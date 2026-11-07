Унищожени са няколко дрона при мисия на НАТО в Черно море

Няколко дрона са били открити и унищожени при последната мисия на противоминната група на НАТО в Черно море. Мини не са намерени, съобщи капитан първи ранг Петър Димитров, командир на Военноморската противоминна група в Черно море.
Групата е под командването на българските Военноморски сили. В рамките на мисията се провежда и българо-румънското учение „Посейдон“, в което участват шест кораба и над 450 души.
Български водолазни екипи са унищожили дроновете
„Не бяха открити мини, но бяха открити няколко дрона, които бяха унищожени в случая от български водолазни екипи“, каза капитан Димитров.
По думите му на борда на корабите са били взети и много останки от дронове, които са били определени като безопасни. В изказването си той не посочи броя на откритите и унищожени дронове, нито уточни произхода им.
Участват военноморски сили от няколко държави
В учението „Посейдон“ участват сили и средства от военноморските сили на Румъния, Турция, Белгия и Франция. Отчасти са включени и сили на Гърция, както и представители на Военноморското командване на НАТО в Нортууд, Великобритания.
„Задачите на групата са да осигуряват в максимална степен, която е по техните сили, безопасността на корабоплаването, така че не подминаваме и тези заплахи“, заяви командирът на групата.
Мисията съчетава противоминни действия и наблюдение за други рискове в морето. Потвърдено е, че мини не са открити, а част от намерените дронове са били обезвредени от български водолазни екипи.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
11:50 07.11.2026
2 ставка
Чиииииииий са дроновете, а? а? а?
Хаха.
Член 4, с кюфтета.
11:51 07.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.