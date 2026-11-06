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Божанов: Управляващите лъжат за втория пенсионен стълб
  Тема: Избори

Божанов: Управляващите лъжат за втория пенсионен стълб

6 Ноември, 2026 22:30 787 14

  • божидар божанов-
  • проектобюджет 2027-
  • втори пенсионен стълб-
  • бюджетен дефицит-
  • демократична българия

Той определи дефицита от 4,2-4,3% в проектобюджета за 2027 г. като недостатъчно амбициозен и заяви, че е възможно ниво под 3%

Божанов: Управляващите лъжат за втория пенсионен стълб - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Управляващите лъжат системно и арогантно за обсъжданата възможност за пренасочване на средства от втория пенсионен стълб към първия. Това заяви Божидар Божанов от „Демократична България“ в предаването „Панорама“ на БНТ. Той подчерта, че идеята не е била реализирана, но според него самото ѝ обсъждане е достатъчно сериозен въпрос.

„Първият проблем е, че това, както беше подготвяно, беше опит да се, образно казано, сложат пари върху пенсиите на 5 милиона души. Вторият проблем е, че управляващите лъжат. И то лъжат системно и арогантно“, каза Божанов.

По думите му опозицията е била принудена да представя документи, за да доказва какво е обсъждано от управляващите. Божанов заяви, че по-чистият подход би бил кабинетът открито да каже, че е разглеждал мярката, но впоследствие е взел друго решение.

Писмото до Европейската комисия

Божанов посочи писмо до Европейската комисия от 2 ноември като важна индикация, че идеята е била сериозно обмисляна. Според него комуникацията е продължила в момент, когато бюджетната процедура вече е била в ход.

„Това е индикация за това, че ако не бяхме излезли ние и не бяхме направили това предупреждение, може би щеше да се реализира“, заяви той. Божанов допълни, че е добре мярката да е била спряна, тъй като според него става дума за „груба грешка“.

Спорът за дефицита

В разговора Божанов коментира и доклада на Сметната палата. Той заяви, че документът е бил разширен по предложение на опозицията в бюджетната комисия, така че да обхване всички видове проекти и целия разглеждан период.

По думите му кабинетът „Донев“ е внесъл бюджет с прогноза за дефицит от 6,8 процента, но парламентът впоследствие е приел бюджет с дефицит от 2 процента. Божанов посочи, че толкова е бил и отчетеният резултат в края на годината.

Той определи заложеното в проектобюджета за 2027 г. ограничаване на дефицита до 4,2 или 4,3 процента на начислена основа като недостатъчно амбициозно. Според него има възможност дефицитът да бъде сведен под 3 процента.

„Бюджетният дефицит означава дългове. Дълговете означават, че после някой ще ги връща, но означава и повишаване на инфлацията“, заяви Божанов.

Той призна, че върху инфлацията влияят и международни фактори, но според него действията на правителството по отношение на компенсациите не дават достатъчен резултат. Като друг основен фактор Божанов посочи бюджетния дефицит.

Коментар за президентските избори

В края на разговора Божанов заяви, че според него Андрей Гюров е загубил президентските избори след кампания, основана на разделение и страх. Той обвини лагера на Илияна Йотова и „Прогресивна България“ в послания за война и изпращане на българи на фронта.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Или организирайте протести,

    8 1 Отговор
    или млъквайте!

    22:34 06.11.2026

  • 2 Европеец

    17 3 Отговор
    Хубаво име има тоя, ама е от рода на петроханците и не си струва да го коментирам.... Втория пенсионен стълб е неприложим в една бедна държава като България.... Доброволно ни задължиха да избираме пенсионно дружество, без да не питат искаме или не искаме-още е голяма "демокрация" в бг територията.... Ако не ми бяха задължили на въдичката щяха да се хванат не по-повече от 10-15% от населението, като имат по-високи доходи.... Лично аз се бях обработвам от една красива брокерка едно холандско дружество..... Имах нагласата да се съглася, но когато ми каза че са спонсори на Формула 1 и избягах с 200....

