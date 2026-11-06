Радев: Осигуряваме 30 млн. евро за повишаване на заплатите на младите лекари и за решаване на въпроса за тяхната специализация в бюджета за 2027 г.

Политиките за младите хора са сред водещите приоритети на правителството в бюджета за 2027 година. Кабинетът предвижда 30 млн. евро за повишаване на заплатите на младите лекари и решаване на техните проблеми със специализацията. Това заяви министър-председателят Румен Радев в УНСС по време на представянето на бюджета на държавата за 2027 г. Премиерът специално акцентира върху подкрепата за студентите – както чрез стипендии, така и за подобряване на битовите условия.
„В това време на криза няма да изоставим най-нуждаещите се хора. Налице е чувствително повишение в социалната подкрепа“, заяви Радев и изтъкна допълнителните 245 млн. евро, заделени в бюджета за догодина. „Ние сме изключително ангажирани за всяка политика, която касае семейството, майчинството и децата. Увеличенията са навсякъде“, заяви още Радев. Наред със заложените 47 млн. евро, се отделят и още 50 млн. евро за Националната детска болница. Чувствително нарастват данъчните облекчения за деца, увеличава се подкрепата за деца с увреждания, въвежда се и ново данъчно облекчение за детско развитие. „Това ще осветли и някои процеси около така наречените частни уроци“, отбеляза премиерът.
По отношение на политиката за доходите министър-председателят изтъкна увеличението на минималната работна заплата, на пенсиите до пълния размер на Швейцарското правило, на заплатите на учителите и студентските преподаватели. По отношение на администрацията Радев изтъкна, че увеличението на заплатите няма да обхване Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи и силовите структури, магистрати, депутати, министри, заместник-министри, началници на кабинети, ръководства на комисии и регулаторни органи. Слага се край и на спекулациите с ваучерите за храна – необлагаеми остават до 102 евро, а по-високите суми до 200 евро следва да се облагат, каквато е практиката в другите европейски държави.
Ускореното изграждане на инфраструктура също е сред водещите приоритети на кабинета. „Ако работим както досега – само с публични средства, ще ни трябват минимум 50 години“, посочи премиерът и добави, че на принципа на публично-частното партньорство ще се насърчи инициативата и на частния капитал, така че да се строят нови инфраструктурни проекти с частен капитал. Наред с това за догодина се залага рекордна сума за проектиране – 65 млн. евро. Целта е максимално бързо да се осигури начало на реалното строителство на много обекти едновременно. „До два мандата всичко това може и смятам, че ще се построи“, добави Румен Радев.
По отношение на борбата със стихиите премиерът посочи, че от догодина започват да пристигат новите противопожарни специализирани самолети, които са общо шест на брой. Необходим е и специализиран кораб за търсене и спасяване. „Виждаме голямото значение на това да имаме сигурност в нашето море - териториални води и изключителна икономическа зона“, отбеляза Радев. Министър-председателят изтъкна още значението на дигитализацията на наблюдението на язовирите. Посочи и мерките за борба срещу „войната по пътищата“, включително Националния център за контрол на безопасността по пътищата. Целта е да се обедини в единно информационно пространство всичко, което се случва по пътищата и да бъде наложен тотален контрол за спазване на мерките за безопасност и за помощ на всички водачи. Предвидени са и средства за Спешната помощ по въздуха „HEMS“, така че тя да заработи на максималния си потенциал.
Административната реформа също вече е в ход. „Няма да допуснем самоцелно масови уволнения и механични съкращения, защото това разрушава административния капацитет. Нашата цел е друга – да постигнем бързина и ефективност на администрацията, като едновременно сваляме разходите“, заяви Радев. По думите му е важно да се премахнат припокриващи се отговорности и управленската верига да се оптимизира, включително чрез дигитализация. Премиерът отбеляза и проблема с главоломния ръст на ТЕЛК-ове. „Ще продължим да защитаваме интересите на хората с увреждания, но ще бъдем безкомпромисни към фалшиви ТЕЛК-ове. Вече сме разработили механизми за скрининг, за установяване на измами, за пресичането им и за недопускане в бъдеще“, заяви Радев. Наред с това е в ход и процес на освобождаване в МВР на хора, получаващи едновременно и пенсия, и заплата, като се следва моделът, възприет в Министерството на отбраната. В резултат ще бъдат оптимизирани над 5000 щатни бройки. Административните структури ще се намалят от 260 на 220. Свиват се също ръководните длъжности и членовете на бордовете на публични предприятия, ограничават се и заплатите им, където не съответстват на финансовото състояние на дружеството.
Относно подкрепата за бизнеса премиерът Радев изтъкна мерките за намаляване на административната тежест, както и за насърчаване на инвестициите. С 51 млн. евро повече са предвидените средства за развитие на индустриални зони и паркове. „Важно е да започнем партньорство с международни институции, така че по най-добрия начин да организираме тези публично частни партньорства. И там залагаме средства“, добави Радев.
В интерес на увеличаването на висококвалифицираните специалисти се залагат още 10 млн. евро за средните професионални технически училища. „Всяко евро, вложено в тези мерки от държавата, очакваме да се възпроизведе многократно като икономически и финансови ползи“, изтъкна министър-председателят. Наред с това се снижава прагът на приоритетните проекти, което е особено важно за средните и малки предприятия. „Искаме да развиваме инициативата на български инвеститор – десетки средни предприятия чакат да се раздвижат“, посочи премиерът.
