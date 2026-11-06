Новини
България »
Радев: Осигуряваме 30 млн. евро за повишаване на заплатите на младите лекари и за решаване на въпроса за тяхната специализация в бюджета за 2027 г.

Радев: Осигуряваме 30 млн. евро за повишаване на заплатите на младите лекари и за решаване на въпроса за тяхната специализация в бюджета за 2027 г.

6 Ноември, 2026 19:13 676 54

  • румен радев-
  • специализанти-
  • швейцарско правило-
  • заплати

Изключително ангажирани сме към всяка политика, която касае семейството, майчинството и децата, посочи министър-председателят

Радев: Осигуряваме 30 млн. евро за повишаване на заплатите на младите лекари и за решаване на въпроса за тяхната специализация в бюджета за 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Политиките за младите хора са сред водещите приоритети на правителството в бюджета за 2027 година. Кабинетът предвижда 30 млн. евро за повишаване на заплатите на младите лекари и решаване на техните проблеми със специализацията. Това заяви министър-председателят Румен Радев в УНСС по време на представянето на бюджета на държавата за 2027 г. Премиерът специално акцентира върху подкрепата за студентите – както чрез стипендии, така и за подобряване на битовите условия.

„В това време на криза няма да изоставим най-нуждаещите се хора. Налице е чувствително повишение в социалната подкрепа“, заяви Радев и изтъкна допълнителните 245 млн. евро, заделени в бюджета за догодина. „Ние сме изключително ангажирани за всяка политика, която касае семейството, майчинството и децата. Увеличенията са навсякъде“, заяви още Радев. Наред със заложените 47 млн. евро, се отделят и още 50 млн. евро за Националната детска болница. Чувствително нарастват данъчните облекчения за деца, увеличава се подкрепата за деца с увреждания, въвежда се и ново данъчно облекчение за детско развитие. „Това ще осветли и някои процеси около така наречените частни уроци“, отбеляза премиерът.

По отношение на политиката за доходите министър-председателят изтъкна увеличението на минималната работна заплата, на пенсиите до пълния размер на Швейцарското правило, на заплатите на учителите и студентските преподаватели. По отношение на администрацията Радев изтъкна, че увеличението на заплатите няма да обхване Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи и силовите структури, магистрати, депутати, министри, заместник-министри, началници на кабинети, ръководства на комисии и регулаторни органи. Слага се край и на спекулациите с ваучерите за храна – необлагаеми остават до 102 евро, а по-високите суми до 200 евро следва да се облагат, каквато е практиката в другите европейски държави.

Ускореното изграждане на инфраструктура също е сред водещите приоритети на кабинета. „Ако работим както досега – само с публични средства, ще ни трябват минимум 50 години“, посочи премиерът и добави, че на принципа на публично-частното партньорство ще се насърчи инициативата и на частния капитал, така че да се строят нови инфраструктурни проекти с частен капитал. Наред с това за догодина се залага рекордна сума за проектиране – 65 млн. евро. Целта е максимално бързо да се осигури начало на реалното строителство на много обекти едновременно. „До два мандата всичко това може и смятам, че ще се построи“, добави Румен Радев.

По отношение на борбата със стихиите премиерът посочи, че от догодина започват да пристигат новите противопожарни специализирани самолети, които са общо шест на брой. Необходим е и специализиран кораб за търсене и спасяване. „Виждаме голямото значение на това да имаме сигурност в нашето море - териториални води и изключителна икономическа зона“, отбеляза Радев. Министър-председателят изтъкна още значението на дигитализацията на наблюдението на язовирите. Посочи и мерките за борба срещу „войната по пътищата“, включително Националния център за контрол на безопасността по пътищата. Целта е да се обедини в единно информационно пространство всичко, което се случва по пътищата и да бъде наложен тотален контрол за спазване на мерките за безопасност и за помощ на всички водачи. Предвидени са и средства за Спешната помощ по въздуха „HEMS“, така че тя да заработи на максималния си потенциал.

