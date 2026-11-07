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Шофьори протестират заради свлачището Юндола – Якоруда
  Тема: Трафик

Шофьори протестират заради свлачището Юндола – Якоруда

7 Ноември, 2026 08:51 495 3

  • юндола-
  • якоруда-
  • белица-
  • свлачище-
  • камиони

Водачи на камиони и леки автомобили настояват да бъде отворена поне една лента от затворения участък. Обходните маршрути удължават пътуването с над 100 километра

Шофьори протестират заради свлачището Юндола – Якоруда - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шофьори на камиони и леки автомобили организират мирен протест в Белица заради затворения участък от пътя Юндола – Якоруда – Разлог. Сборният пункт е при железопътната гара в града, а участниците настояват по време на ремонта да бъде осигурено движение поне в едната лента. В инициативата се очаква да се включат водачи от Якоруда, Белица, Разлог и Гоце Делчев.

Причината за ограничението е свличане на скална маса и частично пропадане на пътното платно по път II-84. Засегнатата отсечка е между отклонението за Аврамово при около 61-ия километър и разклона за Елешница при около 97-ия километър, което е приблизително 35 километра. Първоначално движението беше спряно и в двете посоки, а след аварийни дейности беше осигурено преминаване в една лента за леки автомобили.

Забраната за камиони по трасето остава в сила. Според БНР аварийни екипи на Областното пътно управление, пътноподдържащата фирма и община Якоруда са разширили участъка, за да преминават леки и лекотоварни автомобили, като движението се регулира със светофарна уредба.

Шофьорите са принудени да използват обходни маршрути през Доспат, Гоце Делчев и Сърница. Организаторите посочват, че това добавя над 100 километра към пътуването, а в други публикации се посочва обход с дължина около 150 километра. Разликата зависи от началната и крайната точка на пътуването.

Причината за пропадането

Директорът на Областното пътно управление в Благоевград Христо Атанасовски заяви, че проблемът е започнал с падането на стара подпорна стена. „От дъждовете се получава овлажняване на самата основа, вследствие на което стената поддава и пада. След падането на стената се свлича и част от едната лента“, каза Атанасовски пред БНТ.

Предвижда се да бъде изготвен проект за възстановяване на подпорната стена и пропадналото платно, след което ремонтът да бъде възложен по ускорена процедура. До приключване на дейностите тежкотоварните автомобили не могат да преминават по проблемния участък, а водачите трябва да използват обходните маршрути.

Източници: focus-news.net, bntnews.bg, bnrnews.bg


Благоевград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въпроси

    2 0 Отговор
    Докога най-важните новини в България ще са състоянието на пътищата, катастрофите ,загиналите,проверките по пътищата,задръстванията по пътищата? Докато нямаме нормални пътищата.. А защо нямаме толкова дълго време? Защото управляват безпросветници, защото просветените още от римско време преди 2,000 години,знаят че най-важна за развитието на държавата ,е инфраструктурата. Кой пречи и защо на развитието на държавата? Безпросветните крадливи и лъжливи управляващи страната.

    Коментиран от #3

    08:59 07.11.2026

  • 2 Бригадир

    0 0 Отговор
    Вместо да протестират да грабват кирки и лопати. Протести пътища не правят.

    09:00 07.11.2026

  • 3 Колко сме пропаднали с комунистите

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Въпроси":

    1 Въпроси
    20ОТГОВОР
    Докога най-важните новини в България ще са състоянието на пътищата, катастрофите , загиналите,проверките по пътищата,задръстванията по пътищата?
    -;-
    А-а-, скоро не са ни показали законното точене на здравната каса и умрели старци в чакане на линейка!

    09:21 07.11.2026

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