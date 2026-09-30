Румен Радев: България има не само дългогодишна история в космическите изследвания, наука и технологии

България има не само дългогодишна история в космическите изследвания, наука и технологии, но също така има своето заслужено място в общите усилия днес за развитие на европейските космически способности. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на Срещата на върха на „Евронюз“ за отбрана и космос в Брюксел. Премиерът акцентира силните традиции на страната ни в тази сфера, както и новите постижения, блестящ пример за които е българската компания „ЕндуроСат“. През последните години тази компания успя да произведе и изпрати в космоса повече малки спътници от всички европейски компании, взети заедно. А преди две седмици, в присъствието на премиера Румен Радев и френския президент Еманюел Макрон, в Елисейския дворец в Париж беше подписан меморандум за разбирателство между „ЕндуроСат“ и „Арианспейс“.
Космосът вече не е просто фон на сигурността и отбраната, той постепенно се превръща в тяхна основа, заяви още българският министър-председател и очерта актуалните стратегически предизвикателства пред Европа по отношение на космическите технологии и индустрия. „Въпросът не е само в парите. Бъдещият ни успех ще зависи от това колко разумно ще използваме тези средства заедно. Ако искаме да видим Европа силна, просперираща и стабилна, трябва да изградим силна европейска космическа екосистема“, отбеляза Радев и добави „най-важното е да действаме заедно и да действаме по-бързо“. Според българския министър-председател е необходима по-голяма оперативна съвместимост между националните и европейските космически програми. „Трябва да ускорим прехода от лабораторията към орбитата и от орбитата към оперативното приложение“, посочи още Радев.
Премиерът изрази увереност, че в това общо усилие има място за всяка страна член на ЕС и НАТО. Българският министър-председател припомни, че само допреди две десетилетия космосът е бил привилегия единствено на държави с огромни финансови ресурси и индустриален капацитет. С развитието на новите технологии и на изкуствения интелект обаче, възможностите се увеличават многократно. „Вече не е необходимо да разполагате с огромни финансови ресурси, за да се превърнете във важен принос към европейската космическа екосистема. Необходими са талант, ясна визия и постоянство, упорита работа и решителност“, заяви Радев и подчерта, че скоростта на промяната е решаваща за бъдещето на Европа. „Много съм горд, че България има силен принос към това общо усилие“, заяви в заключение министър-председателят Румен Радев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 !!!?
19:44 30.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГЕНЕРАЛ СИ МЕЧТАЕ ДА ИМАМЕ ЗАВОД ЗА БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ
....
ИНАЧЕ НЕ МОГА ДА СИ ОБЯСНЯ "ПОЛЕТИТЕ" НА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ :)
19:45 30.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 лили
Коментиран от #8, #23, #24
19:47 30.09.2026
8 ДА БЕЕЕ ДОБРОТО И ЛОШОТО
До коментар #7 от "лили":ЧЕНГЕ......А КОСМИЧЕСКАТА МИЗЕРИЯ РАСТЕ ЛИ РАСТЕ...
19:50 30.09.2026
9 Имаме
19:50 30.09.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ИЗБИЕШ ДРЕБНИЯ И ЕДРИЯ РОГАТ ДОБИТЪК В БЪЛГАРИЯ И ДА ВНАСЯШ МЛЯКО И МЕСО
.....
НО ДА ИМАШ КОСМИЧЕСКИ КОРАБИ
.....
ЕДИНСТВЕНОТО С КОЕТО СМЕ ПО - РАЗЛИЧНИ ОТ СЕВЕРНА КОРЕЯ Е ЧЕ ТЕ ПОНЕ СА НЕЗАВИСИМИ:)
Коментиран от #37
19:50 30.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тва има бъгъ
19:52 30.09.2026
13 Грозен !
19:53 30.09.2026
14 В необятния космос
19:53 30.09.2026
15 Анонимен
19:54 30.09.2026
16 Бълтария да,
19:54 30.09.2026
17 Предлагам
Коментиран от #34
19:55 30.09.2026
18 И Киев е Руски
19:55 30.09.2026
19 Аха...
Мен ме устройва - купих имоти!
Коментиран от #33
19:56 30.09.2026
20 Фатмака
19:56 30.09.2026
21 Тошо
19:56 30.09.2026
22 Да беше
19:58 30.09.2026
23 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "лили":Разлика между Борисов и Радев НЯМА!!!
Даже ще се окаже, че Радев излъга много повече хора и за много повече неща!
Коментиран от #28
19:58 30.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 На гости
20:00 30.09.2026
26 факт
20:00 30.09.2026
27 От Нийде Взорът !
20:00 30.09.2026
28 Майките
До коментар #23 от "ДрайвингПлежър":им са различни!
20:00 30.09.2026
29 Стенли
20:03 30.09.2026
30 Яшар
20:03 30.09.2026
31 Гори Долу !
Партията Се хвалеше !
С тях !
20:05 30.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Троян
До коментар #17 от "Предлагам":Там ще се изпокарат и ще има нова серия на прасета в космоса. :)
20:13 30.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 4567
20:21 30.09.2026
37 Стига плювни
До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Който не разбира и не следи
по добре да не се изказва при това платино
20:21 30.09.2026
38 Анонимен
20:22 30.09.2026