Паднала скална маса върху железния път прекъсна движението на Родопската теснолинейка между гарите Цветино и Аврамово. Инцидентът е станал на 28 ноември, а БДЖ временно е спряло влаковете в участъка от линията Септември – Добринище.

„Движението между гарите Цветино и Аврамово е временно преустановено поради паднала скална маса върху железния път“, посочва БДЖ в актуалната информация за движението на влаковете.

Засегнат е пътнически влак №16105, който е потеглил от Септември в 15:45 ч. и по разписание е трябвало да пристигне в Добринище в 20:37 ч. Композицията е останала на гара Света Петка. Другият засегнат влак – №16104 от Добринище за Септември, е престоявал на гара Аврамово.

БДЖ е отменило движението на влак №16104 в участъка между Аврамово и Цветино и е насочило пътниците към следващи влакове. Не е обявен срок за разчистване на железния път и възстановяване на движението.

В публичното пространство се появи и предварителна информация за възможно дерайлиране в района на Аврамово. Към момента обаче няма официално потвърждение от БДЖ, че влакова композиция е излязла от релсите. Няма и официални данни за пострадали пътници.

Засегнат е високопланински участък от линията

Междугарният участък Цветино – Аврамово е дълъг около 14,1 километра. Теснолинейката преминава през труднодостъпен планински терен и свързва населени места в Родопите, Рила и Пирин. За част от живеещите по трасето влакът е основна връзка с по-големите населени места.

До възстановяването на движението пътуващите по направлението Септември – Добринище трябва да следят актуалната информация на БДЖ за конкретните влакове и възможните промени по маршрута.

Източници: dariknews.bg, 24plovdiv.bg