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Ивайло Мирчев показа писмо на Гълъб Донев за пенсионните вноски, иска оставката му

Ивайло Мирчев показа писмо на Гълъб Донев за пенсионните вноски, иска оставката му

8 Ноември, 2026 19:10 1 389 73

  • ивайло мирчев-
  • гълъб донев-
  • втори пенсионен стълб-
  • европейска комисия-
  • министерство на финансите

Съпредседателят на „Да, България“ твърди, че в документа има предложение за временно пренасочване на част от вноските към НОИ

Ивайло Мирчев показа писмо на Гълъб Донев за пенсионните вноски, иска оставката му - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ивайло Мирчев показа в предаването „120 минути“ документ, който представи като оригинала на писмо, изпратено от финансовия министър Гълъб Донев до Европейската комисия на 2 ноември 2026 г. Според съпредседателя на „Да, България“ в него е записано предложение за временно пренасочване на част от пенсионните вноски от втория към първия стълб на системата.

„Част от вноските, но това е близо 1 милиард евро на година. 3% през 2027-2028 г. и 2% през 2029 г. Това е официално писмо от господин Гълъб Донев до Европейската комисия“, заяви Мирчев в ефира на bTV. Той уточни, че не става дума за прехвърляне на всички средства, а за част от вноската, която постъпва в универсалните пенсионни фондове.

Мирчев показа и последната страница на документа, на която има подпис на Гълъб Донев. „Това е оригиналът на писмото, който е изпратен на 2 ноември“, каза той в отговор на въпрос дали публикуваният от Министерството на финансите документ е редактиран.

Спорът е за две писма с еднаква дата

По думите на Мирчев след публичната реакция на Божидар Божанов на 3 ноември Министерството на финансите е изготвило второ писмо със същата дата, но с променено съдържание. В него спорният абзац за пренасочване на част от вноските от втория пенсионен стълб към НОИ липсвал.

Мирчев заяви, че вторият документ е създаден на 3 ноември в 18:59 ч., което според него се вижда от метаданните на файла, публикуван от Европейската комисия. Той твърди още, че и двете писма са заведени в деловодната система на Министерството на финансите.

„Има второ писмо, след това с променени данни, с променено съдържание. И очевидно Министерството на финансите лъже“, заяви Ивайло Мирчев.

Министерството на финансите отхвърли твърденията за предстояща реформа на втория пенсионен стълб. На 7 ноември Гълъб Донев заяви, че в официалното му предложение до Европейската комисия от 2 ноември няма предложение за пренасочване на средства от втория пенсионен стълб към НОИ. По думите му такава мярка не фигурира и в проекта на Закона за държавния бюджет за 2027 г.

„В официалното ми предложение до Европейската комисия от 2 ноември 2026 г., публикувано на сайта на Комисията, няма предложение за пренасочване на средства от Втория пенсионен стълб към НОИ“, каза Донев, цитиран от „Дарик“.

Мирчев поиска оставката на финансовия министър

В телевизионното интервю Мирчев поиска оставката на Гълъб Донев и заяви, че институциите са дали противоречиви обяснения за писмото. Той обяви, че документът, който показа в студиото, ще бъде разпространен до медиите след края на предаването.

„Време е за вашето трето писмо, с днешна дата, до премиера Румен Радев. С едно-единствено изречение: „Подавам оставката си като финансов министър““, обърна се Мирчев към Донев.

Към момента спорът остава свързан с това дали до Европейската комисия са изпратени две версии на писмо с един и същ номер и дата и коя от тях е била получена първа. „Да, България“ настоява да бъдат оповестени оригиналните файлове, точните часове на изпращане и данните от деловодните регистри.

Източник: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    46 19 Отговор
    Либералната Секта тежко страда, че грабежът на пенсионните фондове може да бъде спрян.

    Коментиран от #16, #30, #48

    19:11 08.11.2026

  • 2 И сто документа да покажете

    22 37 Отговор
    Фатмаците ще отричат до дупка.
    Комунист кръв повръща, парите не връща.

