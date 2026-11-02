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Военна техника ще се движи по пътищата до 14 ноември

Военна техника ще се движи по пътищата до 14 ноември

2 Ноември, 2026 06:44 263 4

  • военна техника-
  • съвместно командване на силите-
  • военна полиция-
  • министерство на отбраната-
  • пътна инфраструктура

Личен състав от формированията на Съвместното командване на силите ще участва в планирана съвместна подготовка. Автоколоните ще бъдат съпровождани от Военна полиция

Военна техника ще се движи по пътищата до 14 ноември - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Личен състав и военна техника от формированията на Съвместното командване на силите ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура в страната от 2 до 14 ноември.

Придвижването е свързано с планирана съвместна подготовка. От Министерството на отбраната не посочват конкретните пътни участъци, по които ще преминават автоколоните, както и броя на военнослужещите и вида на техниката.

Колоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“.

„Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“.

Съвместното командване на силите е структура от оперативно ниво, в чиито задачи влиза планирането и провеждането на съвместни операции и подготовки на въоръжените сили.

Източници: dariknews.bg


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добро утро

    2 0 Отговор
    Да не би да се готвят за война.

    06:48 02.11.2026

  • 2 Пътищата

    0 0 Отговор
    ще станат на трошляк !

    06:50 02.11.2026

  • 3 Ббз ь

    0 0 Отговор
    Тоест 60 годишни ковчези ще се движат по пътищата и горите отново.Ще закъсват през 5 км .

    06:50 02.11.2026

  • 4 Ура .

    0 0 Отговор
    Руснаците идат.
    Да ги посрещнем с хляб и сол.

    06:51 02.11.2026

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