Контейнер изплува край плаж „Нестинарка“ в Царево

Корабен контейнер е изплувал край плаж „Нестинарка“ в Царево. Засега не е установено откъде произхожда, какво съдържа и дали представлява опасност.
Случаят е регистриран ден след като четири свободно плаващи контейнера бяха забелязани в Черно море, източно от Бургаския залив. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ разпространи предупреждение до мореплавателите, като призова плавателните съдове да преминават „с повишено внимание и на безопасно разстояние“.
Все още няма потвърждение, че контейнерът, достигнал до брега край Царево, е един от четирите, наблюдавани в морето. Не е съобщено и дали той е бил идентифициран или обезопасен.
Възможна връзка с потъналия „Contship Jet“
Една от възможните версии е дрейфуващите контейнери да са част от товара на потъналия югоизточно от Варна контейнеровоз „Contship Jet“. Сред посочените товари на кораба са битова химия, литиево-йонни батерии, запалими газове и запалими течности, както и други опасни вещества.
Тази версия обаче не е потвърдена за контейнера край плаж „Нестинарка“. Няма и данни, които да показват какво има в него, поради което не може да се направи извод дали е свързан с потъналия кораб.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 456
12:40 02.11.2026
2 Любопитен
12:41 02.11.2026
3 Предполагам
12:44 02.11.2026
4 Хаха
12:45 02.11.2026
5 Жоржета стресираща
За косата и сп.жената днес...
Получател дон йоца.. ☝
12:48 02.11.2026
6 Чарлз Буковски
12:50 02.11.2026
7 Имало е бойни
12:51 02.11.2026
8 Благодарете се на украйна
12:55 02.11.2026
9 Мишел
12:55 02.11.2026
10 Дронове за самите контейнери
12:59 02.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Трябва превозвача на БОВ
13:04 02.11.2026
13 555
13:07 02.11.2026
14 Историк
13:08 02.11.2026