    Коментиран от #64

    19:12 08.11.2026

  • 3 ДъБили

    40 20 Отговор
    Лама Мирчев лъже, като paзпpaн петроханец😉

    Коментиран от #38

    19:12 08.11.2026

  • 4 Може да е истина

    38 15 Отговор
    но на сглобкаджийски изпълнения не вярвам.
    Толкова много ни лъгаха че....

    Коментиран от #22

    19:13 08.11.2026

  • 5 интересно

    40 12 Отговор
    А боко като взе без да пита никой 2 милиарда от здравната каса преди 7-8 г., никой нище не каза

    Коментиран от #31

    19:13 08.11.2026

  • 6 Добруджанец

    30 14 Отговор
    Нека да покаже и пенсионното досие на татко си и майка си този...,,красавец"

    Коментиран от #37, #45

    19:15 08.11.2026

  • 7 Хайде Оставка

    9 20 Отговор
    Оставка на ПБ и Радев. Оставка на ПП, ДБ, ГЕРБ, СДС и ДПС, заради чудовищната ви икономическа и финансова политика, и енергийна.
    Все едно един човек е писал тези бюджети.
    Докарали ни до инфлации, дефицити, заеми, дългови спирали, лихви.
    Умишлено фалирате Територията, от 2020 г.

    Коментиран от #28

    19:15 08.11.2026

  • 8 Гугут Попкръстев

    5 3 Отговор
    Тука има предател!

    19:15 08.11.2026

  • 9 SDEЧЕВ

    31 8 Отговор
    Това Крушарски партизанче докога ще го показвате. Скоро да е правил граждански арест на разносвач на пици?

    19:16 08.11.2026

  • 10 Дзак

    11 3 Отговор
    А кое писмо е валидното?

    19:16 08.11.2026

  • 11 мушмурок

    29 9 Отговор
    А този колкото повече се изявлява , токлова по неприятен става !!. Как ще го изтърпим още три години

    19:18 08.11.2026

  • 12 Статията е точна

    4 20 Отговор
    Но да добавя! Идва криза по тежка от Виденовата! Радев и кликата му грабят зловещо. Председателя на ДБ с кошмарни цифри и факти. Обезценяване на спестявания на населението и активите на държавата. Инвестирайте само в недвижими имоти!

    Коментиран от #50, #71

    19:18 08.11.2026

  • 13 Анонимен

    24 6 Отговор
    При толкова малко осигурени, съществуването на два стълба е престъпно разхищение. Освен ако втория стълб не стане обикновена застраховка по желание!

    19:19 08.11.2026

  • 14 И бившият външен министър Георг

    3 17 Отговор
    Като Мирчев разкри управляващите че лъжат нагло

    Коментиран от #51

    19:19 08.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Европеец

    25 6 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Коментарът ти е верен и съм съгласен с него..... Принудиха не да даваме 5% на някакви частни фондове, които когато дойде време да плащат няма да имат пари гаранция..... Затова всички вноски да бъдат в НОИ, а който има повече пари и вярва на тия частни фондове доброволно да се осигурява и в тях ..... Казва че в тия фондове има 14 милиарда, Защо държавата Да не работи с тях а тия да ги изнасят в чужбина..... Лошото че лётчика учудващо прояви страх и малодушие като даде назад...... Мирчевото няма какво да го коментирам, дори и да са истински тия писма голямо чудо, правителството управлява както намери за добре..... Амирчевото да си прави пиара, Ама с това малоумие власт няма да вземе , което разбира се е добро за населението живеещо в бг територията....

