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Румен Радев: Нека се гордеем с постиженията на България в областта на Космоса

Румен Радев: Нека се гордеем с постиженията на България в областта на Космоса

10 Септември, 2026 14:15 541 26

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Днес е втори ден от визитата на премиерa в Париж за Международната среща на върха по космическите въпроси

Румен Радев: Нека се гордеем с постиженията на България в областта на Космоса - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Втори ден от визитата на премиерa Румен Радев в Париж за Международната среща на върха по космическите въпроси. Над 2000 участници и близо 120 делегации са в сърцето на Франция, за да обсъдят въпроси като технологичната независимост на Европа в полето на необятната вселена.

Вчера българската компания за аерокосмическа техника „ЕндуроСат“ и френската „Арианспейс“ подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на премиера Румен Радев и френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец. По-късно българският министър-председател беше гост и на официалния прием, даден от държавния глава на Франция.

"Това не е обикновено споразумение за партньорство. Това е нещо много по-силно - то отваря вратата към едно наистина дълбоко и взаимноизгодно сътрудничество с Франция в областта на високите технологии и Космоса. Ако искаме Европа да бъде силна, сигурна и просперираща, трябва да развиваме тази европейска космическа и технологична екосистема. България вече е важна част от нея", заяви премиерът Радев, цитиран от Нова тв.

По думите му подписаният документ между двете компании дава възможност на България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема.

Премиерът подчерта още, че „ЕндуроСат“ е една от най-бързо развиващите се компании в областта на космическите технологии и през последните години е произвела и извела в орбита повече малки сателити, отколкото всички европейски компании, взети заедно. Българската фирма вече инвестира във Франция и може да използва френски ракети, за да извежда в орбита своите спътници.

По време на визитата си в Париж днес Радев ще проведе редица двустранни срещи. Във водената от него делегация са и вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

„Президентът Макрон беше първият, който започна дебата за стратегическата автономия на Европа“, напомни още Румен Радев и добави, че в съвременни условия на бързо развиващи се технологии, именно космическата наука, изследвания и индустрия, са ключови сфери за нейното постигане.

„Много важно и силно е участието на България в този международен симпозиум, посветен на Космоса. Ако уважаваме историята, трябва да признаем, че президентът Макрон беше първият, който отвори дебата за стратегическа европейска автономия. Днешният форум е продължение на тази визия", заяви още Радев.

„Можем наистина да бъдем горди с постиженията на България в областта на Космоса – както в исторически план, така и днес. Всяка държава трябва да допринася за развитието на тази силна европейска космическа екосистема, а България вече прави много", допълни той.

„Много се радвам, че преди няколко месеца държавата подписа меморандум именно с „ЕндуроСат“ за превръщането на авиобаза „Доброславци" в развоен център за Космос и отбранителна индустрия. Интересът към тази зона вече е голям и съм сигурен, че когато имаме силна политическа воля от страна на правителството и такива иновативни, агресивно развиващи се компании, успехът е сигурен“, смята още премиерът.

По думите му конкуренцията е огромна.

„Виждаме, че Космосът в САЩ и Китай се развива с бурни темпове. Единственият начин ние да бъдем конкурентоспособни и да запазим суверенитет в науката, космоса и високите технологии е да преодолеем фрагментацията в Европа“, заключи Румен Радев.

Специално за NOVA говори основателят и главен изпълнителен директор на EnduroSat Райчо Райчев.

„Когато пораснаха нашите сателити до такива мащаби и порасна броят клиенти, се оказа, че ние имаме много по-голяма нужда да контролираме достъпа ни до Космоса. И това отваря една огромна стратегическа стъпка и възможност за България да притежаваме собствени ракети и да имаме достъп до космоса в конкретни орбити. И така не само да обслужваме все по-голям брой клиенти, а да имаме собствената си съдба в Космоса", каза той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Армстронг

    18 1 Отговор
    ХА ХА ХА

    14:17 10.09.2026

  • 2 Анонимен

    20 1 Отговор
    Радев с какво си допринесъл за Космос развитието тук ЖАЛКА работа оставка си

    14:17 10.09.2026

  • 3 Кака Наска Байконурова

    16 2 Отговор
    Льотчикът най-добре трябва да знае, че Земята е ПЛОСКА. Какво се прави на луд?

