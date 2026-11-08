Ивайло Мирчев показа писмо на Гълъб Донев за пенсионните вноски, иска оставката му

Ивайло Мирчев показа в предаването „120 минути“ документ, който представи като оригинала на писмо, изпратено от финансовия министър Гълъб Донев до Европейската комисия на 2 ноември 2026 г. Според съпредседателя на „Да, България“ в него е записано предложение за временно пренасочване на част от пенсионните вноски от втория към първия стълб на системата.
„Част от вноските, но това е близо 1 милиард евро на година. 3% през 2027-2028 г. и 2% през 2029 г. Това е официално писмо от господин Гълъб Донев до Европейската комисия“, заяви Мирчев в ефира на bTV. Той уточни, че не става дума за прехвърляне на всички средства, а за част от вноската, която постъпва в универсалните пенсионни фондове.
Мирчев показа и последната страница на документа, на която има подпис на Гълъб Донев. „Това е оригиналът на писмото, който е изпратен на 2 ноември“, каза той в отговор на въпрос дали публикуваният от Министерството на финансите документ е редактиран.
Спорът е за две писма с еднаква дата
По думите на Мирчев след публичната реакция на Божидар Божанов на 3 ноември Министерството на финансите е изготвило второ писмо със същата дата, но с променено съдържание. В него спорният абзац за пренасочване на част от вноските от втория пенсионен стълб към НОИ липсвал.
Мирчев заяви, че вторият документ е създаден на 3 ноември в 18:59 ч., което според него се вижда от метаданните на файла, публикуван от Европейската комисия. Той твърди още, че и двете писма са заведени в деловодната система на Министерството на финансите.„Има второ писмо, след това с променени данни, с променено съдържание. И очевидно Министерството на финансите лъже“, заяви Ивайло Мирчев.
Министерството на финансите отхвърли твърденията за предстояща реформа на втория пенсионен стълб. На 7 ноември Гълъб Донев заяви, че в официалното му предложение до Европейската комисия от 2 ноември няма предложение за пренасочване на средства от втория пенсионен стълб към НОИ. По думите му такава мярка не фигурира и в проекта на Закона за държавния бюджет за 2027 г.
„В официалното ми предложение до Европейската комисия от 2 ноември 2026 г., публикувано на сайта на Комисията, няма предложение за пренасочване на средства от Втория пенсионен стълб към НОИ“, каза Донев, цитиран от „Дарик“.
Мирчев поиска оставката на финансовия министър
В телевизионното интервю Мирчев поиска оставката на Гълъб Донев и заяви, че институциите са дали противоречиви обяснения за писмото. Той обяви, че документът, който показа в студиото, ще бъде разпространен до медиите след края на предаването.
„Време е за вашето трето писмо, с днешна дата, до премиера Румен Радев. С едно-единствено изречение: „Подавам оставката си като финансов министър““, обърна се Мирчев към Донев.
Към момента спорът остава свързан с това дали до Европейската комисия са изпратени две версии на писмо с един и същ номер и дата и коя от тях е била получена първа. „Да, България“ настоява да бъдат оповестени оригиналните файлове, точните часове на изпращане и данните от деловодните регистри.
Източник: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
Коментиран от #16, #30, #48
19:11 08.11.2026
2 И сто документа да покажете
Комунист кръв повръща, парите не връща.
Коментиран от #64
19:12 08.11.2026
3 ДъБили
Коментиран от #38
19:12 08.11.2026
4 Може да е истина
Толкова много ни лъгаха че....
Коментиран от #22
19:13 08.11.2026
5 интересно
Коментиран от #31
19:13 08.11.2026
6 Добруджанец
Коментиран от #37, #45
19:15 08.11.2026
7 Хайде Оставка
Все едно един човек е писал тези бюджети.
Докарали ни до инфлации, дефицити, заеми, дългови спирали, лихви.
Умишлено фалирате Територията, от 2020 г.