    Коментиран от #24

    19:19 08.11.2026

  • 17 Горски

    19 10 Отговор
    Възраждане обясниха от ясно по-ясно защо държавните пенсии са доста по-високи от тези с 2 стълба. Оставаше само да покажат колко милионери са се пръкнали в управителните бордове на частните пенсионни фондове. Искате да направите български народ още по-беден. И онзи крадец и лъжец, който подведе народа и гласува за него сега го обрича на глад и мизерия. Само не знам защо не се вдигнем и него изметем. Ако беше друга партия до сега да има бунтове. На всеки пресмятащ българин е ясно, че от тези фондове, ще получи пари за семки...
    Донев! Напраете референдум! За национализиране- Против или дайте право на работника да избира само държавно осигуряване. Тези фонодеве са пътници, ако не сега след 10г. Щом сте го обсъждали задължително закривайте втория пенсионен стълб. Този стълб ограбва двойно българите родени след 1959 год. От тези вноски се облагодетелстват група герберски измамници,които здраво крадат и се оплакват от инфлацията. Както е създаден, така може да бъде и законово ликвидиран, няма какъв отчет да давате на идиотите от ППДБ.

    Коментиран от #29, #33, #40

    19:20 08.11.2026

  • 18 Анонимен

    14 5 Отговор
    Сам ли си го разпечата? Или пак ще си мълчиш откъде го имаш?

    19:20 08.11.2026

  • 19 Мирчо, откажи се!

    6 6 Отговор
    Регресите по гръб не падат.

    19:21 08.11.2026

  • 20 И Асен Василев лидер на ПП

    8 5 Отговор
    3 пъти министър и 2 пъти вицепремиер "скочи" преди час със зловеща прогноза

    19:21 08.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ха така

    14 5 Отговор
    Тези пенсионни фондове са частни и от тях печелят собствениците и. На наш гръб. Тези от Нексо и Мирчев затова много скачат. Всяконтяхно действие донесе загуби които сега плащаме. Колко нещо за Украйна даваме а тук нищо няма.

    Коментиран от #69

    19:24 08.11.2026

  • 24 Лъжа огромна

    5 18 Отговор

    До коментар #16 от "Европеец":

    Аз вече получавам дивиденти от втория фонд.
    Никой не ти в крив, че си зсами към НОИ. Няма да разрешат да ми прелапкаш парите от втория фонд, забравИ! Пък и вноските ми да застраховани. Ако вие, Мунчовците, успеете да ми фалирате фонда, обезпечено получавам колкото съм внесъл. Откажи се. Това не ти е КТБто Копринково.

    19:25 08.11.2026

  • 25 1234

    8 4 Отговор
    Трима да кажат: С колко пари се пенсионираха във фонда? Тези които тази година се пенсионират и около 25 години са събирали пари!! едвали имат повече от 25хил лв. внесени 20, удръжки, таска управление, доходност и накрая 25хил. а някои имат под 12хил. Пенсиония фонд смята средна продължителонст на живота пример 75г почва да ти плаща от 65г до 75 горе долу по 100-200лв месечно. Фондовете дават пряко сили 5%доходност и в години когато няма инфлация горе долу бива НО за 5 години 50% ИНфлация няма как да бъде компенсирана?? Ако някъде греша, някой по знаещ и умен да каже!!

    Коментиран от #34, #39

    19:26 08.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Койчо

    8 12 Отговор
    Радев и пропадналите "прогресивни" са безсрамни и некадърни лъжци.

    19:27 08.11.2026

  • 28 Хитрец!

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хайде Оставка":

    Всички да подадат оставка, пак няма да управлява Възраждането ти. Нацитата стигнахте дъното с лъжи и манипулации. Мунчо е по-малкото зло.

    19:27 08.11.2026

  • 29 Европеец

    10 5 Отговор

    До коментар #17 от "Горски":

    Подкрепям написаното от теб..... Прав си.... Но да попитам и дано някое жълто паве да ми отговори как по времето на "недоносчето" хората са пенсионираха по-рано, пенсиите бяха приемливи и нямаше теглене на заеми да се изплащат пенсии и бюджетни заплати, а да не говоря че имаше и приемливо здравеопазване което беше безплатно, А сега не можеш да се откупиш от докторите....

