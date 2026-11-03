България и TUI разширяват партньорството си през 2027 г

България и TUI ще разширят партньорството си през 2027 г. с цел привличане на повече туристи, развитие на хотелското портфолио на групата и включване на нови пазари. Това стана ясно след среща на министъра на туризма д-р Илин Димитров с главния изпълнителен директор на TUI Group Себастиан Ебел в рамките на World Travel Market 2026 в Лондон.

„Целта ни е България да бъде включвана все по-мащабно в програмите на големите международни туроператори. Работим за устойчив ръст през следващите години“, заяви министър Димитров.

Повече пазари и туристически обем

TUI е представила подход, който съчетава разширяване на съществуващото маркетингово партньорство с механизъм за стимулиране на допълнителен туристически обем. Предвижда се през летния сезон на 2027 г. инициативата да обхване всички основни пазари, на които компанията работи.

Положителни сигнали има и от Полша. Очаква се полетната програма оттам през следващата година да започне по-рано, което би увеличило възможностите за пътувания до България още в началото на сезона.

Обсъждат се нови хотели и брандове

В разговора са включени и инвестиционните намерения на TUI у нас. Димитров и Ебел са обсъдили развитието на хотелското портфолио на групата, както и възможностите за навлизане на нови хотелски брандове в България.

Сътрудничеството между държавата и компанията беше формализирано с тригодишен меморандум, подписан през септември. Документът предвижда съвместни действия в областта на въздушната и туристическата свързаност, рекламата, удължаването на сезона и създаването на нови туристически продукти.

TUI Marathon може да стане част от туристически пакети

За 2027 г. се планира и нов мащабен проект - TUI Marathon. Идеята е той да бъде реализиран като дългосрочно партньорство за поне три години, с възможност за продължаване.

Участието в състезанието може да бъде включено в туристически пакети с транспорт, настаняване и регистрация за маратона. Те ще се предлагат чрез международната мрежа на TUI. Все още не са уточнени мястото и датата на спортния форум.

Източници: nova.bg