    22:39 06.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ти лъжееееееееш

    8 1 Отговор
    Дай данни за тази "втора пенсия". Смешни дребни сумички. Хората внасяли задължително "доброволно" и затова прехвърлят вноските си в НОИ. Голям рев на мошениците. Значи е правилно предложението.

    22:50 06.11.2026

  • 5 Хмм

    8 3 Отговор
    не го искаме вашия втори стълб, натресен ни от костов, за да се отблагодари на тези, които го подкрепиха при майдана, който го доведе на власт

    22:56 06.11.2026

  • 6 Анализатор

    7 3 Отговор
    Божанка-Петроханка на Калушев ушанка.

    23:00 06.11.2026

  • 7 Мда

    7 2 Отговор
    Мирчев от дб разлая кучетата по медиите, даже постави 24 часов "ултиматум" на правителството за редукцията на втория пенсионен стълб. И какво стана? Настъпи мотиката. Сега някой от иван костовите дб ще де извини ли за откровената лъжа, която сътвориха? Естествено - не.
    Вторият пенсионен "стълб" е задължителен. Създаден е от иван костов. за да храни с години частните пенсионни фондове. Както и да ограбва пенсионера с 20% редукция на държавната пенсия, ако той участва в частен пенсионен фонд. Само за пет години след пенсиониране загубите от основната пенсия са повече, отколкото ще ви датат в частния фонд. Яли, пили и се веселили. Толкоз.

    Коментиран от #11, #13

    23:00 06.11.2026

  • 8 Мдаа

    4 0 Отговор
    Вторият пенсионен стълб е чудесен механизъм за управление на милиарди от частни дружества с парите на работещите българи. Хората са задължени да внасят осигуровки, но нямат пряк контрол върху това къде се инвестират средствата им. Пенсионните дружества събират такси независимо от постигнатата доходност, а част от парите се влагат в акции и облигации на частни предприятия. Това създава възможности за обслужване на определени икономически интереси и конфликти на интереси. Печалбите от управлението остават за дружествата, докато инвестиционният риск се носи основно от осигурените. И накрая идва големият въпрос. Вторият пенсионен стълб съществува, за да осигури достойни пенсии на хората, или за да осигурява постоянен финансов ресурс и печалби на определени бизнес кръгове?

    23:05 06.11.2026

  • 9 Пущиня(к)

    3 1 Отговор
    Аре са не праи и ти на божа кравичка! Я гле, оно па и каламбур стана...

    23:15 06.11.2026

  • 10 Няма по лъжлива и нагла измет

    3 0 Отговор
    от събраните в партията на лъжата ПП и ДБ!

    23:20 06.11.2026

  • 11 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мда":

    каквото и да направи води до не съвсем добри последици, повдигна въпроса за цънцарова чак в НС, тя напусна БТВ, а той я заряза, случаят с разносвача вдигна на крак полиция, главен секретар, министър и стана за смях, с този втори стълб настрои хората срещу втората пенсия

    23:21 06.11.2026

  • 12 Затова изреваха

    2 0 Отговор
    Вторият стълб е пирамида и затовА мошениците изреваха на умряло. Който е шушумига да си държи парите там.

    23:26 06.11.2026

  • 13 тъй де

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мда":

    Мирчев и на разносвача на пици постави ултиматум, ама оня го отнесе като куцо пиле доматито. Истината е, че вторият пенсионен стълб е лъжа, която костовистите измислиха, за да има сигурни пари, които редовно да крадат. 5% от дохода на всички работещи през всичките 26 години са милиарди върху които няма никакъв контрол. Да внасяш 26 години 5% месечно от дохода си и накрая да получиш 50 евро към намалената си от НОИ пенсия, е престъпление, което трябва да бъде наказано и преустановено.

    23:31 06.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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