Чепеларе увеличи помощта за новородено на 1500 евро

Общинският съвет в Чепеларе увеличи еднократната финансова помощ за новородено или осиновено дете на 1500 евро. Размерът е близо три пъти по-висок от сумата, отпускана в началото на 2026 г. – 511,29 евро.

Новата помощ ще се изплаща на два транша. Първите 1000 евро ще се предоставят след навършване на 18 месеца на детето. За втория транш от 500 евро родителите ще трябва да представят документ, удостоверяващ, че детето е посещавало детска градина на територията на община Чепеларе в продължение на една пълна година.

С промяната местната власт цели да насърчи младите семейства да остават, да работят и да отглеждат децата си в района. Така получаването на пълния размер на помощта е свързано не само с възрастта на детето, но и с посещаването на местна детска градина.

На същото заседание Общинският съвет е определил и максимален размер от 300 евро за еднократната социална помощ за крайно нуждаещи се жители. Средствата са предназначени за семейства, изпаднали в кризисна ситуация.

Източници: blitz.bg, focus-news.net