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Оскъпяват ли се храните заради ваучерите за храна?

Оскъпяват ли се храните заради ваучерите за храна?

9 Ноември, 2026 10:27 456 7

  • ваучери за храна-
  • цени на храните-
  • такси-
  • търговци-
  • инфлация

Спорът е за по-високите такси, които операторите плащат на банките, и за отражението им върху цените в магазините

Оскъпяват ли се храните заради ваучерите за храна? - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ваучерите за храна няма да доведат автоматично до поскъпване на продуктите, заяви Таня Обущарова, главен секретар на Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България. По думите ѝ е „икономически несъстоятелно“ да се твърди, че именно ваучерите са причина за по-високите цени.

Спорът беше повдигнат след решението от 2027 г. работодателите да могат да предоставят ваучери за храна до 200 евро. С 7% данък ще се облага сумата над 102 евро.

Различни оценки за ефекта върху цените

Николай Вълканов от Асоциацията за модерна търговия и финансовият журналист Стефан Антонов посочиха, че банките налагат по-високи такси на операторите на ваучери. Според тях операторите прехвърлят разходите върху търговците, което може да увеличи цените на храните с до 3%.

Тази оценка не се споделя от Обущарова. Тя заяви, че ваучерите не заемат достатъчно голям дял, за да окажат реално влияние върху целия пазар. Освен това ваучерите се използват в затворена мрежа от магазини, поради което сравнението с плащанията чрез банкови карти не е коректно, смята тя.

Какво показва проверката на сектора

Обущарова припомни, че Комисията за защита на конкуренцията е извършила разследване на сектора през 2025 г. Според нея при проверката не са установени дисбаланси. Тя допълни, че КЗК е заключила, че след дигитализацията на ваучерите разходите на търговците са намалели.

По думите на Обущарова ваучерите за храна са изключени от европейския регламент, който регулира банковите такси. Така спорът за бъдещото отражение върху цените остава свързан основно с размера на таксите между банките, операторите и търговците, както и с начина, по който тези разходи се разпределят по веригата.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Властимащите

    5 1 Отговор
    Махнете ги тези ваучери, вмесно тях въведете необлагаем минимум и по ниско ДДС за основните храни и лекарствата.

    10:33 09.11.2026

  • 2 Светльо

    3 1 Отговор
    И кво ви пречат ваучерите, бе. Хората работят и са си ги заслужили. Или искате да ви работят без пари и без храна ?!?

    10:35 09.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 преминаващ

    3 0 Отговор
    Може да го измислят както е електроенергията... Пренос, доставчик на ваучери... Достъп до мрежата за ваучери, акциз дд.с .,. И да се окаже че имаш да даваш всеки месец по 127€ за получени ваучери за 100€....

    10:37 09.11.2026

  • 5 Тик-Ток

    5 0 Отговор
    Значи сега ваучерите са виновни за цените,а че Тиквата Прасето и Простокирчовците докараха в България и чумата и холерата с юрото

    10:39 09.11.2026

  • 6 Мизерия

    3 0 Отговор
    докараха хората до ваучери за храна, които ще облагат със 7%.
    А депутатите и бюджетниците не си знаят милионите.
    Всички депутати с батерии, фото, перки, петрол, аптеки, строителни, транспортни, бизнеси.
    След като посегнаха на единствените жилища на българите с 100% увеличения за 3 г.
    Посегнаха и на храната на бедните.

    10:41 09.11.2026

  • 7 Кой Ще плати ?

    1 0 Отговор
    Допълнителните Отстъпки ?

    На Тоя Свят !

    Безплатен Обяд !

    Няма !

    10:48 09.11.2026

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