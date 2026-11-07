„Да, България“: Има две версии на писмото до ЕК

„Да, България“ заяви, че разполага с две различни версии на писмо от финансовия министър Гълъб Донев до Европейската комисия, свързано с пенсионните вноски и бюджетния дефицит. По данни на формацията и двата документа са с дата 2 ноември 2026 г., носят един и същ номер – 37-01-66, и са адресирани до генералния директор по икономическите и финансовите въпроси на Европейската комисия Маартен Вервей.

Според „Да, България“ съдържанието им се различава по съществени въпроси. В едната версия правителството предлага временно пренасочване на част от осигурителните вноски от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт. В другия документ тази мярка не фигурира. Различни били и прогнозите за темпа на намаляване на бюджетния дефицит.

„Скандалът с втория пенсионен стълб придобива ново измерение и вече не става въпрос само за опита на правителството да пренасочи част от бъдещите пенсионни вноски към НОИ, а за достоверността на официалната кореспонденция на българската държава с ЕК“, заявиха от формацията.

Твърденията бяха разпространени след изявление на Гълъб Донев, че кабинетът не е предлагал пред Европейската комисия пренасочване на средства от втория пенсионен стълб към НОИ. Финансовият министър е заявил, че в официалното му предложение от 2 ноември такава идея няма.

Искане за пълната кореспонденция

От „Да, България“ настояват Министерството на финансите да публикува цялата кореспонденция с Европейската комисия, а не само документа, който е достъпен в момента. Формацията заяви още, че ще потърси от Европейската комисия независимо потвърждение кой текст е получен на 2 ноември, кога е регистриран и дали след това е изпращана друга версия.

„Ако правителството е променило позицията си, то дължи обяснение. Ако е изпратило преработен документ, трябва да посочи кога и защо. Ако съществуват два официални документа с един номер, трябва да обясни техния статут“, се посочва в позицията.

Как започна спорът

На 6 ноември съпредседателят на „Да, България“ и заместник-председател на парламентарната група на „Демократична България“ Божидар Божанов показа в ефира на БНТ писмо, за което заяви, че е подписано от Гълъб Донев. По думите му в него се посочва предложение за временно пренасочване на част от задължителната пенсионна вноска от втория към първия пенсионен стълб за периода 2027–2029 г.

Разминаването между показания документ и публичното отричане на финансовия министър поставя въпроса коя версия е изпратена до Европейската комисия и има ли последваща промяна в официалната позиция на правителството.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg