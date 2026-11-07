Унищожени са няколко дрона при мисия на НАТО в Черно море

Няколко дрона са били открити и унищожени при последната мисия на противоминната група на НАТО в Черно море. Мини не са намерени, съобщи капитан първи ранг Петър Димитров, командир на Военноморската противоминна група в Черно море.

Групата е под командването на българските Военноморски сили. В рамките на мисията се провежда и българо-румънското учение „Посейдон“, в което участват шест кораба и над 450 души.

Български водолазни екипи са унищожили дроновете

„Не бяха открити мини, но бяха открити няколко дрона, които бяха унищожени в случая от български водолазни екипи“, каза капитан Димитров.

По думите му на борда на корабите са били взети и много останки от дронове, които са били определени като безопасни. В изказването си той не посочи броя на откритите и унищожени дронове, нито уточни произхода им.

Участват военноморски сили от няколко държави

В учението „Посейдон“ участват сили и средства от военноморските сили на Румъния, Турция, Белгия и Франция. Отчасти са включени и сили на Гърция, както и представители на Военноморското командване на НАТО в Нортууд, Великобритания.

„Задачите на групата са да осигуряват в максимална степен, която е по техните сили, безопасността на корабоплаването, така че не подминаваме и тези заплахи“, заяви командирът на групата.

Мисията съчетава противоминни действия и наблюдение за други рискове в морето. Потвърдено е, че мини не са открити, а част от намерените дронове са били обезвредени от български водолазни екипи.

Източници: bnrnews.bg