Коментиран от #28
19:15 08.11.2026
8 Гугут Попкръстев
19:15 08.11.2026
9 SDEЧЕВ
19:16 08.11.2026
10 Дзак
19:16 08.11.2026
11 мушмурок
19:18 08.11.2026
12 Статията е точна
Коментиран от #50, #71
19:18 08.11.2026
13 Анонимен
19:19 08.11.2026
14 И бившият външен министър Георг
Коментиран от #51
19:19 08.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Европеец
До коментар #1 от "Фен":Коментарът ти е верен и съм съгласен с него..... Принудиха не да даваме 5% на някакви частни фондове, които когато дойде време да плащат няма да имат пари гаранция..... Затова всички вноски да бъдат в НОИ, а който има повече пари и вярва на тия частни фондове доброволно да се осигурява и в тях ..... Казва че в тия фондове има 14 милиарда, Защо държавата Да не работи с тях а тия да ги изнасят в чужбина..... Лошото че лётчика учудващо прояви страх и малодушие като даде назад...... Мирчевото няма какво да го коментирам, дори и да са истински тия писма голямо чудо, правителството управлява както намери за добре..... Амирчевото да си прави пиара, Ама с това малоумие власт няма да вземе , което разбира се е добро за населението живеещо в бг територията....
Коментиран от #24
19:19 08.11.2026
17 Горски
Донев! Напраете референдум! За национализиране- Против или дайте право на работника да избира само държавно осигуряване. Тези фонодеве са пътници, ако не сега след 10г. Щом сте го обсъждали задължително закривайте втория пенсионен стълб. Този стълб ограбва двойно българите родени след 1959 год. От тези вноски се облагодетелстват група герберски измамници,които здраво крадат и се оплакват от инфлацията. Както е създаден, така може да бъде и законово ликвидиран, няма какъв отчет да давате на идиотите от ППДБ.
Коментиран от #29, #33, #40
19:20 08.11.2026
18 Анонимен
19:20 08.11.2026
19 Мирчо, откажи се!
19:21 08.11.2026
20 И Асен Василев лидер на ПП
19:21 08.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ха така
Коментиран от #69
19:24 08.11.2026
24 Лъжа огромна
До коментар #16 от "Европеец":Аз вече получавам дивиденти от втория фонд.
Никой не ти в крив, че си зсами към НОИ. Няма да разрешат да ми прелапкаш парите от втория фонд, забравИ! Пък и вноските ми да застраховани. Ако вие, Мунчовците, успеете да ми фалирате фонда, обезпечено получавам колкото съм внесъл. Откажи се. Това не ти е КТБто Копринково.
19:25 08.11.2026
25 1234
Коментиран от #34, #39
19:26 08.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Койчо
19:27 08.11.2026
28 Хитрец!
До коментар #7 от "Хайде Оставка":Всички да подадат оставка, пак няма да управлява Възраждането ти. Нацитата стигнахте дъното с лъжи и манипулации. Мунчо е по-малкото зло.
19:27 08.11.2026
29 Европеец
До коментар #17 от "Горски":Подкрепям написаното от теб..... Прав си.... Но да попитам и дано някое жълто паве да ми отговори как по времето на "недоносчето" хората са пенсионираха по-рано, пенсиите бяха приемливи и нямаше теглене на заеми да се изплащат пенсии и бюджетни заплати, а да не говоря че имаше и приемливо здравеопазване което беше безплатно, А сега не можеш да се откупиш от докторите....
19:29 08.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ше е по-интересно, ако представите
До коментар #5 от "интересно":източник на фейка си.
19:31 08.11.2026
32 олико
19:33 08.11.2026
33 Всичко, което
До коментар #17 от "Горски":нацисткото Възраждане обяснява, накрая се оказва пълна огромна ЛЪЖА.
19:34 08.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Анонимен
19:36 08.11.2026
36 !!!?
хем те гази, хем с Бюджет по нервите ти лази
Пък ти Народе до кога ще чакаш
да те лъжат и обират заради пусти Боташ
На Дондуков - едно, че две, че три
на Кремъл все отбор - братушки и сестри
те за прогрес, за мир са - всеки ден
на плакат записали са даже - с цвят зелен !
!!!?
Коментиран от #43
19:37 08.11.2026
37 Ха ха
До коментар #6 от "Добруджанец":Статията е за ДВЕТЕ ПИСМА на гълъбчето, но явно това не е проблем за теб и подобните.
