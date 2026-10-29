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Кирил Вълчев: Г-н Кандев го е страх от дебат, защото няма идеи

Кирил Вълчев: Г-н Кандев го е страх от дебат, защото няма идеи

29 Октомври, 2026 11:41, обновена 29 Октомври, 2026 11:45 3 632

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В Украйна трябва да изпратим не български войници, а български строители, които да участват в нейното възстановяване

Кирил Вълчев: Г-н Кандев го е страх от дебат, защото няма идеи - 1
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Георги Кандев го е страх от дебат, затова отказва. Но не защото не може да говори, както някои се шегуват с него. Аз проявявам пълно разбиране към хора, които се притесняват. Страх го е, защото няма нито една идея за работата си като вицепрезидент. Нещо повече – няма идея какво работи вицепрезидентът. Това заяви кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев на среща с граждани в Пазарджик. Вълчев подчерта, че Кандев няма идеи, свързани с правомощията на вицепрезидента, за политиките с българите в чужбина, за представянето на България по света.

Кандидатът за вицепрезидент представи идеите им с кандидата за президент Илияна Йотова за приобщаване на младите хора с техните предложения как България да върви напред. Те предлагат създаването на Консултативен съвет за младежки стратегии.

Във връзка с популяризирането на България с нейната история, култура, таланти Вълчев посочи идеята на Илияна Йотова като вицепрезидент за създаване на Национален български културен институт по примера на Френския културен институт, Институт Сервантес и още други. България е единствената държава в Европейския съюз, която няма такава институция, а наличието ѝ ще отвори много възможности.

Кандидатът за вицепрезидент сподели и предложенията, свързани с процедурите за даване на българско гражданство – основен критерий за гражданството по произход да бъде доброто владеене на български език, на специална церемония да бъдат връчвани българските документи за самоличност.

„В споразумението, което като служебен премиер Андрей Гюров подписа в Киев, 44 пъти са споменати думите война и военна. Четири пъти по-малко се споменава мир – само 11. В него пише, че България активно се ангажира с дейностите на Коалицията на желаещите за Украйна. А в документ от Париж на тази коалиция пише, че ще се изпращат мироопазващи сили“, заяви Кирил Вълчев. Той се обърна към тези, които твърдят, че президентът не можел да взима решения, свързани с война, да прочетат член 100 ал. 5 от Конституцията, където пише, че ако Народното събрание не заседава в момента, президентът може спешно да вземе решение, включително за включване във война, и след това да се свиква тепърва парламентът. „Президентът има голяма отговорност към мира, включително и на нормативно ниво“, изтъкна Вълчев. По думите му е изключително важно България да има президент, който говори и работи за мир, а не за война. „Президент, който категорично се обявява против изпращането на български войници в Украйна. Президент, който настоява за участието на Европейския съюз в преговорите за мир в Украйна, със силния глас на България“, посочи Кирил Вълчев. Според него в преговорите нашата страна трябва да има активна роля за гарантиране на сигурността в Черно море, за правата на бесарабските българи, които да могат да говорят на майчиния си език, да пазят българската си идентичност. „Да изпратим накрая не български войници, а български строители, които да участват във възстановяването на Украйна“, подчерта кандидатът за вицепрезидент.

„Вярвам, че Илияна Йотова и аз спечелихме доверието на хората, защото не превърнахме нашите опоненти във врагове, не се поддадохме на неистовата злоба срещу нас, срещу недопустимото ожесточение. Опонентите ни се държат така, сякаш в деня след изборите няма да продължим да живеем заедно“, изтъкна Кирил Вълчев.


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