    14:19 10.09.2026

  • 4 Атина Палада

    21 1 Отговор
    След като овладя цените, инфлацията, дефицита, външния дълг, престъпността, лошите пътища и инфраструктура, премиерът Шапкарев тръгна да подписва договора за българската космическа промишленост! 🤔

    Дано не плащаме на Франция за всяка изстреляна ракета, както на Турция за газ!

    Коментиран от #21

    14:19 10.09.2026

  • 5 Той

    13 1 Отговор
    пък и с Космоса ли се възгордял ? Навсякъде с резилите върви .

    14:19 10.09.2026

  • 6 Стенли

    15 1 Отговор
    Абе , ний се гордеехме , но в едни други времена ,вярно нямаше банани и и доста стоки бяха дефицитни , но имахме български космонавти

    14:20 10.09.2026

  • 7 Разтуряйте

    16 1 Отговор
    си Регресивната България час по - скоро ! Ни срам , ни очи ! Само лъжи и щети , щети и лъжи !

    14:21 10.09.2026

  • 8 Гост

    10 1 Отговор
    Дай да си оправим нещата, на Земята да се гордеем, а после за Космоса.

    14:24 10.09.2026

  • 9 България като луната , обезлюдена

    15 0 Отговор
    Превърнаха България в луннен пейзаж, Изгониха кадърните в чужбина , измориха пенсионерите , а пътищата ни пълни с кратери!

    14:25 10.09.2026

  • 10 За няколко цента повече

    15 7 Отговор
    Ако не беше СССР ,България щеше да има космонавт, "На върба в сряда"

    14:27 10.09.2026

  • 11 Радев

    8 1 Отговор
    Още от същото !

    14:28 10.09.2026

  • 12 Анонимен

    11 2 Отговор
    Знаеш ли че доходите на работещите са замразени и намалени а на вашите ноизлюпени регреси веднага по 10 хиляди евро ЗНАЕШ ли че забрани бюлетината и наложи със сила счупените мадуровки знаеш ли че България е парламентарна републикаоставка

    Коментиран от #25

    14:28 10.09.2026

  • 13 Вече Сме !

    9 1 Отговор
    На Луната !

    14:28 10.09.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор
    Горди сме! България има ДВАМА АСТРОНАВТИ, ъъъъ ....КОСМОНАВТИ ❗
    /деца вижте разликата между двете думички/

    14:32 10.09.2026

  • 15 604

    7 4 Отговор
    Добре че рашите ни качиха у космоса....да мое се фалите..люмпити

    14:36 10.09.2026

  • 16 Теста Пиза

    6 0 Отговор
    Много се гордеем!

    14:36 10.09.2026

  • 17 Виж сега,

    11 1 Отговор
    Отивай в космоса заедно с постиженията си и не се връщай.Дано намериш някой там, че да го излъжеш

    14:38 10.09.2026

  • 18 Гагарин

    4 1 Отговор
    Мухахахаха

    14:38 10.09.2026

  • 19 Боруна Лом

    7 1 Отговор
    АМА КАЖИ И КОГА СА БИЛИ ТЕЗИ ПОСТИЖЕНИЯ...ПО ВРЕМЕТО НА СОЦА!А СЕГА ВСИЧКО Е НУЛА

    14:39 10.09.2026

  • 20 !!!?

    8 2 Отговор
    Макрон е последната надежда на Мистър Кеш да се прави на европеец...!
    Никой не го бръсне за слива...само дразни Копейкин !!!

    Коментиран от #23

    14:41 10.09.2026

  • 21 !!!?

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Всико точно...Браво !

    14:43 10.09.2026

  • 22 Ще съм горд

    1 0 Отговор
    ако Радев е първият стъпил на Марс!

    14:45 10.09.2026

  • 23 Макрон

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "!!!?":

    не скрива своята тотална неприязън на снимката изобщо ! Май за пръв път изглежда така .

    14:47 10.09.2026

  • 24 Мутата

    3 1 Отговор
    Общо 6 от френските астронавти са летели на борда на съветски или руски космически кораби от серията „Союз.
    Останали те пет с амеркатците. Какво договоря Радев

    14:48 10.09.2026

  • 25 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Анонимен":

    Кеф, а?🤣

    14:52 10.09.2026

  • 26 Пенсионер

    1 0 Отговор
    румбата е на кеф и главата му е в космоса и ще се сети за нас на следващите парламентарни избори

    14:57 10.09.2026

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