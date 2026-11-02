Татяна Иванова е напът да стане първата българка в Космоса

Парашутизъм, гмуркане, тренировки с космически костюм и изпитания при натоварване от 6,1 G са част от подготовката на Татяна Иванова, която мечтае да стане първата българка, летяла в Космоса. Тя учи авиокосмическо инженерство в американския университет „Ембри-Ридъл“ и преминава обучение, свързано със суборбитални полети. Към момента няма данни тя да е извършила космически полет или да е обявена дата за такъв.

„Когато бях на 15 години, през 2018 г., осъзнах, че искам да стана астронавт“, разказа Иванова пред БНТ. По думите ѝ примерът на хора, които се гмуркат, скачат с парашут и пилотират самолети, я е накарал да разбере колко важни са подготовката и способността за правилно решение в екстремна ситуация.

Подготовка за полет и работа извън космически кораб

Иванова вече има лиценз за парашутизъм и осем специализации като водолаз. През януари започва курс за професионални водолази. Част от обучението ѝ е свързана с космически костюми и EVA – дейност, при която астронавтът излиза извън космическия кораб в среда без налягане.

Програмата включва метеорология, физика и практически занятия в симулатор на космическа капсула. Иванова обяснява, че участниците се обучават и как да излизат от капсула, като тренировките се наблюдават от професионалисти в САЩ, работещи за държавни агенции.

Сред изпитанията е тренировка за оцеляване, при която кабина на хеликоптер се обръща във вода на 180 градуса. По време на акробатичен полет във Флорида Иванова е изпитала натоварване от 6,1 G – шест пъти земното ускорение. „Всяко нещо, което правиш всеки ден, те подготвя и те прави по-силен“, казва тя.

Космосът като научна цел

За Иванова полетът не е само лична цел. Тя планира да продължи образованието си с докторантура по атмосферни науки и да изследва аеродинамиката и въздушните течения.

Според нея проучването на Марс може да даде на учените по-добра представа как се е променяла Земята и какво би могло да се случи с нея в далечното бъдеще. Тя определя науката като основната причина да избере авиокосмическото инженерство, а не само като път към званието „астронавт“.

В обучението си Иванова често е единственото момиче в курса. Тя разказва, че в дисциплината аеродинамика е задавала много въпроси, въпреки че това понякога е било възприемано като прекомерно. На втория изпит обаче е получила най-високата оценка в класа.

Ако осъществи целта си, Иванова ще бъде първата българка, летяла в Космоса. Досега България е изпратила двама мъже – Георги Иванов и Александър Александров.