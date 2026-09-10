Румен Радев: Нека се гордеем с постиженията на България в областта на Космоса

Втори ден от визитата на премиерa Румен Радев в Париж за Международната среща на върха по космическите въпроси. Над 2000 участници и близо 120 делегации са в сърцето на Франция, за да обсъдят въпроси като технологичната независимост на Европа в полето на необятната вселена.
Вчера българската компания за аерокосмическа техника „ЕндуроСат“ и френската „Арианспейс“ подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на премиера Румен Радев и френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец. По-късно българският министър-председател беше гост и на официалния прием, даден от държавния глава на Франция.
"Това не е обикновено споразумение за партньорство. Това е нещо много по-силно - то отваря вратата към едно наистина дълбоко и взаимноизгодно сътрудничество с Франция в областта на високите технологии и Космоса. Ако искаме Европа да бъде силна, сигурна и просперираща, трябва да развиваме тази европейска космическа и технологична екосистема. България вече е важна част от нея", заяви премиерът Радев, цитиран от Нова тв.
По думите му подписаният документ между двете компании дава възможност на България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема.
Премиерът подчерта още, че „ЕндуроСат“ е една от най-бързо развиващите се компании в областта на космическите технологии и през последните години е произвела и извела в орбита повече малки сателити, отколкото всички европейски компании, взети заедно. Българската фирма вече инвестира във Франция и може да използва френски ракети, за да извежда в орбита своите спътници.
По време на визитата си в Париж днес Радев ще проведе редица двустранни срещи. Във водената от него делегация са и вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.
„Президентът Макрон беше първият, който започна дебата за стратегическата автономия на Европа“, напомни още Румен Радев и добави, че в съвременни условия на бързо развиващи се технологии, именно космическата наука, изследвания и индустрия, са ключови сфери за нейното постигане.
„Много важно и силно е участието на България в този международен симпозиум, посветен на Космоса. Ако уважаваме историята, трябва да признаем, че президентът Макрон беше първият, който отвори дебата за стратегическа европейска автономия. Днешният форум е продължение на тази визия", заяви още Радев.
„Можем наистина да бъдем горди с постиженията на България в областта на Космоса – както в исторически план, така и днес. Всяка държава трябва да допринася за развитието на тази силна европейска космическа екосистема, а България вече прави много", допълни той.
„Много се радвам, че преди няколко месеца държавата подписа меморандум именно с „ЕндуроСат“ за превръщането на авиобаза „Доброславци" в развоен център за Космос и отбранителна индустрия. Интересът към тази зона вече е голям и съм сигурен, че когато имаме силна политическа воля от страна на правителството и такива иновативни, агресивно развиващи се компании, успехът е сигурен“, смята още премиерът.
По думите му конкуренцията е огромна.
„Виждаме, че Космосът в САЩ и Китай се развива с бурни темпове. Единственият начин ние да бъдем конкурентоспособни и да запазим суверенитет в науката, космоса и високите технологии е да преодолеем фрагментацията в Европа“, заключи Румен Радев.
Специално за NOVA говори основателят и главен изпълнителен директор на EnduroSat Райчо Райчев.
„Когато пораснаха нашите сателити до такива мащаби и порасна броят клиенти, се оказа, че ние имаме много по-голяма нужда да контролираме достъпа ни до Космоса. И това отваря една огромна стратегическа стъпка и възможност за България да притежаваме собствени ракети и да имаме достъп до космоса в конкретни орбити. И така не само да обслужваме все по-голям брой клиенти, а да имаме собствената си съдба в Космоса", каза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Армстронг
14:17 10.09.2026
2 Анонимен
14:17 10.09.2026
3 Кака Наска Байконурова
14:19 10.09.2026
4 Атина Палада
Дано не плащаме на Франция за всяка изстреляна ракета, както на Турция за газ!
Коментиран от #21
14:19 10.09.2026
5 Той
14:19 10.09.2026
6 Стенли
14:20 10.09.2026
7 Разтуряйте
14:21 10.09.2026
8 Гост
14:24 10.09.2026
9 България като луната , обезлюдена
14:25 10.09.2026
10 За няколко цента повече
14:27 10.09.2026
11 Радев
14:28 10.09.2026
12 Анонимен
Коментиран от #25
14:28 10.09.2026
13 Вече Сме !
14:28 10.09.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
/деца вижте разликата между двете думички/
14:32 10.09.2026
15 604
14:36 10.09.2026
16 Теста Пиза
14:36 10.09.2026
17 Виж сега,
14:38 10.09.2026
18 Гагарин
14:38 10.09.2026
19 Боруна Лом
14:39 10.09.2026
20 !!!?
Никой не го бръсне за слива...само дразни Копейкин !!!
Коментиран от #23
14:41 10.09.2026
21 !!!?
До коментар #4 от "Атина Палада":Всико точно...Браво !
14:43 10.09.2026
22 Ще съм горд
14:45 10.09.2026
23 Макрон
До коментар #20 от "!!!?":не скрива своята тотална неприязън на снимката изобщо ! Май за пръв път изглежда така .
14:47 10.09.2026
24 Мутата
Останали те пет с амеркатците. Какво договоря Радев
14:48 10.09.2026
25 Евгени от Алфапласт
До коментар #12 от "Анонимен":Кеф, а?🤣
14:52 10.09.2026
26 Пенсионер
14:57 10.09.2026