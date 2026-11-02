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Татяна Иванова е напът да стане първата българка в Космоса
  Тема: Известни личности

Татяна Иванова е напът да стане първата българка в Космоса

2 Ноември, 2026 10:24 1 384 23

  • татяна иванова-
  • космос-
  • авиокосмическо инженерство-
  • суборбитален полет-
  • ембри-ридъл

Студентката по авиокосмическо инженерство преминава през парашутизъм, гмуркане и тренировки за суборбитален полет

Татяна Иванова е напът да стане първата българка в Космоса - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Парашутизъм, гмуркане, тренировки с космически костюм и изпитания при натоварване от 6,1 G са част от подготовката на Татяна Иванова, която мечтае да стане първата българка, летяла в Космоса. Тя учи авиокосмическо инженерство в американския университет „Ембри-Ридъл“ и преминава обучение, свързано със суборбитални полети. Към момента няма данни тя да е извършила космически полет или да е обявена дата за такъв.

„Когато бях на 15 години, през 2018 г., осъзнах, че искам да стана астронавт“, разказа Иванова пред БНТ. По думите ѝ примерът на хора, които се гмуркат, скачат с парашут и пилотират самолети, я е накарал да разбере колко важни са подготовката и способността за правилно решение в екстремна ситуация.

Подготовка за полет и работа извън космически кораб

Иванова вече има лиценз за парашутизъм и осем специализации като водолаз. През януари започва курс за професионални водолази. Част от обучението ѝ е свързана с космически костюми и EVA – дейност, при която астронавтът излиза извън космическия кораб в среда без налягане.

Програмата включва метеорология, физика и практически занятия в симулатор на космическа капсула. Иванова обяснява, че участниците се обучават и как да излизат от капсула, като тренировките се наблюдават от професионалисти в САЩ, работещи за държавни агенции.

Сред изпитанията е тренировка за оцеляване, при която кабина на хеликоптер се обръща във вода на 180 градуса. По време на акробатичен полет във Флорида Иванова е изпитала натоварване от 6,1 G – шест пъти земното ускорение. „Всяко нещо, което правиш всеки ден, те подготвя и те прави по-силен“, казва тя.

Космосът като научна цел

За Иванова полетът не е само лична цел. Тя планира да продължи образованието си с докторантура по атмосферни науки и да изследва аеродинамиката и въздушните течения.

Според нея проучването на Марс може да даде на учените по-добра представа как се е променяла Земята и какво би могло да се случи с нея в далечното бъдеще. Тя определя науката като основната причина да избере авиокосмическото инженерство, а не само като път към званието „астронавт“.

В обучението си Иванова често е единственото момиче в курса. Тя разказва, че в дисциплината аеродинамика е задавала много въпроси, въпреки че това понякога е било възприемано като прекомерно. На втория изпит обаче е получила най-високата оценка в класа.

Ако осъществи целта си, Иванова ще бъде първата българка, летяла в Космоса. Досега България е изпратила двама мъже – Георги Иванов и Александър Александров.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кака Наска Байконурова

    8 2 Отговор
    Пак рускиня.

    10:27 02.11.2026

  • 2 604

    5 5 Отговор
    БГ не е изпратила никой в космосо, други са!

    10:32 02.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АБЕ

    12 0 Отговор
    Много се изнервям на неграмотници.
    НАПЪТ или НА ПЪТ??

    Коментиран от #23

    10:34 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Симо

    15 0 Отговор
    Ингилизова е някаква нова звезда, която ще ме задави от смях с публикациите си!!!! А колкото до Иванова, която от дете мечтае да стане астронавт!! Защо точно астронавт??? Защо не космонавт или тайконавт??? Всяко дете има мечти, някой си живечт в тях цял живот. По-шашавите даже им дават трибуна за изява.

    Коментиран от #8, #9

    10:37 02.11.2026

  • 8 честен ционист

    5 7 Отговор

    До коментар #7 от "Симо":

    Защо астронавт ли? Еми, астронавти стават американците, космонавти руснаците. Янките винаги се приводняват, докато братишките кацат на суша.

    10:39 02.11.2026

  • 9 Никой нормален

    5 16 Отговор

    До коментар #7 от "Симо":

    с европейско мислене не иска да учи в Русия или Китай.

    Коментиран от #14, #15

    10:42 02.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 12...34

    5 0 Отговор
    Следя развитието и.Страхотна е,пожелавам и здраве и големи успехи.

    Коментиран от #17

    10:55 02.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Симо

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "Никой нормален":

    То се вижда и от образованието в Европа, Русия и Китай! Едните произвеждат кадри във всяка сфера, другите си ги внасят от Африка и Азия, защото ги нямат в Европа. На тълпи, с лодки, салове, гемии се внасят инженери, лекари, художници, ......

    Коментиран от #21

    10:57 02.11.2026

  • 16 клюкарката

    1 1 Отговор
    Пак локуми разтягате.Пак нямате данни ,но коментирате.Терешкова навремето я изстреляха,горе се наспа и си я върнаха.Всеки млад човек си мечтае за нещо.Поне мечтите са безплатни все още.

    11:00 02.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 клюкарката

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "0000":

    А,трите кокони ли?Минаха в нелегалност.За по сигурно на 4-ти заминават с кораба за Антарктида.Там ще ближат рани на спокойствие,а Пимпирев ще ги успокоява с отбрани маркови питиета и мезета.

    11:07 02.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Йотова спечели

    4 0 Отговор
    и няма и 10 часа по-късно вече имаме космическа програма. Буквално за това гласувах

    11:12 02.11.2026

  • 21 Колко наши студенти

    0 4 Отговор

    До коментар #15 от "Симо":

    отиват да учат в Русия или Китай? Едните произвеждат само оръжия, а китайците произвеждат с купените от запад заводи и подбиват цените с жестоката експлоатация на работливия и многоброен китайски народ.

    Коментиран от #22

    11:14 02.11.2026

  • 22 В бг има мнооого космонавти

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Колко наши студенти":

    Това, което си написал в опит да оплюеш Китай и Русия, важи на сто процента за кочината бг, доколкото е останало някакво индустриално производство.

    11:25 02.11.2026

  • 23 Не се ядовай

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "АБЕ":

    Била е с напъН, бързала е да не раздели купчинките :)

    11:32 02.11.2026

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