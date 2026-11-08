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Демерджиев: Полицаите всеки ден рискуват живота си

Демерджиев: Полицаите всеки ден рискуват живота си

8 Ноември, 2026 09:38 417 12

  • иван демерджиев-
  • българска полиция-
  • мвр-
  • архангеловден-
  • професионален празник

Министърът на вътрешните работи определи полицейската служба като призвание и благодари на служителите за всекидневната им работа

Демерджиев: Полицаите всеки ден рискуват живота си - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българските полицаи всекидневно се изправят срещу престъпността, като нерядко изпълняват задълженията си с риск за живота. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в послание по повод професионалния празник на полицията.

Празникът се отбелязва на 8 ноември и съвпада с Архангеловден. Демерджиев посочи, че датата е значима не само за Министерството на вътрешните работи, но и за всички християни.

„Полицай не може да бъде професия – това не е длъжност, а е призвание“, заяви министърът. По думите му това призвание често излага служителите на опасност, но те продължават да изпълняват своя дълг.

Демерджиев призова полицаите да носят униформата си с гордост и подчерта значението на честта на пагона.

„Честта на пагона се защитава всеки ден от всеки от вас“, каза Иван Демерджиев.

Министърът благодари на служителите за това, че не подминават бедите и оказват помощ дори в ситуации, в които не са длъжни да се намесват. Според него тази работа се вижда както от ръководството на МВР, така и от обществото.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Разбрахме ,ще им се вдигат заплатите от нашите данъци за да си пазите власта

    09:41 08.11.2026

  • 2 Макето

    2 0 Отговор
    Пълни глупости!

    09:42 08.11.2026

  • 3 5556

    4 0 Отговор
    От много риск за живота са станали по 100-120 и нагоре килограми.

    09:42 08.11.2026

  • 4 Дзак

    1 0 Отговор
    Нормално, това им е работата

    09:43 08.11.2026

  • 5 И Преди и сега

    1 0 Отговор
    Ако те е страх от мечки не ходи в гората...

    ама тия нищоправци искат чак заплата

    Коментиран от #11

    09:45 08.11.2026

  • 6 Лудия шапкар

    2 0 Отговор
    Защото не умеят да шофират и да боравят с огнестрелно оръжие. Като няма казарма, е така.

    09:47 08.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 НаРъБа

    1 0 Отговор
    Преди беше милиционерска държава сега е полицейска

    Това винаги води до слаба икономика

    Хората трябва да си вземем държавата

    Тотална чистка само ни оправя

    09:48 08.11.2026

  • 9 Пълно

    0 0 Отговор
    безсрамие е тази мисъл , унижавайки далеч по - рисковани професии и труд , зад които стои и дългогодишно учене ! Унижава хората , които всеки ден рискуват живота си , или носят отговорност за живота на други , и това често повече от 40 години . Не рядко с недостойно заплащане и пенсия .Срам и позор е тази необективна възхвала на въпросния !

    09:48 08.11.2026

  • 10 123

    0 0 Отговор
    Махнете пенсионерите до един. И детектор за всеки от министъра до чистачката.

    09:49 08.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хъхъ

    1 0 Отговор
    Като са им ниски заплатите - да напускат и да отиват в частния сектор. Там работа много. Ама нещо няма напускащи, а напротив - даже много желаят да станат полицаи, защото за друго не ги бива...

    09:50 08.11.2026

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