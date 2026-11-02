Военна техника ще се движи по пътищата до 14 ноември

Личен състав и военна техника от формированията на Съвместното командване на силите ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура в страната от 2 до 14 ноември.
Придвижването е свързано с планирана съвместна подготовка. От Министерството на отбраната не посочват конкретните пътни участъци, по които ще преминават автоколоните, както и броя на военнослужещите и вида на техниката.
Колоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“.„Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“.
Съвместното командване на силите е структура от оперативно ниво, в чиито задачи влиза планирането и провеждането на съвместни операции и подготовки на въоръжените сили.
Източници: dariknews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добро утро
06:48 02.11.2026
2 Пътищата
06:50 02.11.2026
3 Ббз ь
06:50 02.11.2026
4 Ура .
Да ги посрещнем с хляб и сол.
06:51 02.11.2026