Административната реформа също вече е в ход. „Няма да допуснем самоцелно масови уволнения и механични съкращения, защото това разрушава административния капацитет. Нашата цел е друга – да постигнем бързина и ефективност на администрацията, като едновременно сваляме разходите“, заяви Радев. По думите му е важно да се премахнат припокриващи се отговорности и управленската верига да се оптимизира, включително чрез дигитализация. Премиерът отбеляза и проблема с главоломния ръст на ТЕЛК-ове. „Ще продължим да защитаваме интересите на хората с увреждания, но ще бъдем безкомпромисни към фалшиви ТЕЛК-ове. Вече сме разработили механизми за скрининг, за установяване на измами, за пресичането им и за недопускане в бъдеще“, заяви Радев. Наред с това е в ход и процес на освобождаване в МВР на хора, получаващи едновременно и пенсия, и заплата, като се следва моделът, възприет в Министерството на отбраната. В резултат ще бъдат оптимизирани над 5000 щатни бройки. Административните структури ще се намалят от 260 на 220. Свиват се също ръководните длъжности и членовете на бордовете на публични предприятия, ограничават се и заплатите им, където не съответстват на финансовото състояние на дружеството.

Относно подкрепата за бизнеса премиерът Радев изтъкна мерките за намаляване на административната тежест, както и за насърчаване на инвестициите. С 51 млн. евро повече са предвидените средства за развитие на индустриални зони и паркове. „Важно е да започнем партньорство с международни институции, така че по най-добрия начин да организираме тези публично частни партньорства. И там залагаме средства“, добави Радев.

В интерес на увеличаването на висококвалифицираните специалисти се залагат още 10 млн. евро за средните професионални технически училища. „Всяко евро, вложено в тези мерки от държавата, очакваме да се възпроизведе многократно като икономически и финансови ползи“, изтъкна министър-председателят. Наред с това се снижава прагът на приоритетните проекти, което е особено важно за средните и малки предприятия. „Искаме да развиваме инициативата на български инвеститор – десетки средни предприятия чакат да се раздвижат“, посочи премиерът.

Министър-председателят подчерта значението на отбраната в условията на военни кризи в съседство и за развитието на отбранителни средства се отделят най-много капиталови разходи – с 418 млн. евро повече. „Преориентираме способностите, които трябва да изградим съобразно новите рискове и заплахи, особено касаещи системи за наблюдение, разузнаване, целеуказване и комуникации, дронове и анти дрон системи, наред с другите приоритетни проекти за Българската армия“, добави Радев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз съм веган

    16 4 Отговор
    Оставка на зеления чорап и зеления чорапогащник

    19:14 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гриша

    19 3 Отговор
    Какво осигуряваш?Една къщичка за птички не си направил!

    19:15 06.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вълк единак

    17 1 Отговор
    Радев щеше да бори модела (Борисов Пеевски). Вместо това тръгна срещу най бедните (ваучери- купони) за работещите граждани.

    Коментиран от #11

    19:18 06.11.2026

  • 7 Без майтап

    14 3 Отговор
    Народа разбра, но по трудният начин, че Радев е изпечен лъжец. С този бюджет ще се разбере че е и изпечен крадец.

    Коментиран от #26

    19:18 06.11.2026

  • 8 Така е

    9 1 Отговор
    и в Москва много се грижат за руснаците,да ги унищожат по-бързо :)

    19:19 06.11.2026

  • 9 Осигуряваме 30 млн. евро

    6 0 Отговор
    радев а за общ поръчки колко Осигуряваме
    доста от тях ненужни и надути с по 1 кандидат
    кво праите по въпроса
    или е по лесно да увеличавате осигурителния праг
    за да има по 40Е за мин заплата и пенция увеличения годишно

    19:19 06.11.2026

  • 10 Сафето

    13 0 Отговор
    8.6 милярда дълг теглят при изтеглен до сега около 5 и всичко това за няма и година.
    Майко мила, неадекватни
    И осигурявали 30 милиона да лекарите!?!
    Жалка държава, този народ ако не се събуди жална му майка

    Коментиран от #16, #27

    19:20 06.11.2026

  • 11 (ваучери- купони)

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Вълк единак":

    от януари с 7% данък за
    нова кьор софра
    и до 3г с 100% увеличение на таксите при покупка на жилище

    19:21 06.11.2026

  • 12 Демек

    12 3 Отговор
    едномесечна вноска за Боташ!Цункайте ръка на Ердо!

