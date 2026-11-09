Пеканов: Спира индексацията в МВР, режат се 5000 щата

Съкращаване на 5000 щатни бройки в централната администрация и прекратяване на досегашния механизъм за индексация на възнагражденията в секторите „Сигурност“ и „Отбрана“ обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Той представи мерките като част от усилията за ограничаване на бюджетните разходи.

Повече от половината от предвидените за съкращаване щатни бройки са заети. По думите на Пеканов значителна част от служителите ще бъдат освободени, а други могат да бъдат пенсионирани. Той не уточни как ще бъдат разпределени съкращенията между отделните министерства.

„Това спира, защото изключително много е натоварило бюджета в следващите години“, заяви Пеканов по повод индексацията на заплатите в сигурността и отбраната.

Разходите за МВР и отбраната са нараснали значително

Според данните, представени от вицепремиера, разходите за МВР са се увеличили със 76% между 2023 и 2025 г. Ръстът е равен на 863 млн. евро. В системата на отбраната увеличението е 62%, или около 500 млн. евро.

Пеканов защити предложения държавен бюджет и заяви, че управляващите търсят баланс между социалните разходи, ограничаването на дефицита и инвестициите в икономически растеж.

Енергийните цени остават проблем за бизнеса

Високите цени на енергията са най-сериозното препятствие пред българския бизнес, каза вицепремиерът. Според него поскъпването на природния газ е сред основните причини за задържането на инфлацията.

„Енергийната политика, енергийните цени са това, което е голямото препятствие“, заяви Пеканов.

Той съобщи, че правителството обсъжда оптимизиране на действащите програми за подпомагане на предприятията. Разглежда се и възможността за използване на държавен ликвиден ресурс, но не бяха посочени конкретни суми или срокове.

Пеканов свърза високите цени на газа с войната в Близкия изток и критикува европейския модел, при който цената на газа влияе върху крайната цена на електроенергията. По думите му природният газ в Европа е 11 пъти по-скъп от този в Съединените щати. Вицепремиерът заяви още, че инфлацията вероятно няма да се върне до 2% през следващата година.

Пенсионните фондове и бюджетният дефицит

Пеканов отрече в заседанията на правителството, в които е участвал, да е обсъждано прехвърляне на средства от втория към първия пенсионен стълб. Той каза, че подобна мярка не присъства и в окончателните бюджетни документи.

Вицепремиерът уточни, че с Европейската комисия се обсъждат различни варианти за ограничаване на дефицита. Той посочи, че бюджетният дефицит е 3,5% на касова основа и 4,2% по европейската методология. „И двете числа, за съжаление, са над нужните 3%“, каза Пеканов.

Той потвърди, че България е в процедура по свръхдефицит, но отхвърли твърдението, че това автоматично води до спиране на европейското финансиране.

Правителството обсъжда и възможности частен капитал, включително средства на пенсионни фондове, да бъде насочван към големи инфраструктурни проекти. Пеканов подчерта, че разговорите са в начален етап и все още няма конкретни решения.

Източници: btvnovinite.bg