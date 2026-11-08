Демерджиев: Полицаите всеки ден рискуват живота си

Българските полицаи всекидневно се изправят срещу престъпността, като нерядко изпълняват задълженията си с риск за живота. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в послание по повод професионалния празник на полицията.
Празникът се отбелязва на 8 ноември и съвпада с Архангеловден. Демерджиев посочи, че датата е значима не само за Министерството на вътрешните работи, но и за всички християни.
„Полицай не може да бъде професия – това не е длъжност, а е призвание“, заяви министърът. По думите му това призвание често излага служителите на опасност, но те продължават да изпълняват своя дълг.
Демерджиев призова полицаите да носят униформата си с гордост и подчерта значението на честта на пагона.„Честта на пагона се защитава всеки ден от всеки от вас“, каза Иван Демерджиев.
Министърът благодари на служителите за това, че не подминават бедите и оказват помощ дори в ситуации, в които не са длъжни да се намесват. Според него тази работа се вижда както от ръководството на МВР, така и от обществото.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
09:41 08.11.2026
2 Макето
09:42 08.11.2026
3 5556
09:42 08.11.2026
4 Дзак
09:43 08.11.2026
5 И Преди и сега
ама тия нищоправци искат чак заплата
Коментиран от #11
09:45 08.11.2026
6 Лудия шапкар
09:47 08.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 НаРъБа
Това винаги води до слаба икономика
Хората трябва да си вземем държавата
Тотална чистка само ни оправя
09:48 08.11.2026
9 Пълно
09:48 08.11.2026
10 123
09:49 08.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 хъхъ
09:50 08.11.2026