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Бизнесът и синдикатите искат среща с Румен Радев заради скъпия ток

Бизнесът и синдикатите искат среща с Румен Радев заради скъпия ток

2 Ноември, 2026 17:08 557 30

  • цени на електроенергията-
  • кнсб-
  • компенсации за бизнеса-
  • държавен бюджет-
  • инфлация

Пет работодателски и синдикални организации настояват за промени в компенсациите за небитови и енергоемки потребители

Бизнесът и синдикатите искат среща с Румен Радев заради скъпия ток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

До края на седмицата се очаква спешна среща между бизнеса, синдикатите и правителството заради растящите цени на електроенергията. В разговорите се очаква да участват КНСБ, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и КТ „Подкрепа“.

Предвижда се на срещата да присъстват министър-председателят Румен Радев, министърът на финансите Гълъб Донев и министърът на енергетиката Ива Петрова. За подготовката на разговорите съобщи президентът на КНСБ Пламен Димитров в Стара Загора.

Работодателските и синдикалните организации настояват за преразглеждане на двата режима за компенсации на високите цени на тока. Според тях подкрепата за небитовите крайни потребители и за енергоемките предприятия е с отложено плащане точно в периода, когато разходите за електроенергия се увеличават.

Проблемът засяга и небитови потребители с обществено значими функции. Пламен Димитров посочи, че културни институции и други организации не попадат в обхвата на специалния механизъм за компенсиране.

КНСБ настоява за по-високи доходи

Пламен Димитров заяви, че очаква до края на седмицата Министерският съвет да приеме проекта за държавния бюджет за 2027 г. КНСБ настоява в него да бъде заложено 10-процентно увеличение на заплатите в администрацията, вместо предвиденото към момента повишение от 5 процента.

„Искаме в бюджета да видим поне 10 на сто увеличение на заплатите в администрацията“, заяви президентът на КНСБ.

По думите му за тази цел се обсъждат допълнителни приходи от около 200-250 млн. евро. Синдикатът настоява и минималната работна заплата да бъде 690 евро.

КНСБ подкрепя предложенията на правителството за близо 2 млрд. евро допълнителни данъчни приходи чрез четири или пет мерки, обсъждани в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Според Димитров има още възможности за увеличаване на приходите, включително чрез облагането на хазарта.

Синдикатът отчита инфлация от близо 9 процента

Президентът на КНСБ посочи, че според изчисленията на конфедерацията инфлацията на малката потребителска кошница наближава 9 процента и до края на годината може да достигне 10 процента.

Наблюдението обхваща 20 стоки от първа необходимост и бензин А95. Данните се събират от 600 търговски обекта в 81 общини.

Димитров заяви, че допълнителен ресурс за бюджета може да бъде намерен и заради подцененото равнище на брутния вътрешен продукт. По думите му Националният статистически институт ежегодно преизчислява показателя нагоре, а около 40 процента от БВП се формират от общите данъчни приходи. Той оцени възможния допълнителен ресурс на около 1 млрд. евро.

Следващата стъпка е насрочването на срещата между правителството, работодателите и синдикатите, на която да бъдат обсъдени компенсациите за електроенергията и параметрите на бюджета за 2027 г.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Илиян Василев бивш посланик в Москва

    5 2 Отговор
    Илиян Василев: Ще кажа само едно: С лъжите за войниците, които уж сме щели да изпращаме в Украйна, ИлиянаЙотова сама постави началото на процеса на своя импийчмънт.
    Ще кажа само едно: с този „багаж“ от кампанията - с несръчните опити чрез прокуратурата да бъде скрита истината за помилванията и с лъжите за войниците, които уж сме щели да изпращаме в Украйна - запомнете: Илияна Йотова сама постави началото на процеса на своя импийчмънт.
    Засега той ще бъде публичен, защото Румен Радев няма да позволи подобна процедура да стигне до Парламента. Но политическата отговорност не може да бъде избегната. Това не може да бъде простено - с тези действия тя сама се дисквалифицира.
    Има едно желязно правило: когато не можеш да разпознаваш и да противостоиш на заплахите за националната сигурност, сам се превръщаш в заплаха за националната сигурност.
    С такъв президент България не може да продължи напред. Каквито и мобилизации на копейки да организират.
    А що се отнася до политическия и управленския ѝ опит - тази жена няма нито един ден извън памперсите на партийната и държавната бюрокрация. НИТО ЕДИН!

