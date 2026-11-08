Ивайло Мирчев показа писмо на Гълъб Донев за пенсионните вноски, иска оставката му

Ивайло Мирчев показа в предаването „120 минути“ документ, който представи като оригинала на писмо, изпратено от финансовия министър Гълъб Донев до Европейската комисия на 2 ноември 2026 г. Според съпредседателя на „Да, България“ в него е записано предложение за временно пренасочване на част от пенсионните вноски от втория към първия стълб на системата.

„Част от вноските, но това е близо 1 милиард евро на година. 3% през 2027-2028 г. и 2% през 2029 г. Това е официално писмо от господин Гълъб Донев до Европейската комисия“, заяви Мирчев в ефира на bTV. Той уточни, че не става дума за прехвърляне на всички средства, а за част от вноската, която постъпва в универсалните пенсионни фондове.

Мирчев показа и последната страница на документа, на която има подпис на Гълъб Донев. „Това е оригиналът на писмото, който е изпратен на 2 ноември“, каза той в отговор на въпрос дали публикуваният от Министерството на финансите документ е редактиран.

Спорът е за две писма с еднаква дата

По думите на Мирчев след публичната реакция на Божидар Божанов на 3 ноември Министерството на финансите е изготвило второ писмо със същата дата, но с променено съдържание. В него спорният абзац за пренасочване на част от вноските от втория пенсионен стълб към НОИ липсвал.

Мирчев заяви, че вторият документ е създаден на 3 ноември в 18:59 ч., което според него се вижда от метаданните на файла, публикуван от Европейската комисия. Той твърди още, че и двете писма са заведени в деловодната система на Министерството на финансите.

„Има второ писмо, след това с променени данни, с променено съдържание. И очевидно Министерството на финансите лъже“, заяви Ивайло Мирчев.

Министерството на финансите отхвърли твърденията за предстояща реформа на втория пенсионен стълб. На 7 ноември Гълъб Донев заяви, че в официалното му предложение до Европейската комисия от 2 ноември няма предложение за пренасочване на средства от втория пенсионен стълб към НОИ. По думите му такава мярка не фигурира и в проекта на Закона за държавния бюджет за 2027 г.

„В официалното ми предложение до Европейската комисия от 2 ноември 2026 г., публикувано на сайта на Комисията, няма предложение за пренасочване на средства от Втория пенсионен стълб към НОИ“, каза Донев, цитиран от „Дарик“.

Мирчев поиска оставката на финансовия министър

В телевизионното интервю Мирчев поиска оставката на Гълъб Донев и заяви, че институциите са дали противоречиви обяснения за писмото. Той обяви, че документът, който показа в студиото, ще бъде разпространен до медиите след края на предаването.

„Време е за вашето трето писмо, с днешна дата, до премиера Румен Радев. С едно-единствено изречение: „Подавам оставката си като финансов министър““, обърна се Мирчев към Донев.

Към момента спорът остава свързан с това дали до Европейската комисия са изпратени две версии на писмо с един и същ номер и дата и коя от тях е била получена първа. „Да, България“ настоява да бъдат оповестени оригиналните файлове, точните часове на изпращане и данните от деловодните регистри.

Източник: btvnovinite.bg