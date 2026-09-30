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Румен Радев: България има не само дългогодишна история в космическите изследвания, наука и технологии

Румен Радев: България има не само дългогодишна история в космическите изследвания, наука и технологии

30 Септември, 2026 19:41 456 38

  • румен радев-
  • космос-
  • българия

Космосът вече не е просто фон на сигурността и отбраната, той постепенно се превръща в тяхна основа, заяви още българският министър-председател

Румен Радев: България има не само дългогодишна история в космическите изследвания, наука и технологии - 1
Снимка: МС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България има не само дългогодишна история в космическите изследвания, наука и технологии, но също така има своето заслужено място в общите усилия днес за развитие на европейските космически способности. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на Срещата на върха на „Евронюз“ за отбрана и космос в Брюксел. Премиерът акцентира силните традиции на страната ни в тази сфера, както и новите постижения, блестящ пример за които е българската компания „ЕндуроСат“. През последните години тази компания успя да произведе и изпрати в космоса повече малки спътници от всички европейски компании, взети заедно. А преди две седмици, в присъствието на премиера Румен Радев и френския президент Еманюел Макрон, в Елисейския дворец в Париж беше подписан меморандум за разбирателство между „ЕндуроСат“ и „Арианспейс“.

Космосът вече не е просто фон на сигурността и отбраната, той постепенно се превръща в тяхна основа, заяви още българският министър-председател и очерта актуалните стратегически предизвикателства пред Европа по отношение на космическите технологии и индустрия. „Въпросът не е само в парите. Бъдещият ни успех ще зависи от това колко разумно ще използваме тези средства заедно. Ако искаме да видим Европа силна, просперираща и стабилна, трябва да изградим силна европейска космическа екосистема“, отбеляза Радев и добави „най-важното е да действаме заедно и да действаме по-бързо“. Според българския министър-председател е необходима по-голяма оперативна съвместимост между националните и европейските космически програми. „Трябва да ускорим прехода от лабораторията към орбитата и от орбитата към оперативното приложение“, посочи още Радев.

Премиерът изрази увереност, че в това общо усилие има място за всяка страна член на ЕС и НАТО. Българският министър-председател припомни, че само допреди две десетилетия космосът е бил привилегия единствено на държави с огромни финансови ресурси и индустриален капацитет. С развитието на новите технологии и на изкуствения интелект обаче, възможностите се увеличават многократно. „Вече не е необходимо да разполагате с огромни финансови ресурси, за да се превърнете във важен принос към европейската космическа екосистема. Необходими са талант, ясна визия и постоянство, упорита работа и решителност“, заяви Радев и подчерта, че скоростта на промяната е решаваща за бъдещето на Европа. „Много съм горд, че България има силен принос към това общо усилие“, заяви в заключение министър-председателят Румен Радев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 !!!?

    17 3 Отговор
    От шльоконицата до космоса...все неспирен Прогрес благодарение на Мистър Кеш...!!!?

    19:44 30.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 1 Отговор
    ОТКАК НАРЯЗАХМЕ РУСКИТЕ РАКЕТИ
    ....
    ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГЕНЕРАЛ СИ МЕЧТАЕ ДА ИМАМЕ ЗАВОД ЗА БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ
    ....
    ИНАЧЕ НЕ МОГА ДА СИ ОБЯСНЯ "ПОЛЕТИТЕ" НА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ :)

    19:45 30.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 лили

    5 15 Отговор
    Това е истинският ръководител на държавата ни ,а някакъв пожарникар който стана милиардер от кражби , и излагаше държавата ни в целият свят !

    Коментиран от #8, #23, #24

    19:47 30.09.2026

  • 8 ДА БЕЕЕ ДОБРОТО И ЛОШОТО

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "лили":

    ЧЕНГЕ......А КОСМИЧЕСКАТА МИЗЕРИЯ РАСТЕ ЛИ РАСТЕ...

    19:50 30.09.2026

  • 9 Имаме

    0 0 Отговор
    открита планета!

