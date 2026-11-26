На пазара няма общ недостиг на ваучери за храна, а свободни квоти има при останалите лицензирани оператори. Това заяви пред БТА адв. Любомир Цеков, председател на Борда на българските оператори на електронни ваучери за храна.

Изявлението му идва след информацията на Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България, че квотата е изчерпана. От борда уточняват, че това не означава автоматично, че работодателите ще останат без възможност да предоставят електронни ваучери на служителите си.

Четири дружества заявяват свободен ресурс

В Борда на българските оператори на електронни ваучери за храна членуват „Фидуция“, „Фуудкард“, „МайФин“ и „Български пощи“. Четирите дружества са част от общо десетте оператора, които работят на българския пазар.

„Към настоящия момент операторите от борда разполагат с наличен ресурс и имат възможност да сервизират допълнителни клиенти. Това създава реална възможност част от работодателите, които все още търсят решение за предоставяне на електронни ваучери за храна на своите служители, да бъдат обслужени“, се посочва в позицията.

Цеков каза, че всички членове на борда разполагат със свободна квота. По думите му работодателите, които още не са осигурили ваучери за храна, могат да проучат възможностите за обслужване при операторите с наличен ресурс.

Спорът е за разпределението на квотите

Председателят на борда призова информацията за изчерпване на квотата да не се възприема като доказателство, че всички оператори вече не могат да обслужват нови работодатели.

„На пазара има оператори, които разполагат с ресурс и са готови да обслужат допълнителни клиенти. Нашата цел е в текущата пазарна ситуация да се внесе яснота и да се постигне максимална степен на информираност, така че да се минимизира броят на необслужените работодатели и служители“, заяви Любомир Цеков.

Той твърди, че се създава изкуствен страх от недостиг. Според Цеков предварителното резервиране на определен обем ваучери „на зелено“ води до изкуствена липса на квота при операторите, свързани с Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България.

„Това е симулиране на недостиг от името на асоциацията“, коментира Цеков и допълни, че никой от операторите, членуващи в нея, не посочва къде точно няма свободна квота.

Източници: btvnovinite.bg