Демерджиев: Полицаите всеки ден рискуват живота си

Българските полицаи всекидневно се изправят срещу престъпността, като нерядко изпълняват задълженията си с риск за живота. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в послание по повод професионалния празник на полицията.

Празникът се отбелязва на 8 ноември и съвпада с Архангеловден. Демерджиев посочи, че датата е значима не само за Министерството на вътрешните работи, но и за всички християни.

„Полицай не може да бъде професия – това не е длъжност, а е призвание“, заяви министърът. По думите му това призвание често излага служителите на опасност, но те продължават да изпълняват своя дълг.

Демерджиев призова полицаите да носят униформата си с гордост и подчерта значението на честта на пагона.

„Честта на пагона се защитава всеки ден от всеки от вас“, каза Иван Демерджиев.

Министърът благодари на служителите за това, че не подминават бедите и оказват помощ дори в ситуации, в които не са длъжни да се намесват. Според него тази работа се вижда както от ръководството на МВР, така и от обществото.

Източници: bta.bg