    19:50 30.09.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    ЕЙ ТВА Е ХАЙ ТЕК
    ДА ИЗБИЕШ ДРЕБНИЯ И ЕДРИЯ РОГАТ ДОБИТЪК В БЪЛГАРИЯ И ДА ВНАСЯШ МЛЯКО И МЕСО
    .....
    НО ДА ИМАШ КОСМИЧЕСКИ КОРАБИ
    .....
    ЕДИНСТВЕНОТО С КОЕТО СМЕ ПО - РАЗЛИЧНИ ОТ СЕВЕРНА КОРЕЯ Е ЧЕ ТЕ ПОНЕ СА НЕЗАВИСИМИ:)

    Коментиран от #37

    19:50 30.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тва има бъгъ

    6 1 Отговор
    Има чушкопек в орбита

    19:52 30.09.2026

  • 13 Грозен !

    6 2 Отговор
    Фашист !

    19:53 30.09.2026

  • 14 В необятния космос

    4 1 Отговор
    лети песента ,Излял Делю хаидутин" с бутилка гроздова!

    19:53 30.09.2026

  • 15 Анонимен

    1 1 Отговор
    Да, имаме такава и на земята.

    19:54 30.09.2026

  • 16 Бълтария да,

    5 2 Отговор
    но ти не!

    19:54 30.09.2026

  • 17 Предлагам

    9 1 Отговор
    Радев и Йотова за първия полет до Марс!

    Коментиран от #34

    19:55 30.09.2026

  • 18 И Киев е Руски

    8 2 Отговор
    В БГ то космически са само цените

    19:55 30.09.2026

  • 19 Аха...

    10 2 Отговор
    Явно Минчо се фукляви за космическия център който щели да правят на военното летище Доброславци! Ние самолети нямаме,но космически център - ще имаме! Освен че ще гепят едни огромни пари, и ще повишат цените на имотите в околията в пъти, друго нищо няма да направят!
    Мен ме устройва - купих имоти!

    Коментиран от #33

    19:56 30.09.2026

  • 20 Фатмака

    8 1 Отговор
    Е ПРЕДАТЕЛ

    19:56 30.09.2026

  • 21 Тошо

    6 0 Отговор
    Необятен е българския принос за изследване на космоса!

    19:56 30.09.2026

  • 22 Да беше

    4 1 Отговор
    станал космонавт!

    19:58 30.09.2026

  • 23 ДрайвингПлежър

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "лили":

    Разлика между Борисов и Радев НЯМА!!!
    Даже ще се окаже, че Радев излъга много повече хора и за много повече неща!

    Коментиран от #28

    19:58 30.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 На гости

    1 1 Отговор
    на третата планета....

    20:00 30.09.2026

  • 26 факт

    5 1 Отговор
    излъга народа

    20:00 30.09.2026

  • 27 От Нийде Взорът !

    3 1 Отговор
    Надежда Не Види !

    20:00 30.09.2026

  • 28 Майките

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "ДрайвингПлежър":

    им са различни!

    20:00 30.09.2026

  • 29 Стенли

    3 1 Отговор
    Браво на радев лъжеца , най големия борец с олигархията , пребори олигархията като оряза МРЗ и сложи данък върху ваучарите , сега очакваме от него и оскубания гълъб , след като се оправиха спирачката , да измислят и един данък въздух ,"дали дочакахме месията да ни даде , да ни нахрани , дали напълни ни кесиите или си ходим , на, бани"😁😡😡, ха ха честито и на русофилите гласували за него ,щото то се оказа , че то и русофил не бил 😁😁

    20:03 30.09.2026

  • 30 Яшар

    4 3 Отговор
    Радев , ако не беше Бойко Борисов Самуил нямаше да има ...Бойко докара мощите на Самуил в България ...толкова много преговаря с гърците ,но те бяха негови приятели ...браво Бойко ! Евала

    20:03 30.09.2026

  • 31 Гори Долу !

    4 0 Отговор
    Ги Знаем !

    Партията Се хвалеше !

    С тях !

    20:05 30.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Троян

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Предлагам":

    Там ще се изпокарат и ще има нова серия на прасета в космоса. :)

    20:13 30.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 4567

    3 0 Отговор
    Така де, пратихме два куфара в космоса.

    20:21 30.09.2026

  • 37 Стига плювни

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Който не разбира и не следи
    по добре да не се изказва при това платино

    20:21 30.09.2026

  • 38 Анонимен

    2 0 Отговор
    Радев космическа наука хахахахаха я виж каква инфлация убийства разруха е навсякъде Радев с космически разходки се занимава

    20:22 30.09.2026

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