Бизнесът и синдикатите искат среща с Румен Радев заради скъпия ток

До края на седмицата се очаква спешна среща между бизнеса, синдикатите и правителството заради растящите цени на електроенергията. В разговорите се очаква да участват КНСБ, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и КТ „Подкрепа“.
Предвижда се на срещата да присъстват министър-председателят Румен Радев, министърът на финансите Гълъб Донев и министърът на енергетиката Ива Петрова. За подготовката на разговорите съобщи президентът на КНСБ Пламен Димитров в Стара Загора.
Работодателските и синдикалните организации настояват за преразглеждане на двата режима за компенсации на високите цени на тока. Според тях подкрепата за небитовите крайни потребители и за енергоемките предприятия е с отложено плащане точно в периода, когато разходите за електроенергия се увеличават.
Проблемът засяга и небитови потребители с обществено значими функции. Пламен Димитров посочи, че културни институции и други организации не попадат в обхвата на специалния механизъм за компенсиране.
КНСБ настоява за по-високи доходи
Пламен Димитров заяви, че очаква до края на седмицата Министерският съвет да приеме проекта за държавния бюджет за 2027 г. КНСБ настоява в него да бъде заложено 10-процентно увеличение на заплатите в администрацията, вместо предвиденото към момента повишение от 5 процента.„Искаме в бюджета да видим поне 10 на сто увеличение на заплатите в администрацията“, заяви президентът на КНСБ.
По думите му за тази цел се обсъждат допълнителни приходи от около 200-250 млн. евро. Синдикатът настоява и минималната работна заплата да бъде 690 евро.
КНСБ подкрепя предложенията на правителството за близо 2 млрд. евро допълнителни данъчни приходи чрез четири или пет мерки, обсъждани в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Според Димитров има още възможности за увеличаване на приходите, включително чрез облагането на хазарта.
Синдикатът отчита инфлация от близо 9 процента
Президентът на КНСБ посочи, че според изчисленията на конфедерацията инфлацията на малката потребителска кошница наближава 9 процента и до края на годината може да достигне 10 процента.
Наблюдението обхваща 20 стоки от първа необходимост и бензин А95. Данните се събират от 600 търговски обекта в 81 общини.
Димитров заяви, че допълнителен ресурс за бюджета може да бъде намерен и заради подцененото равнище на брутния вътрешен продукт. По думите му Националният статистически институт ежегодно преизчислява показателя нагоре, а около 40 процента от БВП се формират от общите данъчни приходи. Той оцени възможния допълнителен ресурс на около 1 млрд. евро.
Следващата стъпка е насрочването на срещата между правителството, работодателите и синдикатите, на която да бъдат обсъдени компенсациите за електроенергията и параметрите на бюджета за 2027 г.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Илиян Василев бивш посланик в Москва
Ще кажа само едно: с този „багаж“ от кампанията - с несръчните опити чрез прокуратурата да бъде скрита истината за помилванията и с лъжите за войниците, които уж сме щели да изпращаме в Украйна - запомнете: Илияна Йотова сама постави началото на процеса на своя импийчмънт.
Засега той ще бъде публичен, защото Румен Радев няма да позволи подобна процедура да стигне до Парламента. Но политическата отговорност не може да бъде избегната. Това не може да бъде простено - с тези действия тя сама се дисквалифицира.
Има едно желязно правило: когато не можеш да разпознаваш и да противостоиш на заплахите за националната сигурност, сам се превръщаш в заплаха за националната сигурност.
С такъв президент България не може да продължи напред. Каквито и мобилизации на копейки да организират.
А що се отнася до политическия и управленския ѝ опит - тази жена няма нито един ден извън памперсите на партийната и държавната бюрокрация. НИТО ЕДИН!
17:09 02.11.2026
2 Ахахахах
17:09 02.11.2026
3 мунчо кРадев боташов 6 милиарда
Къде е сглобката? При мистър КЕШ Боташов явно!
Сглобка с Каракачанов бивш вицепремиер на Борисов и министър на отбраната зам.председател на инициативния комитет на Йотова ,Евродепутата от ГЕРБ Емил Радев при Йотова ,Вежди Рашидов бивш министър на културата и председател на парламента от ГЕРБ при Йотова ,Георги Първанов ( с агентурен псевдоним Гоце) и председател на АБВ бивш коалиционен партньор на ГЕРБ при Йотова ...няма да ми стигне полето да изброя всички. Ето къде е СГЛОБКАТА!
17:10 02.11.2026
4 Николай Бареков пиар Радев - взривяващо
🚨🅱️В любимия град на Бойко Стара Загора Илияна Йотова удари рекордните 67%‼️
В градовете с кметове на ГЕРБ, особено най-знаковите, Илияна Йотова печели с голяма разлика срещу Гюров и Кандев и ги бие с двоен и троен резултат! В Стара Загора и близкия Хасково резултатът е фрапиращ. Подкрепата на гражданина Борисов за кандидата Гюров вероятно не е мотивирала партия ГЕРБ, която вече слуша повече кметовете си и ги приема за истински лидери, а не формалния си председател. Според социолозите - ГЕРБ са дали 30К гласа на Гюров за първия тур и 70 К за втория. Колко ли тогава са гласували за Йотова от досегашните гласоподаватели на ГЕРБ?
Коментиран от #25
17:11 02.11.2026
5 Плащайте
Коментиран от #21
17:12 02.11.2026
6 аааа
17:12 02.11.2026
7 Ами
17:12 02.11.2026
8 Ивайло Мирчев - ДБ
17:13 02.11.2026
9 Гошо терасата
Честито на мазо
17:14 02.11.2026
10 САМО ДА ПОПИТАМ
17:14 02.11.2026
11 Овчар
17:15 02.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Анонимен
17:17 02.11.2026
14 НРБ
Коментиран от #29
17:18 02.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ъъъ
А, не! Това е пазарна икономика, пазарни цени на тока и държавата не трябва да се намесва! Бизнеса да се оправя....Значи, когато всичко върви, няма кризи, бизнеса реже заплати, надува цени и т.н, държавата не трябва да се меси, защото сме в пазарна икономика. Появили се обаче криза, бизнеса се сеща, че има държава....Няма такъв филм!!!
17:26 02.11.2026
19 Асен Василев е виновен
А от предните през последните 5 години, Румен Радев е управлявал най много.
17:28 02.11.2026
20 Гледащ
17:29 02.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Цървул
17:32 02.11.2026
23 За какво ще се срещат?
Значи му дадоха вот на доверие.
17:32 02.11.2026
24 Прогресивни съветски шарлатани !
Аматьори !
17:34 02.11.2026
25 Гледащ
До коментар #4 от "Николай Бареков пиар Радев - взривяващо":Всички останали които не са получили обещетение от лидера им ;)
17:34 02.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Извинете, откога сте Радев говорител?
До коментар #21 от "Стефан Антонов:":Къде денахте Бареков?
17:35 02.11.2026
28 Интересно
17:37 02.11.2026
29 Муци, а ти къде беше, когато
До коментар #14 от "НРБ":през целия соц живеехме само на заеми от СССР и, ако той не беше се разпаднал, щеше да му връщаш борчове оттук до на края на света.
17:38 02.11.2026
30 Гост
17:39 02.11.2026