    19:29 08.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ше е по-интересно, ако представите

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "интересно":

    източник на фейка си.

    19:31 08.11.2026

  • 32 олико

    5 3 Отговор
    5-10 хиляди евро на месец лапат талибаните от ПП и ДБ педофили??? Всеки българин ги храни и пои на месец. Ами да ви кажа на всички сектанти от жълтокафявите павета, че няма как да гласуваш за Мата Хари от с. Крушари и да чакаш да си добре. Няма как да стане. Вече 3-4 ден не е успял този селяндури да разбере че с инриги не става работата. Кой какво е говорил и обсъждал какви писма е писал, накрая има официален документ - бюджет и там инригите на селяндурина и другарчетата му ги няма. До кога ще гласувате за такива глупаци??? Така са го въртяли в скута на Шишко и Винету от Банкя, че още не може да разбере нещо дето го разбира и неграмотен циганин. Дърпаха заеми и грабиха в Не сглобката, сега вика друг е виновен??? Слава на Господ Иисус Христос нямат мнозинство. Омръзна ни от лъжци като този.

    19:33 08.11.2026

  • 33 Всичко, което

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Горски":

    нацисткото Възраждане обяснява, накрая се оказва пълна огромна ЛЪЖА.

    19:34 08.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Анонимен

    4 4 Отговор
    РАДЕВ И ДОНЕВ ЛИЧНО РАЗПРЕДЕЛЯТ ПАРИТЕ НА БЪЛГАРИЯ НА КОГОТО СИ ИСКАТ КАТО СВОИ ОСТАВКА И РАЗСЛЕДВАНЕ ЗА ЦЯЛАТА РАДЕВА СЛУЖЕБНИЦА

    19:36 08.11.2026

  • 36 !!!?

    5 3 Отговор
    Дръж се Земьо - камион те гази
    хем те гази, хем с Бюджет по нервите ти лази
    Пък ти Народе до кога ще чакаш
    да те лъжат и обират заради пусти Боташ

    На Дондуков - едно, че две, че три
    на Кремъл все отбор - братушки и сестри
    те за прогрес, за мир са - всеки ден
    на плакат записали са даже - с цвят зелен !

    !!!?

    Коментиран от #43

    19:37 08.11.2026

  • 37 Ха ха

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Добруджанец":

    Статията е за ДВЕТЕ ПИСМА на гълъбчето, но явно това не е проблем за теб и подобните.

    19:37 08.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Анонимен

    5 5 Отговор

    До коментар #25 от "1234":

    СТИГА СИ ЛЪГАЛ ЧОВЕКО ТУК ТОВА Е ЛИЧНА ПАРТИДА РАДЕВ ИЗОБЩО НЯМА ПРАВО ДА КРАДЕ ПРИ ТОВА НАГЛО ПАРИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ БЪЛГАРИ РАЗБРА ЛИ 25

    Коментиран от #42

    19:38 08.11.2026

  • 40 Анонимен

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Горски":

    17 АМА ТИ СИ БОЛЕН МОЗЪК ОТКЪДЕ НАКЪДЕ ДОНЕВ И РАДЕВ ЩЕ КРАДАТ ПАРИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ БЪЛГАРИ ТЕЗИ СА ЗА СЪД СМЯТАТ СЕ ЗА БЕЗНАКАЗАНИ

    19:39 08.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 1234

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Анонимен":

    Обясни къде лъжа?

    Коментиран от #52, #57

    19:41 08.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Никой

    1 0 Отговор
    Граби от шилетата .

