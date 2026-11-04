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Пробите не показват замърсяване на морето от потопените кораби

Пробите не показват замърсяване на морето от потопените кораби

4 Ноември, 2026 14:08 411 4

  • черно море-
  • замърсяване на морето-
  • корабни инциденти-
  • басейнова дирекция-
  • морска вода

Леко превишение на нитратен азот е отчетено край Бяла, но не се свързва с инцидентите. Очакват се резултатите от още проби по българското Черноморие

Пробите не показват замърсяване на морето от потопените кораби - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Изследваните проби не показват замърсяване на морската вода вследствие на инцидентите с кораби в Черно море. Това съобщава Басейнова дирекция „Черноморски район“ във Варна.

„Няма установено замърсяване на морската вода вследствие на инцидентите с кораби“, гласи обобщението на резултатите, цитирано от Българската национална телевизия.

Пробите от морските води край Калиакра и Бяла са взети на 23 октомври. При огледите на място експертите не са установили видимо замърсяване или опалесценция на водата.

В района на Бяла е отчетено леко превишение на нормата за нитратен азот. От Басейнова дирекция „Черноморски район“ уточняват, че отклонението не може да бъде свързано с инцидентите с корабите. По останалите изследвани показатели не са отчетени превишения.

Резултатите за тритий са под границата на метода

Готови са и резултатите от изследванията за тритий на проби, взети на 9 и 14 октомври от пунктовете в Бяла, Калиакра и Созопол. Отчетените стойности са под границата на определяне на използвания метод.

Окончателната картина все още не е пълна. Очакват се резултатите от пробата, взета на 23 октомври от бреговия пункт в Созопол, както и от пробите от крайбрежните води край Ропотамо и Царево, взети на 26 октомври.

Предстои да бъдат публикувани и данните от пробите, взети на 29 октомври от бреговите пунктове Дуранкулак, Шабла, Калиакра, Бяла и Созопол.

Ново пробонабиране е планирано за 5 ноември

Мониторингът на морската вода продължава. Ново вземане на проби от петте пункта по крайбрежието е планирано за 5 ноември.

Към момента наличните лабораторни резултати не показват замърсяване, свързано с корабните инциденти, а установеното отклонение при нитратния азот край Бяла не е отнесено към тях.

Източници: bntnews.bg, shumenonline.bg


България
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  • 1 Тоя.па!

    9 0 Отговор
    Контейнерите не корозират за един ден.

    14:11 04.11.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    И да показват няма да кажете.

    14:13 04.11.2026

  • 3 Лелките взимат пробите

    7 0 Отговор
    с кофички от кисело мляко на брега. Всичко е точно. Никакво замърсяване няма.

    14:17 04.11.2026

  • 4 Да да, така е

    4 0 Отговор
    Даже по чисто става

    14:32 04.11.2026

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