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България и TUI разширяват партньорството си през 2027 г
  Тема: Икономика

България и TUI разширяват партньорството си през 2027 г

3 Ноември, 2026 20:10 347 5

  • туризъм-
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  • полски пазар

Обсъждат се повече туристи, нови хотелски брандове и проектът TUI Marathon. Полетната програма от Полша се очаква да започне по-рано

България и TUI разширяват партньорството си през 2027 г - 1
Снимка: МТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България и TUI ще разширят партньорството си през 2027 г. с цел привличане на повече туристи, развитие на хотелското портфолио на групата и включване на нови пазари. Това стана ясно след среща на министъра на туризма д-р Илин Димитров с главния изпълнителен директор на TUI Group Себастиан Ебел в рамките на World Travel Market 2026 в Лондон.

„Целта ни е България да бъде включвана все по-мащабно в програмите на големите международни туроператори. Работим за устойчив ръст през следващите години“, заяви министър Димитров.

Повече пазари и туристически обем

TUI е представила подход, който съчетава разширяване на съществуващото маркетингово партньорство с механизъм за стимулиране на допълнителен туристически обем. Предвижда се през летния сезон на 2027 г. инициативата да обхване всички основни пазари, на които компанията работи.

Положителни сигнали има и от Полша. Очаква се полетната програма оттам през следващата година да започне по-рано, което би увеличило възможностите за пътувания до България още в началото на сезона.

Обсъждат се нови хотели и брандове

В разговора са включени и инвестиционните намерения на TUI у нас. Димитров и Ебел са обсъдили развитието на хотелското портфолио на групата, както и възможностите за навлизане на нови хотелски брандове в България.

Сътрудничеството между държавата и компанията беше формализирано с тригодишен меморандум, подписан през септември. Документът предвижда съвместни действия в областта на въздушната и туристическата свързаност, рекламата, удължаването на сезона и създаването на нови туристически продукти.

TUI Marathon може да стане част от туристически пакети

За 2027 г. се планира и нов мащабен проект - TUI Marathon. Идеята е той да бъде реализиран като дългосрочно партньорство за поне три години, с възможност за продължаване.

Участието в състезанието може да бъде включено в туристически пакети с транспорт, настаняване и регистрация за маратона. Те ще се предлагат чрез международната мрежа на TUI. Все още не са уточнени мястото и датата на спортния форум.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Ама разбира се, как не.

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    Туристически обиколки на потънали кораби, откриване на дронове, курс по обезвреждане на мини, и томбола "избери си контейнер и спечели съдържанието му"

    Коментиран от #3, #4

    20:17 03.11.2026

  • 2 кольо албанеца

    1 0 Отговор
    новата услуга ще е извозване на туристи от България към Гърция и Турция

    20:19 03.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Със случващото се в Черно море

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ама разбира се, как не.":

    Ни очаква невероятно интересен летен сезон.
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    20:24 03.11.2026

  • 5 ПАНИКАТА И ОТЧАЯНИЕТО НА ПРОПАГАНДАТА

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    Са очевидни. Какъв само по черноморието, бе?!?

    20:35 03.11.2026

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