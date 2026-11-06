Божанов: Управляващите лъжат за втория пенсионен стълб

Управляващите лъжат системно и арогантно за обсъжданата възможност за пренасочване на средства от втория пенсионен стълб към първия. Това заяви Божидар Божанов от „Демократична България“ в предаването „Панорама“ на БНТ. Той подчерта, че идеята не е била реализирана, но според него самото ѝ обсъждане е достатъчно сериозен въпрос.

„Първият проблем е, че това, както беше подготвяно, беше опит да се, образно казано, сложат пари върху пенсиите на 5 милиона души. Вторият проблем е, че управляващите лъжат. И то лъжат системно и арогантно“, каза Божанов.

По думите му опозицията е била принудена да представя документи, за да доказва какво е обсъждано от управляващите. Божанов заяви, че по-чистият подход би бил кабинетът открито да каже, че е разглеждал мярката, но впоследствие е взел друго решение.

Писмото до Европейската комисия

Божанов посочи писмо до Европейската комисия от 2 ноември като важна индикация, че идеята е била сериозно обмисляна. Според него комуникацията е продължила в момент, когато бюджетната процедура вече е била в ход.

„Това е индикация за това, че ако не бяхме излезли ние и не бяхме направили това предупреждение, може би щеше да се реализира“, заяви той. Божанов допълни, че е добре мярката да е била спряна, тъй като според него става дума за „груба грешка“.

Спорът за дефицита

В разговора Божанов коментира и доклада на Сметната палата. Той заяви, че документът е бил разширен по предложение на опозицията в бюджетната комисия, така че да обхване всички видове проекти и целия разглеждан период.

По думите му кабинетът „Донев“ е внесъл бюджет с прогноза за дефицит от 6,8 процента, но парламентът впоследствие е приел бюджет с дефицит от 2 процента. Божанов посочи, че толкова е бил и отчетеният резултат в края на годината.

Той определи заложеното в проектобюджета за 2027 г. ограничаване на дефицита до 4,2 или 4,3 процента на начислена основа като недостатъчно амбициозно. Според него има възможност дефицитът да бъде сведен под 3 процента.

„Бюджетният дефицит означава дългове. Дълговете означават, че после някой ще ги връща, но означава и повишаване на инфлацията“, заяви Божанов.

Той призна, че върху инфлацията влияят и международни фактори, но според него действията на правителството по отношение на компенсациите не дават достатъчен резултат. Като друг основен фактор Божанов посочи бюджетния дефицит.

Коментар за президентските избори

В края на разговора Божанов заяви, че според него Андрей Гюров е загубил президентските избори след кампания, основана на разделение и страх. Той обвини лагера на Илияна Йотова и „Прогресивна България“ в послания за война и изпращане на българи на фронта.