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Свлачище подкопа пътя Варна – Златни пясъци
  Тема: Трафик

Свлачище подкопа пътя Варна – Златни пясъци

4 Ноември, 2026 08:24 611 2

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  • ограничено движение

Движението в участъка е ограничено заради опасност от допълнително пропадане. Под асфалта се е образувала кухина с дълбочина около половин метър

Свлачище подкопа пътя Варна – Златни пясъци - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Свлачище се е активирало на пътя между Варна и Златни пясъци след обилните валежи. Движението в участъка е временно ограничено, тъй като продължаващият дъжд създава риск от ново свличане на земни маси.

Проблемът е установен на 3 ноември около 16 часа след сигнал за повреден стълб. При огледа екипите са установили, че той е паднал в дерето. Свличането е засегнало част от пътното платно, а бетонна конструкция е пропаднала. Под асфалта вече има кухина с дълбочина около половин метър.

„Това е старо дере. Земните маси от навлажняването губят сцепление и тръгват надолу. Няма какво да ги спре“, обясни заместник-кметът на Варна Владимир Димитров.

По информация на bTV Община Варна е оградила опасния участък и пешеходната пътека, която води към него. Автобусите на градския транспорт са предупредени да преминават в лявата лента. Най-близката спирка се намира на около 20 метра от свлачището.

Пътят е част от републиканската пътна мрежа, затова необходимите ремонтни и укрепителни дейности са отговорност на Агенция „Пътна инфраструктура“. Представители на агенцията са извършили оглед на място. Очаква се да бъдат предприети действия за укрепване на свлачището.

Заместник-кметът посочи, че обстановката във Варна е спокойна. Дъждът е продължителен, но слаб, а отводнителните шахти работят нормално. Падналите листа са били почистени предварително, за да не затрудняват оттичането на водата.

Движението в района остава затруднено, докато продължава наблюдението на свлачището и опасността от допълнително пропадане.

Източници: btvnovinite.bg


Варна / България
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  • 1 ГЕПИ ООД

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    Пътя е след основен ремонт, продължил няколко години и за който бяха изхарчени стотици милиони

    08:31 04.11.2026

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