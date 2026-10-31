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Чепеларе увеличи помощта за новородено на 1500 евро

Чепеларе увеличи помощта за новородено на 1500 евро

31 Октомври, 2026 21:07 403 6

  • чепеларе-
  • финансова помощ-
  • новородено дете-
  • осиновено дете-
  • общински съвет

Средствата ще се изплащат на два транша, като вторият е обвързан с посещение на местна детска градина

Чепеларе увеличи помощта за новородено на 1500 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общинският съвет в Чепеларе увеличи еднократната финансова помощ за новородено или осиновено дете на 1500 евро. Размерът е близо три пъти по-висок от сумата, отпускана в началото на 2026 г. – 511,29 евро.

Новата помощ ще се изплаща на два транша. Първите 1000 евро ще се предоставят след навършване на 18 месеца на детето. За втория транш от 500 евро родителите ще трябва да представят документ, удостоверяващ, че детето е посещавало детска градина на територията на община Чепеларе в продължение на една пълна година.

С промяната местната власт цели да насърчи младите семейства да остават, да работят и да отглеждат децата си в района. Така получаването на пълния размер на помощта е свързано не само с възрастта на детето, но и с посещаването на местна детска градина.

На същото заседание Общинският съвет е определил и максимален размер от 300 евро за еднократната социална помощ за крайно нуждаещи се жители. Средствата са предназначени за семейства, изпаднали в кризисна ситуация.

Източници: blitz.bg, focus-news.net


Смолян / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Езвенете

    4 0 Отговор
    Ну ас къто по недуучил дъ питъм - зъ който съ съгласи да прави децатъ в Чепелари, колку пари ша дадът, да ида?

    21:10 31.10.2026

  • 2 Сво Ще Направи ?

    1 0 Отговор
    С 300 евро ?

    21:15 31.10.2026

  • 3 Ййхжкгж

    0 0 Отговор
    В Сливен същото!

    21:18 31.10.2026

  • 4 Гробар

    0 0 Отговор
    В Столипиново, Факултето и Максуда по две. От Киро и Шиши.

    Коментиран от #5

    21:23 31.10.2026

  • 5 Киро Шприца

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гробар":

    И във Филиповци!

    21:26 31.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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