    19:22 06.11.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    7 2 Отговор
    Когато в коментари си напишеш негативното си отношение към този на снимката, госпожа гума изразява несъгласие с мнението ти... И......

    19:22 06.11.2026

  • 14 и тия милиони

    9 2 Отговор
    ще ги прилапат определени "лекари" с партийни книжки от бкп

    19:23 06.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 другари

    10 0 Отговор
    дайте да дадем!!!

    19:26 06.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 кабакрадев

    3 0 Отговор
    ке ва спаця!

    19:27 06.11.2026

  • 21 Никой

    5 0 Отговор
    Спасое балшиба !

    19:28 06.11.2026

  • 22 Нищо

    10 1 Отговор
    не осигурявате , освен да напуснат час по - скоро Родината си , унизени от фатмаци и всевъзможни субекти , които се гаврят с тях !

    19:28 06.11.2026

  • 23 Гробар

    4 7 Отговор
    Много от пребиваващите по тези места си задават въпроса защо беше паниката за незабавното приемане на еврото. Отговорът е елементарен. Запомнете го най-сетне веднъж завинаги. България е фалирала държава, която не произвежда нищо и се изхранва от заеми. Без допълнителните гаранции на еврозоната щяха да ни спрат заемите. За последствията - сетете се сами. Друг е въпросът защо фалирахме. Отговорът търсете в Драгалевци и Банкя, а може и в Мадрид.

    Коментиран от #42

    19:28 06.11.2026

  • 24 Аз съм веган

    11 2 Отговор
    30 милиона, няма е 1 километър магистрала на чорапа. Задминава бойко с 200

    19:28 06.11.2026

  • 25 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Забравяш страхливеца Радев

    19:28 06.11.2026

  • 26 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    2 6 Отговор

    До коментар #7 от "Без майтап":

    Заслужаваме си управлението

    Коментиран от #28

    19:29 06.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Кво

    3 5 Отговор

    До коментар #26 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":

    чекате?

    19:31 06.11.2026

  • 29 Въпрос

    7 4 Отговор
    Кога комунистите ще се извинят на българския народ за 100 години геноцид и ще се самонатикат по затворите?

    19:31 06.11.2026

  • 30 ТО НЕ Е КАТО ДА ПЛЮЕШ ЗА ЧНГ.

    8 2 Отговор
    ШОФЬОР НА ИЗСТРЕБИТЕЛ, АМА КАМИОН БЕЗ СПИРАЧКИ НЕЗНАЕ КАК СЕ КАРА.

    19:35 06.11.2026

  • 31 Никой

    5 3 Отговор
    ДА вземеш да пуснеш руската телевизия и в петък !

    19:36 06.11.2026

  • 32 И за конгреса

    5 2 Отговор
    на ПБ,300 милиона!

    19:40 06.11.2026

  • 33 Никой

    7 3 Отговор
    Къде са противогрипните ваксини , мушморок .

    Коментиран от #52

    19:41 06.11.2026

  • 34 Никой

    5 3 Отговор
    Да върнеш и ленинския съботник .

    19:42 06.11.2026

  • 35 ББ КРАДЕШЕ ПО 10 МЛД.НА ГОДИНА, ДЕ ГИ?

    8 3 Отговор
    ЧОРАПА ЩЕ НИ НАПРАВИ БОГАТИ, ТАКА НИ ОБЕЩА. ИМАЛ Е ПРЕДВИД СЕБЕ СИ. ОТ БОТАШ ВСЕКИ 2 ДЕНА ПО МИЛИОН ЕВРО , 3% СА ЗА ЧОРАПА. ОТ НАШИТЕ ПАРИ.

