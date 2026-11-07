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Унищожени са няколко дрона при мисия на НАТО в Черно море

Унищожени са няколко дрона при мисия на НАТО в Черно море

7 Ноември, 2026 11:47 592 3

  • нато-
  • черно море-
  • дронове-
  • военноморски сили-
  • учение посейдон

При операцията под командването на българските Военноморски сили мини не са открити. В учението „Посейдон“ участват шест кораба и над 450 души

Унищожени са няколко дрона при мисия на НАТО в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Няколко дрона са били открити и унищожени при последната мисия на противоминната група на НАТО в Черно море. Мини не са намерени, съобщи капитан първи ранг Петър Димитров, командир на Военноморската противоминна група в Черно море.

Групата е под командването на българските Военноморски сили. В рамките на мисията се провежда и българо-румънското учение „Посейдон“, в което участват шест кораба и над 450 души.

Български водолазни екипи са унищожили дроновете

„Не бяха открити мини, но бяха открити няколко дрона, които бяха унищожени в случая от български водолазни екипи“, каза капитан Димитров.

По думите му на борда на корабите са били взети и много останки от дронове, които са били определени като безопасни. В изказването си той не посочи броя на откритите и унищожени дронове, нито уточни произхода им.

Участват военноморски сили от няколко държави

В учението „Посейдон“ участват сили и средства от военноморските сили на Румъния, Турция, Белгия и Франция. Отчасти са включени и сили на Гърция, както и представители на Военноморското командване на НАТО в Нортууд, Великобритания.

„Задачите на групата са да осигуряват в максимална степен, която е по техните сили, безопасността на корабоплаването, така че не подминаваме и тези заплахи“, заяви командирът на групата.

Мисията съчетава противоминни действия и наблюдение за други рискове в морето. Потвърдено е, че мини не са открити, а част от намерените дронове са били обезвредени от български водолазни екипи.

Източници: bnrnews.bg


България
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  • 1 Пич

    5 1 Отговор
    Като ги знам НАТО кви смотаняци са - изтрепАли са дроновете на украинците!!!

    11:50 07.11.2026

  • 2 ставка

    6 0 Отговор
    И?
    Чиииииииий са дроновете, а? а? а?
    Хаха.
    Член 4, с кюфтета.

    11:51 07.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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