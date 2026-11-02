Татяна Иванова е напът да стане първата българка в Космоса

Парашутизъм, гмуркане, тренировки с космически костюм и изпитания при натоварване от 6,1 G са част от подготовката на Татяна Иванова, която мечтае да стане първата българка, летяла в Космоса. Тя учи авиокосмическо инженерство в американския университет „Ембри-Ридъл“ и преминава обучение, свързано със суборбитални полети. Към момента няма данни тя да е извършила космически полет или да е обявена дата за такъв.
„Когато бях на 15 години, през 2018 г., осъзнах, че искам да стана астронавт“, разказа Иванова пред БНТ. По думите ѝ примерът на хора, които се гмуркат, скачат с парашут и пилотират самолети, я е накарал да разбере колко важни са подготовката и способността за правилно решение в екстремна ситуация.
Подготовка за полет и работа извън космически кораб
Иванова вече има лиценз за парашутизъм и осем специализации като водолаз. През януари започва курс за професионални водолази. Част от обучението ѝ е свързана с космически костюми и EVA – дейност, при която астронавтът излиза извън космическия кораб в среда без налягане.
Програмата включва метеорология, физика и практически занятия в симулатор на космическа капсула. Иванова обяснява, че участниците се обучават и как да излизат от капсула, като тренировките се наблюдават от професионалисти в САЩ, работещи за държавни агенции.
Сред изпитанията е тренировка за оцеляване, при която кабина на хеликоптер се обръща във вода на 180 градуса. По време на акробатичен полет във Флорида Иванова е изпитала натоварване от 6,1 G – шест пъти земното ускорение. „Всяко нещо, което правиш всеки ден, те подготвя и те прави по-силен“, казва тя.
Космосът като научна цел
За Иванова полетът не е само лична цел. Тя планира да продължи образованието си с докторантура по атмосферни науки и да изследва аеродинамиката и въздушните течения.
Според нея проучването на Марс може да даде на учените по-добра представа как се е променяла Земята и какво би могло да се случи с нея в далечното бъдеще. Тя определя науката като основната причина да избере авиокосмическото инженерство, а не само като път към званието „астронавт“.
В обучението си Иванова често е единственото момиче в курса. Тя разказва, че в дисциплината аеродинамика е задавала много въпроси, въпреки че това понякога е било възприемано като прекомерно. На втория изпит обаче е получила най-високата оценка в класа.
Ако осъществи целта си, Иванова ще бъде първата българка, летяла в Космоса. Досега България е изпратила двама мъже – Георги Иванов и Александър Александров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кака Наска Байконурова
10:27 02.11.2026
2 604
10:32 02.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 АБЕ
НАПЪТ или НА ПЪТ??
Коментиран от #23
10:34 02.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Симо
Коментиран от #8, #9
10:37 02.11.2026
8 честен ционист
До коментар #7 от "Симо":Защо астронавт ли? Еми, астронавти стават американците, космонавти руснаците. Янките винаги се приводняват, докато братишките кацат на суша.
10:39 02.11.2026
9 Никой нормален
До коментар #7 от "Симо":с европейско мислене не иска да учи в Русия или Китай.
Коментиран от #14, #15
10:42 02.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 12...34
Коментиран от #17
10:55 02.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Симо
До коментар #9 от "Никой нормален":То се вижда и от образованието в Европа, Русия и Китай! Едните произвеждат кадри във всяка сфера, другите си ги внасят от Африка и Азия, защото ги нямат в Европа. На тълпи, с лодки, салове, гемии се внасят инженери, лекари, художници, ......
Коментиран от #21
10:57 02.11.2026
16 клюкарката
11:00 02.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 клюкарката
До коментар #11 от "0000":А,трите кокони ли?Минаха в нелегалност.За по сигурно на 4-ти заминават с кораба за Антарктида.Там ще ближат рани на спокойствие,а Пимпирев ще ги успокоява с отбрани маркови питиета и мезета.
11:07 02.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Йотова спечели
11:12 02.11.2026
21 Колко наши студенти
До коментар #15 от "Симо":отиват да учат в Русия или Китай? Едните произвеждат само оръжия, а китайците произвеждат с купените от запад заводи и подбиват цените с жестоката експлоатация на работливия и многоброен китайски народ.
Коментиран от #22
11:14 02.11.2026
22 В бг има мнооого космонавти
До коментар #21 от "Колко наши студенти":Това, което си написал в опит да оплюеш Китай и Русия, важи на сто процента за кочината бг, доколкото е останало някакво индустриално производство.
11:25 02.11.2026
23 Не се ядовай
До коментар #4 от "АБЕ":Била е с напъН, бързала е да не раздели купчинките :)
11:32 02.11.2026