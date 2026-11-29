Отпадна забраната за движение на товарни автомобили над 12 тона във Великотърновска област, включително по главния път София – Варна. Това потвърдиха от Областната дирекция на МВР – Велико Търново.

Пътищата в региона са заснежени, а на места и заледени, но са обработени и проходими при зимни условия. Има отделни паднали клони, но не са отчетени други затруднения по пътната мрежа. В областта няма въведени допълнителни ограничения или забрани.

„Шофирайте внимателно и се съобразявайте с усложнената зимна обстановка“, апелират от полицията.

Ограничението беше въведено след катастрофа

Движението на камиони над 12 тона беше спряно в цялата Великотърновска област на 28 ноември. Мярката последва катастрофа край разклона за село Добри дял, при която са пострадали двама души. За леките автомобили беше въведен обходен маршрут през Козаревец и Лясковец.

В часовете след инцидента закъсали товарни автомобили бяха съобщени в районите на Самоводене, Поликраище, Присовските завои и Полски Тръмбеш.

Източници: focus-news.net, sofia24.bg