Народното събрание одобри два проекта за модернизация на Българската армия на обща стойност над 1,7 млрд. евро. Предвижда се страната да придобие 57 самоходни гаубици CAESAR от Франция и още пет системи за противовъздушна отбрана IRIS-T SLM от Германия. След изпълнението на новата поръчка България трябва да разполага общо с шест комплекса IRIS-T SLM.

Проектът за артилерийската техника е на стойност до 686 млн. евро, а за петте допълнителни системи IRIS-T SLM са предвидени 1,106 млрд. евро. Финансирането ще бъде осигурено чрез инструмента SAFE, който предоставя заеми за укрепване на отбранителните способности на държавите от Европейския съюз.

ПВО за самолети и крилати ракети

Системите IRIS-T SLM са предназначени за защита от самолети, хеликоптери, крилати ракети и други въздушни заплахи. Придобиването им е свързано с необходимостта от по-добра защита на въздушното пространство, критичната инфраструктура и военните обекти.

Новите комплекси са част от усилията за укрепване на отбранителните способности на страната и от ангажиментите ѝ като член на НАТО. България се присъедини и към инициативата на Алианса за засилване на противовъздушната отбрана на източния фланг.

57 гаубици за Сухопътните войски

Френските CAESAR са самоходни гаубици с калибър 155 мм и обсег на действие до 40 километра. Те трябва да заменят остарялата съветска артилерийска техника, с която в момента разполагат Сухопътните войски. В проекта са включени още боеприпаси и съпътстващо оборудване.

Доставката на гаубиците трябва да приключи до края на 2030 г. Проектът е част от по-мащабната програма за превъоръжаване и модернизация на армията.

Спорове за цената и прозрачността

По време на парламентарните дебати бяха поставени въпроси за начина, по който се формира цената на артилерийския проект. От ГЕРБ-СДС посочиха, че стойността му е нараснала с 35 млн. евро спрямо предишния вариант. Христо Гаджев заяви, че липсва достатъчно подробна информация за отделните разходи и че парламентарната група ще се въздържи при гласуването.

От „Демократична България“ също изразиха съмнения за възможни посредници и фирми, свързани със сделката. Министерството на отбраната обясни, че увеличението е предвидено за непредвидени разходи и не означава задължително, че цялата сума ще бъде изразходвана.

„Няма да бъдат допуснати цени над одобрения финансов лимит“, увериха от Министерството на отбраната.

Предстоят преговори по конкретните договори. Двата проекта са одобрени като инвестиционни разходи, а окончателните параметри ще бъдат определени в рамките на процедурите по придобиване.

Източници: btvnovinite.bg