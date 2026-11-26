По-високи данъчни облекчения за родители са сред първите промени, обсъдени от депутатите при разглеждането на данъчните закони за 2027 г. На второ четене Народното събрание трябва да обсъди целия пакет от промени, като заседанието се очаква да продължи до късно.

Предвидено е максималната сума, която може да бъде възстановена за едно дете, да достигне 500 евро. При две деца облекчението ще бъде до 1000 евро, а при три и повече деца – до 1500 евро. За дете с увреждане е записана сума до 1200 евро. Отделно се предвиждат средства за учебна дейност и спорт.

„Въвеждаме ново данъчно облекчение за детско развитие в размер до 200 евро за дете“, заяви Христо Симеонов от „Прогресивна България“.

Предложенията за подкрепа на семействата получиха категорична подкрепа и от представители на опозицията. Айтен Сабри от ДПС определи младите семейства и уязвимите хора като основен приоритет. Богомил Петков от „Продължаваме промяната“ също заяви, че партията му подкрепя предложенията за родители с деца.

Не приеха по-високо облекчение за четири деца

Не е прието предложението за допълнително увеличение на облекчението за родители с четири деца. От „Демократична България“ поискаха семействата с три деца да могат да спестяват до 2000 евро, а тези с четири – до 2500 евро.

Глоби, ваучери и данъци върху имоти и автомобили

„Знаете ли кои домакинства са в най-голям риск от изпадане? Тези с 3 деца и повече“, заяви Анна Бодакова от „Демократична България“.

Сред спорните текстове е увеличението на глобите за данъчни нарушения. Ако годишната данъчна декларация не бъде подадена в срок, санкцията ще нарасне от 500 лева на 500 евро.

Георги Георгиев от „Възраждане“ обвини управляващите, че увеличават глобите въпреки обещанията да не се натоварват гражданите. Александър Иванов от ГЕРБ заяви, че не е представен анализ защо санкциите се увеличават с такъв размер. От „Прогресивна България“ посочиха, че глобите са административни наказания и целта им е да предотвратяват нарушения.

Проектът предвижда ваучерите за храна над 102,26 евро да се облагат със 7 процента. Предвидено е още данъчните оценки на имотите да бъдат увеличени с 30 процента.

Нов акциз се предлага и за автомобили с мощност над 340 конски сили. Електромобилите са изключени от мярката. За останалите автомобили акцизът ще се дължи при първа продажба, независимо дали са регистрирани.

Предстои депутатите да продължат с обсъждането на останалите данъчни промени, сред които е и данъкът върху свръхпечалбата. По темата вече са отправени забележки от Европейската централна банка.

Източници: btvnovinite.bg