    17:09 02.11.2026

  • 2 Ахахахах

    7 2 Отговор
    Вече сте европейци. Европейците дето нямат какво да ядат и са по улиците хахахах

    17:09 02.11.2026

  • 3 мунчо кРадев боташов 6 милиарда

    4 5 Отговор
    Пита за сглобка?!
    Къде е сглобката? При мистър КЕШ Боташов явно!
    Сглобка с Каракачанов бивш вицепремиер на Борисов и министър на отбраната зам.председател на инициативния комитет на Йотова ,Евродепутата от ГЕРБ Емил Радев при Йотова ,Вежди Рашидов бивш министър на културата и председател на парламента от ГЕРБ при Йотова ,Георги Първанов ( с агентурен псевдоним Гоце) и председател на АБВ бивш коалиционен партньор на ГЕРБ при Йотова ...няма да ми стигне полето да изброя всички. Ето къде е СГЛОБКАТА!

    17:10 02.11.2026

  • 4 Николай Бареков пиар Радев - взривяващо

    3 2 Отговор
    От нашите избиратели на ПБ са гласували за Йотова 1/3 ,останалите са от всички областни градове с кметове на ГЕРБ. Да ви информирам: Във всички тези области Йотова има между 55 и 65% . Мощна е нашата скрита коалиция ПБ - ГЕРБ ДПС която е управляваща-
    🚨🅱️В любимия град на Бойко Стара Загора Илияна Йотова удари рекордните 67%‼️

    В градовете с кметове на ГЕРБ, особено най-знаковите, Илияна Йотова печели с голяма разлика срещу Гюров и Кандев и ги бие с двоен и троен резултат! В Стара Загора и близкия Хасково резултатът е фрапиращ. Подкрепата на гражданина Борисов за кандидата Гюров вероятно не е мотивирала партия ГЕРБ, която вече слуша повече кметовете си и ги приема за истински лидери, а не формалния си председател. Според социолозите - ГЕРБ са дали 30К гласа на Гюров за първия тур и 70 К за втория. Колко ли тогава са гласували за Йотова от досегашните гласоподаватели на ГЕРБ?

    Коментиран от #25

    17:11 02.11.2026

  • 5 Плащайте

    3 3 Отговор
    и не философствайте, избрахте си го

    Коментиран от #21

    17:12 02.11.2026

  • 6 аааа

    8 0 Отговор
    Честито, газа поскъпва с близо 33 %. Сега ще видим кон бон яде ли...

    17:12 02.11.2026

  • 7 Ами

    6 3 Отговор
    Бизнесът да е благодарен, че нормалните хора не избраха Гюро, защото този скъп ток нямаше и да го има, защото щяха да го изнесат за Украйна!

    17:12 02.11.2026

  • 8 Ивайло Мирчев - ДБ

    4 3 Отговор
    Дами и господа, ако сте гласували за Радев и Йотова нямате право да се оплаквате от НИЩО, което се случва в тази държава. Тези, които не са упражнили правото си на глас още по-малко. За 6 месеца удари вас обикновените граждани тежко и зловещо с непосилни цени, данъци и такси за сметка на червената олигархия негов ментор. Трябва да изпиете горчивата чаша до дъно - мизерно съществуване в единствения даден ви земен път. А ако си помислите вие стенещите от глад и геноцид да излезете по площадите срещу грабителя Радев за да оцелее те,излизаме и ви прогонваме. Заслужихте си съдбата. Всички останали ще се видим на площада . Тук не е Москва и никога няма да бъде.

