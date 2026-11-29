Ученически автобус и стотици автомобили са блокирани в километрична колона при Копяновец на път Е79 между Ботевград и Мездра. Движението в посока Мездра е спряно за около шест часа, съобщи БНТ. Причината са аварирали тежкотоварни автомобили, заради които и снегопочистващата техника е останала блокирана и не може да продължи работата си.

Заради обилния снеговалеж Агенция „Пътна инфраструктура“ е ограничила движението на камиони над 12 тона по път I-1 от Ботевград към Мездра. Тежкотоварните автомобили изчакват на място, а трафикът се регулира от „Пътна полиция“. Ограничение за камиони над 12 тона е въведено и по автомагистрала „Хемус“ в участъка между София и Ботевград в двете посоки.

Проблеми и по направлението Монтана – Враца

Затруднения има и по Е79 между Монтана и Враца. В района на разклона за селата Краводер и Главаци е аварирал тир, а тежкотоварните автомобили в участъка са спрени и изчакват. Ограничението е въведено заради аварирали камиони и усложнената зимна обстановка.

По-рано от АПИ съобщиха, че над 430 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища, а снеговалежи са регистрирани в 20 области. Въпреки работата на техниката закъсалите камиони блокират достъпа до отделни участъци и забавят почистването.

НИМХ препоръча да се отложат неналожителните пътувания

На фона на усложнената обстановка синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова призова гражданите да отложат пътуванията, които не са неотложни.

„Всяко пътуване, което не е изключително наложително, да бъде отложено и да се изчака отминаването на циклона и спирането на валежите, за да не възникват допълнителни усложнения по време на пътуванията“, каза Анастасия Кирилова.

Освобождаването на трасето между Ботевград и Мездра зависи от изтеглянето на авариралите тежкотоварни автомобили и от възможността снегопочистващата техника да достигне до блокирания участък.

Източници: bntnews.bg, 24chasa.bg