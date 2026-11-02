Военна техника ще се движи по пътищата до 14 ноември

Личен състав и военна техника от формированията на Съвместното командване на силите ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура в страната от 2 до 14 ноември.

Придвижването е свързано с планирана съвместна подготовка. От Министерството на отбраната не посочват конкретните пътни участъци, по които ще преминават автоколоните, както и броя на военнослужещите и вида на техниката.

Колоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“.

„Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“.

Съвместното командване на силите е структура от оперативно ниво, в чиито задачи влиза планирането и провеждането на съвместни операции и подготовки на въоръжените сили.

Източници: dariknews.bg