    17:13 02.11.2026

  • 9 Гошо терасата

    3 2 Отговор
    Изключително съм щастлив от прекрасния резултат за по интелигентните и успели граждани и плачевен за гласувалите за йотова и преди за мунчо индивиди с нисък обществен ,социален и финансов статус и 60% с основно и по ниско образование. Вкарването ни във война ако Гюров е президент може да мине единствено пред същества с умствен потенциал на врабче. Кирил Петков стана премиер края декември 2021 г. Агресията на Русия в Украйна февруари 2022 г. Петков е премиер до юни същата година ,после така наречената сглобка ,2 правителства на Главчев ,след това Желязков. Нито един дрон или ракета на територията на страната или в морето ни. Идва мунчо радев и черноморието ни е бойно поле.Кой ни вкарва във войната? Другата мантра че сме хранели Украинските бежанци!! В страната дойдоха 6800 бежанци.Един месец ги настанихме в хотели, после във фургони предимно в Елхово.България получи 120 млн.евро от ЕС от кохезионните фондове а даде за Украинските бежанци 20 млн.евро. Нито един Български гражданин не е ощетен от бежанците.Напротив държавата е на плюс 100 млн.евро.Вицепремиера на радев- Атанас Пеканов постоянно плаче че чакаме милиарди от ПВУ от ЕС. Не ги чака от Москва а от ЕС.И последната мантра че Гюров дал 20 млн.на Украйна хихихи.НИТО 1 ЦЕНТ НЕ Е ДАДЕН ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА.Документ без финансови параметри ,само споразумение че след края на войната страната ни се кандидатира наши фирми да участват във възстановяването на инфраструктурата на страната им.
    Честито на мазо

    17:14 02.11.2026

  • 10 САМО ДА ПОПИТАМ

    0 1 Отговор
    И какво ще направи натовскию ще се обърне към братуѝките за ток ли

    17:14 02.11.2026

  • 11 Овчар

    1 0 Отговор
    Защо факти преди имаше повече читатели и по универсална лъжа а сега се пука..? Къде е заровено кучето..?

    17:15 02.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Анонимен

    3 0 Отговор
    Моля ви кои сте вие че ще безпокоят царят наш хахахаха

    17:17 02.11.2026

  • 14 НРБ

    4 4 Отговор
    Къде беше "бизнеса",когато Пръмова затвори реакторите ??? Къде бяха синдикатите ,когато Урсула ни набута "зеленият "скъп ток ???

    Коментиран от #29

    17:18 02.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ъъъ

    2 1 Отговор
    "До края на седмицата се очаква спешна среща между бизнеса, синдикатите и правителството заради растящите цени на електроенергията."

    А, не! Това е пазарна икономика, пазарни цени на тока и държавата не трябва да се намесва! Бизнеса да се оправя....Значи, когато всичко върви, няма кризи, бизнеса реже заплати, надува цени и т.н, държавата не трябва да се меси, защото сме в пазарна икономика. Появили се обаче криза, бизнеса се сеща, че има държава....Няма такъв филм!!!

    17:26 02.11.2026

  • 19 Асен Василев е виновен

    1 1 Отговор
    Бизнеса ще получи още данъци и накрая пак виновни ще са предните.
    А от предните през последните 5 години, Румен Радев е управлявал най много.

    17:28 02.11.2026

  • 20 Гледащ

    1 2 Отговор
    Алоо бизнеса щом произвеждаш ще плащаш или си сложи панели като всеки който реинвестира приходите спрете да отчитате загуби всички знаят че това е схема

    17:29 02.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Цървул

    2 0 Отговор
    Бизнеса иска пари . Дали не е извършил предварително съкращения , намаление на заплати , повишение на цени , оптимизация на производствените разходи и т.н. и помощта да отиде за лизингите , колите и яхтите .

    17:32 02.11.2026

  • 23 За какво ще се срещат?

    2 1 Отговор
    Нали гласуваха за него.
    Значи му дадоха вот на доверие.

    17:32 02.11.2026

  • 24 Прогресивни съветски шарлатани !

    0 0 Отговор
    ЗКПЧ финансов министър - да умреш от смях !
    Аматьори !

    17:34 02.11.2026

  • 25 Гледащ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Николай Бареков пиар Радев - взривяващо":

    Всички останали които не са получили обещетение от лидера им ;)

    17:34 02.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Извинете, откога сте Радев говорител?

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Стефан Антонов:":

    Къде денахте Бареков?

    17:35 02.11.2026

  • 28 Интересно

    1 0 Отговор
    Бизнес, бизнес, а пък искат пари от държавата, като през комунизма.

    17:37 02.11.2026

  • 29 Муци, а ти къде беше, когато

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "НРБ":

    през целия соц живеехме само на заеми от СССР и, ако той не беше се разпаднал, щеше да му връщаш борчове оттук до на края на света.

    17:38 02.11.2026

  • 30 Гост

    0 0 Отговор
    Бизнесът като му е скъпо, да кандидатства за програмата Изряден клиент.

    17:39 02.11.2026

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