Божанов: Управляващите лъжат за втория пенсионен стълб

Управляващите лъжат системно и арогантно за обсъжданата възможност за пренасочване на средства от втория пенсионен стълб към първия. Това заяви Божидар Божанов от „Демократична България“ в предаването „Панорама“ на БНТ. Той подчерта, че идеята не е била реализирана, но според него самото ѝ обсъждане е достатъчно сериозен въпрос.
„Първият проблем е, че това, както беше подготвяно, беше опит да се, образно казано, сложат пари върху пенсиите на 5 милиона души. Вторият проблем е, че управляващите лъжат. И то лъжат системно и арогантно“, каза Божанов.
По думите му опозицията е била принудена да представя документи, за да доказва какво е обсъждано от управляващите. Божанов заяви, че по-чистият подход би бил кабинетът открито да каже, че е разглеждал мярката, но впоследствие е взел друго решение.
Писмото до Европейската комисия
Божанов посочи писмо до Европейската комисия от 2 ноември като важна индикация, че идеята е била сериозно обмисляна. Според него комуникацията е продължила в момент, когато бюджетната процедура вече е била в ход.
„Това е индикация за това, че ако не бяхме излезли ние и не бяхме направили това предупреждение, може би щеше да се реализира“, заяви той. Божанов допълни, че е добре мярката да е била спряна, тъй като според него става дума за „груба грешка“.
Спорът за дефицита
В разговора Божанов коментира и доклада на Сметната палата. Той заяви, че документът е бил разширен по предложение на опозицията в бюджетната комисия, така че да обхване всички видове проекти и целия разглеждан период.
По думите му кабинетът „Донев“ е внесъл бюджет с прогноза за дефицит от 6,8 процента, но парламентът впоследствие е приел бюджет с дефицит от 2 процента. Божанов посочи, че толкова е бил и отчетеният резултат в края на годината.
Той определи заложеното в проектобюджета за 2027 г. ограничаване на дефицита до 4,2 или 4,3 процента на начислена основа като недостатъчно амбициозно. Според него има възможност дефицитът да бъде сведен под 3 процента.„Бюджетният дефицит означава дългове. Дълговете означават, че после някой ще ги връща, но означава и повишаване на инфлацията“, заяви Божанов.
Той призна, че върху инфлацията влияят и международни фактори, но според него действията на правителството по отношение на компенсациите не дават достатъчен резултат. Като друг основен фактор Божанов посочи бюджетния дефицит.
Коментар за президентските избори
В края на разговора Божанов заяви, че според него Андрей Гюров е загубил президентските избори след кампания, основана на разделение и страх. Той обвини лагера на Илияна Йотова и „Прогресивна България“ в послания за война и изпращане на българи на фронта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Или организирайте протести,
22:34 06.11.2026
2 Европеец
22:39 06.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ти лъжееееееееш
22:50 06.11.2026
5 Хмм
22:56 06.11.2026
6 Анализатор
23:00 06.11.2026
7 Мда
Вторият пенсионен "стълб" е задължителен. Създаден е от иван костов. за да храни с години частните пенсионни фондове. Както и да ограбва пенсионера с 20% редукция на държавната пенсия, ако той участва в частен пенсионен фонд. Само за пет години след пенсиониране загубите от основната пенсия са повече, отколкото ще ви датат в частния фонд. Яли, пили и се веселили. Толкоз.
Коментиран от #11, #13
23:00 06.11.2026
8 Мдаа
23:05 06.11.2026
9 Пущиня(к)
23:15 06.11.2026
10 Няма по лъжлива и нагла измет
23:20 06.11.2026
11 Хмм
До коментар #7 от "Мда":каквото и да направи води до не съвсем добри последици, повдигна въпроса за цънцарова чак в НС, тя напусна БТВ, а той я заряза, случаят с разносвача вдигна на крак полиция, главен секретар, министър и стана за смях, с този втори стълб настрои хората срещу втората пенсия
23:21 06.11.2026
12 Затова изреваха
23:26 06.11.2026
13 тъй де
До коментар #7 от "Мда":Мирчев и на разносвача на пици постави ултиматум, ама оня го отнесе като куцо пиле доматито. Истината е, че вторият пенсионен стълб е лъжа, която костовистите измислиха, за да има сигурни пари, които редовно да крадат. 5% от дохода на всички работещи през всичките 26 години са милиарди върху които няма никакъв контрол. Да внасяш 26 години 5% месечно от дохода си и накрая да получиш 50 евро към намалената си от НОИ пенсия, е престъпление, което трябва да бъде наказано и преустановено.
23:31 06.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.