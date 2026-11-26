„Демократична България“ е внесла законопроект за създаване на лични инвестиционни сметки за новородени. Предложението е от 1 януари 2027 г. държавата да инвестира по 1000 евро за всяко новородено дете. Идеята беше представена от депутатите Йордан Иванов и Владислав Панев.

Според вносителите средствата ще се натрупват в продължение на 60 години, като ще бъдат неприкосновени и наследяеми. „Тези пари растат, те са неприкосновени и наследими“, заяви Йордан Иванов. По негови думи при този период първоначалната сума може да достигне над 300 000 евро.

Предложението ще струва на държавния бюджет около 50 милиона евро, посочи Иванов. От ДБ предвиждат родителите да могат да следят как се управляват средствата чрез специално приложение. В сметките ще могат да се добавят и допълнителни суми от роднини и работодатели.

Инвестиции в индексни фондове

Владислав Панев обясни, че парите ще бъдат инвестирани в борсови индексни фондове. Той предлага да бъде създаден управителен съвет с участието на Министерството на финансите и Българската народна банка, който да следи управлението на средствата.

По думите на Панев целта е да се ограничи рискът парите да бъдат управлявани некачествено. От ДБ заявяват още, че средствата трябва да бъдат гарантирани независимо от движението на световните пазари.

Достъпът до средствата

Основното правило в предложението е парите да могат да се използват при навършване на 60 години. Предвижда се и механизъм за по-ранен достъп при заболяване или друго сериозно обстоятелство, по аналогия с втория пенсионен стълб.

От „Демократична България“ свързват инициативата с необходимостта от по-висока инвестиционна и спестовна култура и с бъдещите предизвикателства пред пенсионната система. Формацията ще търси подкрепа за законопроекта от всички политически сили. Като примери за подобни модели Йордан Иванов посочи САЩ, Германия, Гърция и Израел.

Източници: bntnews.bg