Министър-председателят подчерта значението на отбраната в условията на военни кризи в съседство и за развитието на отбранителни средства се отделят най-много капиталови разходи – с 418 млн. евро повече. „Преориентираме способностите, които трябва да изградим съобразно новите рискове и заплахи, особено касаещи системи за наблюдение, разузнаване, целеуказване и комуникации, дронове и анти дрон системи, наред с другите приоритетни проекти за Българската армия“, добави Радев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз съм веган
19:14 06.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гриша
19:15 06.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Вълк единак
Коментиран от #11
19:18 06.11.2026
7 Без майтап
Коментиран от #26
19:18 06.11.2026
8 Така е
19:19 06.11.2026
9 Осигуряваме 30 млн. евро
доста от тях ненужни и надути с по 1 кандидат
кво праите по въпроса
или е по лесно да увеличавате осигурителния праг
за да има по 40Е за мин заплата и пенция увеличения годишно
19:19 06.11.2026
10 Сафето
Майко мила, неадекватни
И осигурявали 30 милиона да лекарите!?!
Жалка държава, този народ ако не се събуди жална му майка
Коментиран от #16, #27
19:20 06.11.2026
11 (ваучери- купони)
До коментар #6 от "Вълк единак":от януари с 7% данък за
нова кьор софра
и до 3г с 100% увеличение на таксите при покупка на жилище
19:21 06.11.2026
12 Демек
19:22 06.11.2026
13 АГАТ а Кристи
19:22 06.11.2026
14 и тия милиони
19:23 06.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 другари
19:26 06.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 кабакрадев
19:27 06.11.2026
21 Никой
19:28 06.11.2026
22 Нищо
19:28 06.11.2026
23 Гробар
Коментиран от #42
19:28 06.11.2026
24 Аз съм веган
19:28 06.11.2026
25 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
До коментар #18 от "Пич":Забравяш страхливеца Радев
19:28 06.11.2026
26 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
До коментар #7 от "Без майтап":Заслужаваме си управлението
Коментиран от #28
19:29 06.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Кво
До коментар #26 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":чекате?
19:31 06.11.2026
29 Въпрос
19:31 06.11.2026
30 ТО НЕ Е КАТО ДА ПЛЮЕШ ЗА ЧНГ.
19:35 06.11.2026
31 Никой
19:36 06.11.2026
32 И за конгреса
19:40 06.11.2026
33 Никой
Коментиран от #52
19:41 06.11.2026
34 Никой
19:42 06.11.2026
35 ББ КРАДЕШЕ ПО 10 МЛД.НА ГОДИНА, ДЕ ГИ?
19:42 06.11.2026
36 Построеното
Коментиран от #50
19:43 06.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ДрайвингПлежър
а че дали 30 милиона на младите лекари... това са по около 400 евро на месец за млад лекар и специализант от които да се плащат повишаващите се такси за специализация и да се добави към заплатата нещо си.... при около 3,5 милиарда мисля бяха, които ще дадем за натовско тенеке!
19:54 06.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Това е подигравка
Коментиран от #48
19:55 06.11.2026
41 Пропаднал шарлатанин
19:55 06.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Фермата
19:57 06.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Радев, какво е според теб
Радев, за нищо не ставаш!
20:04 06.11.2026
47 Нексус
Най-накрая имаме умен и мъдър човек начело на държавата, а не като предишните посмешища!
20:10 06.11.2026
48 в България
До коментар #40 от "Това е подигравка":мутрите винаги са били на почит затова не останаха нито лекари нито инженери нито никакви специалисти само селяци с беемвета и мерцедеси...
20:11 06.11.2026
49 Полковник Николай Марков
И понеже ние нямаме значение, за нас остава само да плащаме 30% увеличение не само на винетки, а на всичко възможно с този процент. А те да продължат изнасянето на пари с чували, но към друга дестинация и с друг полет. Сега чувам, че всяка година ще се вдигало всичко с 30%. А заплатите все надолу, спестяванията - надолу, до пълно стопяване. Нула.
Комунистите роднините изграждат, комсомолците след тях - крадат! До спукване и до смърт на една от страните.
Коментиран от #51
20:12 06.11.2026
50 Ами
До коментар #36 от "Построеното":Няма нужда да рушим нищо построено от мутрата Борисов, то само се руши още на петата година, примерите са безброй.
20:12 06.11.2026
51 имайте търпение
До коментар #49 от "Полковник Николай Марков":новото "правителство" с новия "бюджет" разпределя милиарди за обществени поръчки и този път качеството ще е на световно ниво досега само крадяха а сега почва прогреса!
20:15 06.11.2026
52 Някой
До коментар #33 от "Никой":Никой не е длъжен да ти осигурява противогрипни ваксини. Държавата е задължена да осигурява само задължителните ваксини по имунизационния календар.
Пазарът е отворен, ти си вече в Шенген, богат европеец с евро, поръчваш от Германия, Франция или където си избереш или пък пътуваш без паспорт до Италия, плащаш си с евро и се ваксинираш!
Радев пък ти е длъжен още по-малко!!!
Толкоз по въпроса!
20:16 06.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Нексус
В медицинските сектори има немалко специалисти, които не се оценяват подобаващо - лекарите получават най-тлъстите бонуси, а останалите са само на твърда заплата и разни подаяния като бонусче - говорим за техници, рентгенови специалисти, физици и прочие.
20:22 06.11.2026