    19:42 08.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Театро

    5 5 Отговор
    То ясно, че Мирчев ще наблегне на театрото, щото едно е питане, друго обсъждане и трето официално решение, но да каже какви ги вършат на тъмно с Влади ГОРАНОВ, сглобка ли, що ли

    Коментиран от #53

    19:45 08.11.2026

  • 50 Точен е

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Статията е точна":

    За 7 месеца 30% инфлация при радко а до пролетта сме без спестявания

    19:45 08.11.2026

  • 51 Прав е Георг Георгиев

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "И бившият външен министър Георг":

    Да иска незабавна оставка на управляващата върхушка

    19:47 08.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Към Анонимния

    5 2 Отговор
    Добре Радев разбута блатото, иначе Дянков беше този, който направо премести пари в НОИ, без да пита, а десните сега май въртят схеми на тъмно с герберите

    Коментиран от #62

    19:50 08.11.2026

  • 56 Излагация

    4 4 Отговор
    Ееееех... Мирчев Мирчев...
    Няма какво да кажа.

    Коментиран от #60

    19:53 08.11.2026

  • 57 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "1234":

    А тези народни представители вечните и на другите сладки длъжности колко имат и получават Мин заплата ниско осигуряване каква вноска искаш да имат обикновените работещи А тези същите даже искат да и ги откраднат цинизъм наглост корупция ама са безнаказани тези другари

    19:53 08.11.2026

  • 58 Голям смях

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Анонимен":

    АЗ си дадох всичките пари в НОИ от 2ри стълб

    Коментиран от #63

    19:53 08.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Толбухин

    0 2 Отговор
    Покажи досието на баща си бе...красавец...

    20:07 08.11.2026

  • 62 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Към Анонимния":

    Схеми на тъмно въртят сегашните червени другари Защо не си намалят техните заплати или за какво и е това НСО онзи преби една жена на 70 г доцова наркобарон с две коли защо техните екстри не си намалят наполовина а гледат да оберат до шушка работещите това е цинизъм тези се смятат за безнаказани и са А за мадуровките колко милиона раздадена и още иоще иоще Оставка и разследване за тези но европейски съд

    20:08 08.11.2026

  • 63 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Голям смях":

    Твоя воля щом желаеш да наливаш пробита каца добре твоя воля

    20:09 08.11.2026

  • 64 Не четеш май

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "И сто документа да покажете":

    Ми то няма нищо за връщане. Фондовете обират работещите българи с ефим милиард годишно и отпускат сочни печалби с нашите пари

    20:10 08.11.2026

  • 65 фасьд

    0 3 Отговор
    ДАНС, МВР, Службите за сигурност, къде сте бре??? За лимонада ли сте пак??? Искате ли още да ви увеличат заплатите??? От къде този глупав селяндурин обикаля в телевизиите и размахва оригинал на писмо??? Че си плете интригите е ясно, но как такъв глупак е взел писмо или бележка от Министерството??? Как стават тези работи??? Ами понеже служат и на други разузнавания и се мазнят на Посолствата, какво изнасят от Министерствата??? Я да вземете да проверите как става това??? Това е държава бре, още не е бардак.

    Коментиран от #68, #72

    20:13 08.11.2026

  • 66 Зеления

    0 0 Отговор
    Ей я ве, Мата Хари от Крушари

    цял ден я чакам полу-председателката на петроханската секта да се появи в медиите и не пропусна вярно...

    20:16 08.11.2026

  • 67 БеГемот

    0 2 Отговор
    Тоя е много тъп....как хленчеше и се тръшкаше сякаш кой знай какво е станало...

    Коментиран от #70

    20:17 08.11.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Нищо

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ха така":

    Не си дал за Украйна! България не е дала нищо без пари на Украйна. Само се отърва от стари неизползвани и непродаваеми БТРи.

    20:31 08.11.2026

  • 70 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "БеГемот":

    1 милиард на година нищо ли е?

    20:32 08.11.2026

  • 71 А ти

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Статията е точна":

    Вземи да сметнеш колко пенсия ще вземаш общо от НОИ и ПФ,а после сметни само от НОИ.Ако не можеш,накарай някой,който може да смята.Ще разбереш къде е грабежа

    20:33 08.11.2026

  • 72 Важното е

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "фасьд":

    дали е истински документа, а не как е получен.

    20:35 08.11.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

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