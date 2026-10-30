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България и Канада обсъдиха авиационно училище и „Страйкър“

България и Канада обсъдиха авиационно училище и „Страйкър“

30 Октомври, 2026 14:08 559 6

  • димитър стоянов-
  • кевин рекс-
  • авиационна подготовка-
  • страйкър-
  • черно море

Проектът предвижда център за обучение на пилоти, включително за нуждите на Военновъздушните сили. Обсъдено е и изграждането на център за поддръжка на бойните машини „Страйкър“

България и Канада обсъдиха авиационно училище и „Страйкър“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната Димитър Стоянов и новоназначеният посланик на Канада в България Кевин Рекс обсъдиха създаването на училище за авиационна подготовка в страната. Инициативата е на канадската страна и предвижда изграждането на център за обучение на пилоти, включително за нуждите на Военновъздушните сили.

Стоянов заяви подкрепата на Министерството на отбраната за проекта. По думите му българската армия разполага с добре подготвени пилоти, които могат да подпомагат обучителния процес. Реализирането на идеята би разширило възможностите за авиационна подготовка и би създало условия за по-тясно сътрудничество с канадската отбранителна индустрия.

Обсъдиха поддръжката на „Страйкър“

В разговора е поставен и въпросът за доставките и обслужването на бойните машини „Страйкър“. „Придобиването на бойните машини „Страйкър“ е третият най-голям проект за модернизация на Българската армия и за нас е изключително важно да се ускорят доставките на новата техника“, заяви Димитър Стоянов.

Министърът е предложил да бъде изграден център за поддръжка на „Страйкър“ в България. Той посочи, че страната разполага с експертен и технически потенциал за обслужване както на машините, предназначени за Българската армия, така и на техника, която вече е на въоръжение в други държави от региона.

Кевин Рекс е представил възможностите на канадските компании от отбранителната индустрия. Двете страни са обсъдили партньорства между български и канадски дружества, както и съвместни инициативи в подкрепа на модернизацията и развитието на отбранителните способности.

Фокус върху сигурността в Черно море

Сред темите на срещата е била ситуацията в Черно море и последните атаки срещу търговски кораби. Димитър Стоянов е подчертал, че укрепването на сигурността в региона изисква по-активен принос на НАТО и Европейския съюз, както и развитие на регионалните инициативи.

Като пример е посочена Противоминната военноморска група в Черно море. Кевин Рекс е отбелязал приноса на Канада, която също участва в инициативата.

Канадският посланик е със седалище в Букурещ. Преди срещата със Стоянов заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков е приел копията от акредитивните му писма. В разговора е подчертан и приоритетът за България да бъде открито посолство на Канада в София.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Този по средата обаче не са го закичили с червения мак, понеже деда му сигурно ги е трепал при Дойран.

    14:10 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Милиарди

    1 0 Отговор
    за глупости. Готвят ни за пушечно месо. Освен коридорите вклч. последният VIII одобрен от Радев, за да минават чужди военни.
    Остава Радев да приеме цифровото ойро.
    И отново ще забрави да инициира Референдум за запазване на Кеш в Конституцията.
    Референдумът на Дойран събира прах, като реакторите на Белене и оборудването.
    Като ни "набутат" в цифровото ойро, аллтернативата е глад ако откажеш мобилизация,
    или на фронта. Не мога да повярвам, че над милион българи гласуваха за Ойроатлантикът Радев.
    9 години неинициирал Референдум за лЪв. Едва когато ни приеха де юро, се сети да направи подобие на Референдум. Същото стана и с бюджета за 2027, същият като на ГЕРБ и ДПС.
    Нямал да увеличава данъци, увеличи преки и косвени данъци.
    Срам нямаше да посегне на единствените жилища на българите местни данъци и такси с 100% от 2027 до 2030.
    Продължаваме с дълговите спирали.

    14:27 30.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Еърбъс Купи Канадските самолети

    0 0 Отговор
    Бомбардие и сега бългериа ер лети с бомбардие много ясно че канадците ще искат да правят училище за пилоти

    14:41 30.10.2026

  • 6 Платен провокатор

    1 0 Отговор
    Два въпроса ми изникват на първо четене. Ние си имаме авиационно училище, за какво ни е друго? Страйкарите са производство на САЩ, канадците къде се бутат за поддръжка?

    14:58 30.10.2026

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