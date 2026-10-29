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ЕЦТП сезира ДАНС и премиера за риска пътищата да останат без зимна поддръжка

ЕЦТП сезира ДАНС и премиера за риска пътищата да останат без зимна поддръжка

29 Октомври, 2026 10:33 530 7

  • ецтп-
  • данс-
  • зимна поддръжка

Когато държавата забавя плащания за надлежно изпълнени дейности, тя ограничава възможността на изпълнителите да осигурят следващите доставки и необходимата готовност

ЕЦТП сезира ДАНС и премиера за риска пътищата да останат без зимна поддръжка - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Европейският център за транспортни политики изпраща сигнал до ДАНС и министър-председателя с искане държавата да предприеме конкретни спешни мерки в срок от 10 дни от получаването му. Недостатъчното финансиране и забавените плащания за пътна поддръжка създават пряк риск за живота и здравето на хората по българските пътища.

ЕЦТП предупреждава, че финансовите проблеми в поддръжката могат да поставят под заплаха навременното снегопочистване и обработката срещу заледяване през зимния сезон 2026/2027 г. Подготовката изисква предварително осигурени материали, работоспособна техника, гориво и дежурни екипи. Тези ресурси не могат да бъдат набавени незабавно след настъпването на тежка зимна обстановка.

Когато държавата забавя плащания за надлежно изпълнени дейности, тя ограничава възможността на изпълнителите да осигурят следващите доставки и необходимата готовност. Така финансовият проблем се превръща в опасност за всички, които използват пътната мрежа.

Според ЕЦТП министърът на финансите, министърът на регионалното развитие и ръководството на АПИ дължат общо решение с ясно разпределени отговорности. Министърът на финансите следва да предложи необходимото финансово обезпечаване в рамките на законовите си правомощия. АПИ и МРРБ трябва да гарантират, че средствата се превръщат в реална готовност и извършени дейности.

В сигнала ЕЦТП настоява в рамките на 10-дневния срок държавата да:

извърши проверка на място на наличните материали, техниката и персонала за зимно поддържане;

установи и разплати проверените безспорни изискуеми задължения, като осигури необходимия финансов ресурс;

обезпечи непрекъснатото снегопочистване и обработката срещу заледяване, включително план за действие при риск от неизпълнение на договор;

установи най-опасните участъци и започне незабавното им обезопасяване;

представи публичен отчет за предприетите действия, отговорните институции и сроковете за отстраняване на оставащите дефицити.

Обезопасяването на непосредствените опасности трябва да започне незабавно, без да се изчаква изтичането на десетте дни.

От ДАНС се иска да прецени действията по своята компетентност относно евентуално застрашаване на националната сигурност. Нарушената проходимост може да блокира транспортни връзки, да затрудни спешната помощ и спасителните екипи и да прекъсне жизненоважни доставки.

ЕЦТП настоява да бъде проверено и отражението на спрените или ограничените дейности през лятото на 2026 г. Неотстранените дефекти, компрометираното отводняване и невъзстановената сигнализация могат да утежнят последствията от зимните условия.

„Даваме на държавата 10 дни да предприеме и отчете конкретни спешни мерки. Финансовите и договорните спорове не оправдават оставянето на гражданите в опасност. Цената на бездействието може да бъде човешки живот“, е позицията на ЕЦТП.

Центърът предлага и промени в Закона за пътищата за гарантирано финансиране на необходимата поддръжка и заявява готовност да представи проект на специална наредба за независим технически контрол и приемане на пътните дейности.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 АГАТ а Кристи

    6 3 Отговор
    България ударно се "подготвя" за 16-та, Заддунайская, благодарение на гениалността в управлението на държавата от кликата на "ДРУГАРЯТ" Рундьо Боташов Решетников

    Коментиран от #4

    10:41 29.10.2026

  • 3 Павел Пенев

    5 1 Отговор
    Тези простаци пак искат пари,но винаги са изненадани от снега а пътищата непочистени.

    10:42 29.10.2026

  • 4 Шишков ще ги оправи

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":

    Имай вяра ,🥳🥳🥳🚾🚾🚾🎪🎪🎪

    10:51 29.10.2026

  • 5 Шишков

    2 0 Отговор
    Местя си го. Няма да ми се отрази на заплатата, пенсията и комисионните от комисиите. Пък и родната милиция ме пази от войни по пътищата.

    Коментиран от #6

    11:11 29.10.2026

  • 6 Радев

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Шишков":

    Аз пък хептен. Си го местя. Нали борим олигархичните кръгове на пенсионерите, майките и журналистите. Победа будет за нами!

    11:13 29.10.2026

  • 7 опала

    1 0 Отговор
    Зимата пак ни изненада

    11:17 29.10.2026

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