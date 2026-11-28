Председателят на Общинския съвет във Варна Христо Димитров определи като добро за работата на местния парламент решението на Административния съд, с което беше спряно предварителното изпълнение на отстраняването на кмета Благомир Коцев. Така Коцев може да продължи да изпълнява функциите си до окончателното произнасяне по делото.

„Прагматично погледнато, за самия Общински съвет това е добро решение“, заяви Димитров. По думите му изборът на временно изпълняващ длъжността кмет би създал затруднения за общината, особено преди приемането на бюджета за 2027 г.

Определението на съда може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в седемдневен срок. Магистратите са посочили, че незабавното прекратяване на мандата би засегнало не само правата на Коцев, но и гражданите, които са го избрали. Съдът все още не се е произнесъл окончателно по законността на решението на Общинската избирателна комисия.

Димитров: Варна няма договори за ключови дейности

В интервюто си Димитров отхвърли твърденията за предварителен сценарий за овладяване на Варна. Той постави въпроса кой би искал да поеме управлението на град, който според него няма договори за сметоизвозване, зимно поддържане и поддръжка на инфраструктурата.

„Някой, който дойде, ще владее град, пълен с боклуци. Град, който няма договор за сметоизвозване. Град, който няма договор за зимно поддържане и не се знае коя сутрин някоя кола ще се сблъска на Аспарухов мост“, каза Христо Димитров.

Той заяви, че не може да коментира мотивите за решението на Общинската избирателна комисия, тъй като те са от компетентността на самата комисия.

Какво каза за ТИМ и срещата с Кирил Петков

Димитров отхвърли твърденията, че групата „Алтернатива за гражданите“ е свързана с икономическата група ТИМ. Той призна, че в нея има служители на „Химимпорт“ и „Холдинг Варна“, но посочи, че формацията обединява над 50 фирми от различни браншове.

По думите му бизнес представители обсъждат идеи и възможности за развитието на града, но не налагат решения на общинските съветници. Димитров отрече и да е оказван натиск върху групата. Като основни теми той посочи липсата на инвестиционен климат, слабия интерес от инвеститори и лошата транспортна свързаност на Варна.

Председателят на Общинския съвет потвърди и за среща с Кирил Петков между първия тур и балотажа на местните избори през 2023 г. По думите му тя е била по инициатива на Петков и е била свързана с търсене на подкрепа за втория тур.

Димитров заяви, че групата е дала пълната си подкрепа за Коцев, но впоследствие е останала разочарована от управлението му. Той допусна, че част от близо 11 000 гласа, които е получил на първия тур, са били прехвърлени към Коцев на балотажа. Според него разривът между тях е настъпил няколко месеца след изборите.

Източници: btvnovinite.bg