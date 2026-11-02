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Контейнер изплува край плаж „Нестинарка“ в Царево
  Тема: Трафик

Контейнер изплува край плаж „Нестинарка“ в Царево

2 Ноември, 2026 12:37 799 14

  • царево-
  • плаж нестинарка-
  • корабни контейнери-
  • черно море-
  • contship jet

Не е ясно дали той е сред четирите контейнера, забелязани ден по-рано в Черно море

Контейнер изплува край плаж „Нестинарка“ в Царево - 1
Снимка: БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Корабен контейнер е изплувал край плаж „Нестинарка“ в Царево. Засега не е установено откъде произхожда, какво съдържа и дали представлява опасност.

Случаят е регистриран ден след като четири свободно плаващи контейнера бяха забелязани в Черно море, източно от Бургаския залив. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ разпространи предупреждение до мореплавателите, като призова плавателните съдове да преминават „с повишено внимание и на безопасно разстояние“.

Все още няма потвърждение, че контейнерът, достигнал до брега край Царево, е един от четирите, наблюдавани в морето. Не е съобщено и дали той е бил идентифициран или обезопасен.

Възможна връзка с потъналия „Contship Jet“

Една от възможните версии е дрейфуващите контейнери да са част от товара на потъналия югоизточно от Варна контейнеровоз „Contship Jet“. Сред посочените товари на кораба са битова химия, литиево-йонни батерии, запалими газове и запалими течности, както и други опасни вещества.

Тази версия обаче не е потвърдена за контейнера край плаж „Нестинарка“. Няма и данни, които да показват какво има в него, поради което не може да се направи извод дали е свързан с потъналия кораб.


Царево / България
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  • 1 456

    9 1 Отговор
    Иха ,неочаквани подаръци за Новата Година😅

    12:40 02.11.2026

  • 2 Любопитен

    6 1 Отговор
    Айфони има.ли вътре? Пиратите от институциите ще си разделят плячката.

    12:41 02.11.2026

  • 3 Предполагам

    6 0 Отговор
    Вече е отворен и празен.

    12:44 02.11.2026

  • 4 Хаха

    3 7 Отговор
    Това е бонус за бангарангите на кРадев 😆

    12:45 02.11.2026

  • 5 Жоржета стресираща

    1 3 Отговор
    Сигурнуш е пълен с козметика
    За косата и сп.жената днес...
    Получател дон йоца.. ☝

    12:48 02.11.2026

  • 6 Чарлз Буковски

    0 0 Отговор
    Има консерви русенско варено

    12:50 02.11.2026

  • 7 Имало е бойни

    1 0 Отговор
    роботи за Украйна които са отворили контейнера и са заминали по предназначение. Напълнили са контейнера с въздух за да изплава.

    12:51 02.11.2026

  • 8 Благодарете се на украйна

    4 0 Отговор
    Търсят балъци за войната.

    12:55 02.11.2026

  • 9 Мишел

    2 0 Отговор
    Контейнерът е пълен с царевица за пуканки 22-ри калибър.

    12:55 02.11.2026

  • 10 Дронове за самите контейнери

    3 0 Отговор
    Няма ли ?

    12:59 02.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Трябва превозвача на БОВ

    3 0 Отговор
    Да бъде глобен както и който ги пуска през Босфора. Защо пускат БОВ в ЧМ ?

    13:04 02.11.2026

  • 13 555

    0 0 Отговор
    Все още не било ясно съдържанието… Ясно е ясно, но не и за нас… Ясно е само за “тях”… Сигурно си седи там и никой не смее да го доближи…Айде бе…

    13:07 02.11.2026

  • 14 Историк

    1 0 Отговор
    Получаваш това,което заслужаваш. В деня на милите ни будители, смели, горди родолюбци, които са дали и живота си,за да я има европейска България преди 140 години, беше предадена от национални предатели, благодарение на заспалия дълбок сън българин. Дядо Вазов е написал преди 140 години "Стани ,стани,народе,от сън дълбок се събуди".Колко години сън трябват? Националните предатели пак няма да кажат,че любимата им Русия е виновна за тази трагедия, много важно,че България страда. Важно зо тах е Кремъл да е доволен, а той е доволен от всякакъв вид трагедии и терор.

    13:08 02.11.2026

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