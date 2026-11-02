Контейнер изплува край плаж „Нестинарка“ в Царево

Корабен контейнер е изплувал край плаж „Нестинарка“ в Царево. Засега не е установено откъде произхожда, какво съдържа и дали представлява опасност.

Случаят е регистриран ден след като четири свободно плаващи контейнера бяха забелязани в Черно море, източно от Бургаския залив. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ разпространи предупреждение до мореплавателите, като призова плавателните съдове да преминават „с повишено внимание и на безопасно разстояние“.

Все още няма потвърждение, че контейнерът, достигнал до брега край Царево, е един от четирите, наблюдавани в морето. Не е съобщено и дали той е бил идентифициран или обезопасен.

Възможна връзка с потъналия „Contship Jet“

Една от възможните версии е дрейфуващите контейнери да са част от товара на потъналия югоизточно от Варна контейнеровоз „Contship Jet“. Сред посочените товари на кораба са битова химия, литиево-йонни батерии, запалими газове и запалими течности, както и други опасни вещества.

Тази версия обаче не е потвърдена за контейнера край плаж „Нестинарка“. Няма и данни, които да показват какво има в него, поради което не може да се направи извод дали е свързан с потъналия кораб.