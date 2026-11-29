Системата BG-ALERT ще бъде задействана в община Суворово заради усложнената зимна обстановка, бурния вятър и преспи, които надхвърлят един метър. Областният управител на Варна Марио Смърков е разпоредил да бъде затворен за движение пътят Калиманци – Суворово, съобщи Радио Варна.

Областният управител е препоръчал на кмета на Суворово Данаил Йорданов да изпрати предупреждение до населението чрез BG-ALERT. Затворена остава и отсечката между селата Дръндар и Николаевка. Причината са силният вятър, снегонавяванията и изключително ниската видимост.

„Водачите трябва да съобразяват скоростта с условията на пътя“, призовават властите. Техника е насочена към най-засегнатите участъци, като две фадроми разчистват пътя между Дръндар и Николаевка. По-рано са били отворени за движение пътищата Суворово – Дръндар и Суворово – Николаевка.

Без училищен транспорт за пет села

Заради тежките условия на 30 ноември училищният автобус няма да превозва до училището в Суворово ученици от Дръндар, Николаевка, Баново, Изгрев и Левски. Кметът Данаил Йорданов е съобщил, че отсечките между Суворово и Дръндар и между Калиманци и Баново ще бъдат поддържани до настъпването на тъмната част от денонощието.

Община Суворово е осигурила 24-часови дежурства за оказване на съдействие при необходимост. Сигнали се подават на телефона на дежурния в общината – 05153 2720.

В останалата част на област Варна обстановката постепенно се подобрява. Пътят Варна – Добрич е отворен, включително за тежкотоварни автомобили над 12 тона, а всички останали отсечки от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия. По данни на областната администрация няма населени места без ток и вода.

Източници: bgnes.bg, bnrnews.bg, thesite24.net