Бизнесът и синдикатите искат среща с Румен Радев заради скъпия ток

До края на седмицата се очаква спешна среща между бизнеса, синдикатите и правителството заради растящите цени на електроенергията. В разговорите се очаква да участват КНСБ, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и КТ „Подкрепа“.

Предвижда се на срещата да присъстват министър-председателят Румен Радев, министърът на финансите Гълъб Донев и министърът на енергетиката Ива Петрова. За подготовката на разговорите съобщи президентът на КНСБ Пламен Димитров в Стара Загора.

Работодателските и синдикалните организации настояват за преразглеждане на двата режима за компенсации на високите цени на тока. Според тях подкрепата за небитовите крайни потребители и за енергоемките предприятия е с отложено плащане точно в периода, когато разходите за електроенергия се увеличават.

Проблемът засяга и небитови потребители с обществено значими функции. Пламен Димитров посочи, че културни институции и други организации не попадат в обхвата на специалния механизъм за компенсиране.

КНСБ настоява за по-високи доходи

Пламен Димитров заяви, че очаква до края на седмицата Министерският съвет да приеме проекта за държавния бюджет за 2027 г. КНСБ настоява в него да бъде заложено 10-процентно увеличение на заплатите в администрацията, вместо предвиденото към момента повишение от 5 процента.

„Искаме в бюджета да видим поне 10 на сто увеличение на заплатите в администрацията“, заяви президентът на КНСБ.

По думите му за тази цел се обсъждат допълнителни приходи от около 200-250 млн. евро. Синдикатът настоява и минималната работна заплата да бъде 690 евро.

КНСБ подкрепя предложенията на правителството за близо 2 млрд. евро допълнителни данъчни приходи чрез четири или пет мерки, обсъждани в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Според Димитров има още възможности за увеличаване на приходите, включително чрез облагането на хазарта.

Синдикатът отчита инфлация от близо 9 процента

Президентът на КНСБ посочи, че според изчисленията на конфедерацията инфлацията на малката потребителска кошница наближава 9 процента и до края на годината може да достигне 10 процента.

Наблюдението обхваща 20 стоки от първа необходимост и бензин А95. Данните се събират от 600 търговски обекта в 81 общини.

Димитров заяви, че допълнителен ресурс за бюджета може да бъде намерен и заради подцененото равнище на брутния вътрешен продукт. По думите му Националният статистически институт ежегодно преизчислява показателя нагоре, а около 40 процента от БВП се формират от общите данъчни приходи. Той оцени възможния допълнителен ресурс на около 1 млрд. евро.

Следващата стъпка е насрочването на срещата между правителството, работодателите и синдикатите, на която да бъдат обсъдени компенсациите за електроенергията и параметрите на бюджета за 2027 г.

Източници: bta.bg