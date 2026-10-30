България и Канада обсъдиха авиационно училище и „Страйкър“

Министърът на отбраната Димитър Стоянов и новоназначеният посланик на Канада в България Кевин Рекс обсъдиха създаването на училище за авиационна подготовка в страната. Инициативата е на канадската страна и предвижда изграждането на център за обучение на пилоти, включително за нуждите на Военновъздушните сили.

Стоянов заяви подкрепата на Министерството на отбраната за проекта. По думите му българската армия разполага с добре подготвени пилоти, които могат да подпомагат обучителния процес. Реализирането на идеята би разширило възможностите за авиационна подготовка и би създало условия за по-тясно сътрудничество с канадската отбранителна индустрия.

Обсъдиха поддръжката на „Страйкър“

В разговора е поставен и въпросът за доставките и обслужването на бойните машини „Страйкър“. „Придобиването на бойните машини „Страйкър“ е третият най-голям проект за модернизация на Българската армия и за нас е изключително важно да се ускорят доставките на новата техника“, заяви Димитър Стоянов.

Министърът е предложил да бъде изграден център за поддръжка на „Страйкър“ в България. Той посочи, че страната разполага с експертен и технически потенциал за обслужване както на машините, предназначени за Българската армия, така и на техника, която вече е на въоръжение в други държави от региона.

Кевин Рекс е представил възможностите на канадските компании от отбранителната индустрия. Двете страни са обсъдили партньорства между български и канадски дружества, както и съвместни инициативи в подкрепа на модернизацията и развитието на отбранителните способности.

Фокус върху сигурността в Черно море

Сред темите на срещата е била ситуацията в Черно море и последните атаки срещу търговски кораби. Димитър Стоянов е подчертал, че укрепването на сигурността в региона изисква по-активен принос на НАТО и Европейския съюз, както и развитие на регионалните инициативи.

Като пример е посочена Противоминната военноморска група в Черно море. Кевин Рекс е отбелязал приноса на Канада, която също участва в инициативата.

Канадският посланик е със седалище в Букурещ. Преди срещата със Стоянов заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков е приел копията от акредитивните му писма. В разговора е подчертан и приоритетът за България да бъде открито посолство на Канада в София.

Източници: bta.bg