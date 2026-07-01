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1 юли 1905 г. Алберт Айнщайн прави публично достояние Теорията на относителността

1 юли 1905 г. Алберт Айнщайн прави публично достояние Теорията на относителността

1 Юли, 2026 05:12 8 930 12

  • алберт айнщайн-
  • теория на относителността-
  • физика-
  • проучване-
  • космос-
  • нобелова награда

Продължава работата си в областта на статистическата и квантовата теория създавайки свое обяснение на теорията на елементарните частици и движението на молекулите

1 юли 1905 г. Алберт Айнщайн прави публично достояние Теорията на относителността - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 1 юли 1905 г. Алберт Айнщайн прави публично достояние създадената от него Теория на относителността. Любопитен факт е, че през 1999 г. американското списание „Тайм” го провъзгласява за „Личност на столетието”, а допитване до най-известните съвременни физици го определя като най-великия физик на всички времена.

През 1905 г., едва на 26 години, Айнщайн пише пет статии на три различни теми, които разтърсват и променят научния свят. Темите са специалната теория на относителността, статистическата теория на брауновото движение, обясняваща го на молекулярно и на атомно ниво, и уравнението E = m c2 за еквивалентност на маса и енергия.

Тези статии не са базирани на трудни експерименти и на сложни изчисления, а по-скоро на елегантни аргументи, изводи и интуиция. За първи път в историята на човечеството Алберт Айнщайн доказва, че чистата мисъл може да промени представите ни за природата. Същата година Айнщайн защитава докторат.

В самото начало на своята научна кариера Алберт Айнщайн разбира, че при тогавашните възгледи за физиката класическата механика не може да се съвмести със законите за електромагнитните полета, което го насочва към разработването на неговата специална теория на относителността. Той разбира също, че принципът на относителността може да бъде приложен и към гравитационните полета и през 1916 г. формулира и общата теория на относителността.

Продължава работата си в областта на статистическата и квантовата теория създавайки свое обяснение на теорията на елементарните частици и движението на молекулите. Той изследва и топлинните свойства на светлината, с което поставя основите на фотонната теория за светлината. През 1917 г. използва общата теория на относителността за създаването на цялостен модел на структурата на Вселената, с което поставя началото на релативистичната космология.

През 1921 г. получава Нобелова награда за приноса си към теоретичната физика и особено за откриването на закона за фотоелектричния ефект.

Немският физик-теоретик, философ и писател от еврейски произход, работи през голяма част от живота си в Швейцария и САЩ. Той е смятан за един от най-влиятелните и известни учени и интелектуалци за всички времена. Публикува повече от 300 научни труда и над 150 други работи и получава почетни докторски степени от множество европейски и американски университети.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГосТ

    17 4 Отговор
    Прочетете това: https://www.bibliotecapleyades.net/esp_einstein.htm добре формулирано е. Нагъл чифут.

    Коментиран от #3, #7, #10

    08:11 01.07.2019

  • 2 Айнщайн е крадлив боклук

    11 12 Отговор
    Жените са прости същества
    За това си плащайте на проститутки - за да ви е мирна главата !!!

    09:10 01.07.2019

  • 3 Електрошок

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "ГосТ":

    Летвата на плагиатството бе вдигната високо!Все пак това е физика и истината трудно ще се скрие!

    09:14 01.07.2019

  • 4 реалиста

    4 1 Отговор
    мани го тва щом не става за ядИни,пиИнИ и клецане

    10:25 01.07.2019

  • 5 реалиста

    4 1 Отговор
    мани го тва щом не става за ядИни,пиИнИ и клецане

    10:25 01.07.2019

  • 6 За теорията на Айнщайн

    18 0 Отговор
    Айнщайн се срещнал с чарли Чаплин.
    - Гледах ваш филм, разбираем е за всеки. Вие ще станете световно известен.
    - Уважаеми Айнщайн, това е нищо - вашата теория никой не я разбира, а пък вие сте световно известен.

    10:54 01.07.2019

  • 7 плевен

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "ГосТ":

    Не ме учи какво да чета. Ако тъпият ефрейтор не бе обявил физиката за еврейска наука, а химията за немска, историята щеше да бъде друга. Науката не е бирария, където да държищ патриотични речи. Айнщайн е върхът на човешката мисъл, а ти ми говориш за чифути.

    Коментиран от #8

    15:02 01.07.2019

  • 8 даге

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "плевен":

    За върха незнам,но ти си дъното!!!

    20:37 01.07.2019

  • 9 Емил

    8 7 Отговор
    Само помияри от български произход-могат да си позволят да плюят по ГЕНИЯ

    12:11 02.07.2019

  • 10 Тесла

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ГосТ":

    Много напомня на историята за Фауст или на възползване от чужди патенти.

    06:27 01.07.2026

  • 11 БАРС

    1 1 Отговор
    НАЙ ВЕЛИКИЯТ Е НИКОЛА ТЕСЛА ИЛИ АКО Е ВЯРНО ТОВА ПО НЯКОГАШНАТА ТВ 7 ДЕТО ПОКАЗАХА КОПИЕ ОТ ОРИГИНАЛА НА АКТА ЗА РАЖДАНЕТО МУ ,ЧЕ СЕ КАЗВА НИКОЛАЙ ТЕСЛИКОВ И Е ОТ БАНАМСКИТЕ БЪЛГАРИ ОТ ХЪРВАТСКО,ТО НАШИТЕ ЗАЩО МЪЛЧАТ НЕ ЗНАМ .ТЕСЛА Е ЧОВЕКЪТ С НАЙ МНОГО ОТКРИТИЯ КОИТО СА ПЪТЕНТОВАНИ.

    06:30 01.07.2026

  • 12 анализиращ

    3 0 Отговор
    Така е. Тесла е допринесъл огромна полза за човечеството и е имал теория за безжично пренасяне на електрическа енергия, която не е била приложена, защото магнатите от електроенергетиката се противопоставили решително, на невъзможността да се използват електромери към тях!

    06:47 01.07.2026

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