    19:42 06.11.2026

  • 36 Построеното

    3 4 Отговор
    от Бойко,два мандата не може да разрушите!

    Коментиран от #50

    19:43 06.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор
    Обобщението на бюджета е: 2 милиарда допълнително извадени от вашия джоб!!!

    а че дали 30 милиона на младите лекари... това са по около 400 евро на месец за млад лекар и специализант от които да се плащат повишаващите се такси за специализация и да се добави към заплатата нещо си.... при около 3,5 милиарда мисля бяха, които ще дадем за натовско тенеке!

    19:54 06.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Това е подигравка

    7 1 Отговор
    30 млн.евро за младите лекари,а 40 млн.за един км от магистралата МУ.

    Коментиран от #48

    19:55 06.11.2026

  • 41 Пропаднал шарлатанин

    8 2 Отговор
    Мафиот

    19:55 06.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Фермата

    4 0 Отговор
    в село Труд ли е?

    19:57 06.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Радев, какво е според теб

    3 2 Отговор
    Млад лекар? И срещу какви задължеия от тяхна страна им се увеличават възнагражденията! И в кои болници? Частните и те ли? Ще има ли разпределение по страната? Задължително. Например за 5 години и на кой, където се падне?
    Радев, за нищо не ставаш!

    20:04 06.11.2026

  • 47 Нексус

    1 3 Отговор
    Браво на Радев!
    Най-накрая имаме умен и мъдър човек начело на държавата, а не като предишните посмешища!

    20:10 06.11.2026

  • 48 в България

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Това е подигравка":

    мутрите винаги са били на почит затова не останаха нито лекари нито инженери нито никакви специалисти само селяци с беемвета и мерцедеси...

    20:11 06.11.2026

  • 49 Полковник Николай Марков

    4 1 Отговор
    Това правителство надмина Борисов и Пеевски, взети заедно, по арогантност и злоупотреби. Представяте ли си, 30% увеличение на винетките при положение, че ще караме по същите - разбити сто процента пътища, а те ще ни правят един километър за 40 милиона. Цена, която никой не е виждал, нито чувал! Ще направим магистралите след 1000 години.

    И понеже ние нямаме значение, за нас остава само да плащаме 30% увеличение не само на винетки, а на всичко възможно с този процент. А те да продължат изнасянето на пари с чували, но към друга дестинация и с друг полет. Сега чувам, че всяка година ще се вдигало всичко с 30%. А заплатите все надолу, спестяванията - надолу, до пълно стопяване. Нула.

    Комунистите роднините изграждат, комсомолците след тях - крадат! До спукване и до смърт на една от страните.

    Коментиран от #51

    20:12 06.11.2026

  • 50 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "Построеното":

    Няма нужда да рушим нищо построено от мутрата Борисов, то само се руши още на петата година, примерите са безброй.

    20:12 06.11.2026

  • 51 имайте търпение

    0 2 Отговор

    До коментар #49 от "Полковник Николай Марков":

    новото "правителство" с новия "бюджет" разпределя милиарди за обществени поръчки и този път качеството ще е на световно ниво досега само крадяха а сега почва прогреса!

    20:15 06.11.2026

  • 52 Някой

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "Никой":

    Никой не е длъжен да ти осигурява противогрипни ваксини. Държавата е задължена да осигурява само задължителните ваксини по имунизационния календар.
    Пазарът е отворен, ти си вече в Шенген, богат европеец с евро, поръчваш от Германия, Франция или където си избереш или пък пътуваш без паспорт до Италия, плащаш си с евро и се ваксинираш!
    Радев пък ти е длъжен още по-малко!!!

    Толкоз по въпроса!

    20:16 06.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Нексус

    0 0 Отговор
    Мунчо, т.нар. млади лекари не са единствени в държавата.
    В медицинските сектори има немалко специалисти, които не се оценяват подобаващо - лекарите получават най-тлъстите бонуси, а останалите са само на твърда заплата и разни подаяния като бонусче - говорим за техници, рентгенови специалисти, физици и прочие.

    20:22 06.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове