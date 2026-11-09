Оскъпяват ли се храните заради ваучерите за храна?

Ваучерите за храна няма да доведат автоматично до поскъпване на продуктите, заяви Таня Обущарова, главен секретар на Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България. По думите ѝ е „икономически несъстоятелно“ да се твърди, че именно ваучерите са причина за по-високите цени.

Спорът беше повдигнат след решението от 2027 г. работодателите да могат да предоставят ваучери за храна до 200 евро. С 7% данък ще се облага сумата над 102 евро.

Различни оценки за ефекта върху цените

Николай Вълканов от Асоциацията за модерна търговия и финансовият журналист Стефан Антонов посочиха, че банките налагат по-високи такси на операторите на ваучери. Според тях операторите прехвърлят разходите върху търговците, което може да увеличи цените на храните с до 3%.

Тази оценка не се споделя от Обущарова. Тя заяви, че ваучерите не заемат достатъчно голям дял, за да окажат реално влияние върху целия пазар. Освен това ваучерите се използват в затворена мрежа от магазини, поради което сравнението с плащанията чрез банкови карти не е коректно, смята тя.

Какво показва проверката на сектора

Обущарова припомни, че Комисията за защита на конкуренцията е извършила разследване на сектора през 2025 г. Според нея при проверката не са установени дисбаланси. Тя допълни, че КЗК е заключила, че след дигитализацията на ваучерите разходите на търговците са намалели.

По думите на Обущарова ваучерите за храна са изключени от европейския регламент, който регулира банковите такси. Така спорът за бъдещото отражение върху цените остава свързан основно с размера на таксите между банките, операторите и търговците, както и с начина, по който тези разходи се разпределят по веригата.