19:37 08.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Анонимен
До коментар #25 от "1234":СТИГА СИ ЛЪГАЛ ЧОВЕКО ТУК ТОВА Е ЛИЧНА ПАРТИДА РАДЕВ ИЗОБЩО НЯМА ПРАВО ДА КРАДЕ ПРИ ТОВА НАГЛО ПАРИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ БЪЛГАРИ РАЗБРА ЛИ 25
Коментиран от #42
19:38 08.11.2026
40 Анонимен
До коментар #17 от "Горски":17 АМА ТИ СИ БОЛЕН МОЗЪК ОТКЪДЕ НАКЪДЕ ДОНЕВ И РАДЕВ ЩЕ КРАДАТ ПАРИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ БЪЛГАРИ ТЕЗИ СА ЗА СЪД СМЯТАТ СЕ ЗА БЕЗНАКАЗАНИ
19:39 08.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 1234
До коментар #39 от "Анонимен":Обясни къде лъжа?
Коментиран от #52, #57
19:41 08.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Никой
19:42 08.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Театро
Коментиран от #53
19:45 08.11.2026
50 Точен е
До коментар #12 от "Статията е точна":За 7 месеца 30% инфлация при радко а до пролетта сме без спестявания
19:45 08.11.2026
51 Прав е Георг Георгиев
До коментар #14 от "И бившият външен министър Георг":Да иска незабавна оставка на управляващата върхушка
19:47 08.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Към Анонимния
Коментиран от #62
19:50 08.11.2026
56 Излагация
Няма какво да кажа.
Коментиран от #60
19:53 08.11.2026
57 Анонимен
До коментар #42 от "1234":А тези народни представители вечните и на другите сладки длъжности колко имат и получават Мин заплата ниско осигуряване каква вноска искаш да имат обикновените работещи А тези същите даже искат да и ги откраднат цинизъм наглост корупция ама са безнаказани тези другари
19:53 08.11.2026
58 Голям смях
До коментар #48 от "Анонимен":АЗ си дадох всичките пари в НОИ от 2ри стълб
Коментиран от #63
19:53 08.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Толбухин
20:07 08.11.2026
62 Анонимен
До коментар #55 от "Към Анонимния":Схеми на тъмно въртят сегашните червени другари Защо не си намалят техните заплати или за какво и е това НСО онзи преби една жена на 70 г доцова наркобарон с две коли защо техните екстри не си намалят наполовина а гледат да оберат до шушка работещите това е цинизъм тези се смятат за безнаказани и са А за мадуровките колко милиона раздадена и още иоще иоще Оставка и разследване за тези но европейски съд
20:08 08.11.2026
63 Анонимен
До коментар #58 от "Голям смях":Твоя воля щом желаеш да наливаш пробита каца добре твоя воля
20:09 08.11.2026
64 Не четеш май
До коментар #2 от "И сто документа да покажете":Ми то няма нищо за връщане. Фондовете обират работещите българи с ефим милиард годишно и отпускат сочни печалби с нашите пари
20:10 08.11.2026
65 фасьд
Коментиран от #68, #72
20:13 08.11.2026
66 Зеления
цял ден я чакам полу-председателката на петроханската секта да се появи в медиите и не пропусна вярно...
20:16 08.11.2026
67 БеГемот
Коментиран от #70
20:17 08.11.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Нищо
До коментар #23 от "Ха така":Не си дал за Украйна! България не е дала нищо без пари на Украйна. Само се отърва от стари неизползвани и непродаваеми БТРи.
20:31 08.11.2026
70 Абе
До коментар #67 от "БеГемот":1 милиард на година нищо ли е?
20:32 08.11.2026
71 А ти
До коментар #12 от "Статията е точна":Вземи да сметнеш колко пенсия ще вземаш общо от НОИ и ПФ,а после сметни само от НОИ.Ако не можеш,накарай някой,който може да смята.Ще разбереш къде е грабежа
20:33 08.11.2026
72 Важното е
До коментар #65 от "фасьд":дали е истински документа, а не как е получен.
20:35 08.11.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.