
След разпореждането на проверка за катастрофата в Созопол, сега разпореди проверка на мангусите крали ябълки!
Изпоти се от толкова тежък труд!
20:40 18.10.2025
8 Бай Колю Сапа
20:42 18.10.2025
9 Посетител
Коментиран от #13
20:44 18.10.2025
10 Е га ти
Коментиран от #11
20:46 18.10.2025
11 Е га ти
До коментар #10 от "Е га ти":Колегата ме изпревари с подобен коментаp, пиша му +
20:47 18.10.2025
12 Горски
20:47 18.10.2025
13 Е га ти
До коментар #9 от "Посетител":Изпревари ме с подобен коментар, писал съм ти +
20:49 18.10.2025
14 ябълкар: пари дай не ни трябва извинение
20:50 18.10.2025
15 Бугараци сър
20:52 18.10.2025
16 Човекът
Коментиран от #19
20:53 18.10.2025
17 Сатана Z
"Хубавите ябълки - прасетата ги ядат"
20:53 18.10.2025
18 Простотия БГ
20:53 18.10.2025
19 Другият човек
До коментар #16 от "Човекът":Те и там ще му я намерят
20:54 18.10.2025
20 Следовател Стъпков
20:56 18.10.2025
21 Крадливо племе Българско
Коментиран от #22
20:56 18.10.2025
22 Иво
До коментар #21 от "Крадливо племе Българско":не позна племето е цигани.
21:05 18.10.2025