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Цончо Ганев: Когато държавата не си върши работата, цената се плаща с човешки животи
  Тема: Войната на пътя

Цончо Ганев: Когато държавата не си върши работата, цената се плаща с човешки животи

10 Ноември, 2026 18:54 466 12

  • цончо ганев-
  • ам тракия-
  • магистрала тракия-
  • верижна катастрофа

Пътната безопасност не означава само да се събират глоби

Цончо Ганев: Когато държавата не си върши работата, цената се плаща с човешки животи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Преди всичко искам да изразя най-сърдечните си и искрени съболезнования към близките на загиналите в ужасяващата катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Няма думи, които могат да облекчат болката на тези семейства. Нека Бог прости душите на загиналите, а на ранените пожелавам сили и бързо възстановяване“, заяви заместник-председателят на Народното събрание Цончо Ганев.

По думите му управляващите дължат ясни отговори. Обществото трябва да разбере какво е можело да бъде направено, какво не е било направено и защо не са предприети всички възможни мерки за предотвратяване на трагедията.

„Пътната безопасност не означава само да се събират глоби. Полицейските патрули трябва да бъдат на местата, където могат да предотвратят инциденти, да предупреждават водачите при опасни условия и да осигуряват контрол, а не да се крият в храстите, за да засичат шофьори, превишили скоростта с 10 км/ч. АПИ и „Автомагистрали“ ЕАД разполагат със сигнализация, информационни табели и автомобили с предупредителни светлини. Те трябва да бъдат използвани активно при подобни опасни ситуации, а не да остават неизползвани. Има конкретни мерки, които могат да спасяват човешки животи, и те трябва да се прилагат“, подчерта Ганев.

От „Възраждане“ вече са внесли искане за изслушване в Народното събрание на министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководителя на АПИ. Целта е пред парламента и българското общество да бъдат представени фактите за трагедията, предприетите действия и мерките, които ще гарантират по-добра превенция занапред.

„Не искаме институциите да се крият, да мълчат или да си прехвърлят отговорността. Нека чуем анализа, да установим пропуските и всеки, който не си е свършил работата, да понесе отговорност. Защото когато цената на несвършената работа е човешки живот, оправдания не може да има“, заяви Цончо Ганев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 историк

    8 1 Отговор
    Ама ние от 36 г. държава нямаме , а разграбвана територия от такива като вас !!

    18:56 10.11.2026

  • 2 Горски

    5 4 Отговор
    За днешната трагедия са виновни всички хора в България. Щото, починалите са хора от народа, както и управляващите МПС в мъглата.
    Да попитам, пак ли са виновни мантинелите? Или хлъзгавия асфалт? Каква информационна система да се инсталира, така че всеки шофьор във всеки момент да получава информация за опасности? А колко от шофьовите ще обърнат внимание на информацията, че и да вземат предпазни мерки?
    Не, виновен е манталитета на хората в тази страна. За жалост, в другите страния няма голяма разлика.
    Но, признавам, случилото се е удобна топка за всеки, който не харесва управляващите. Без значение чия е реално вината.

    19:00 10.11.2026

  • 3 ДЕСЕТИ ноември

    4 1 Отговор
    2026 г е лоша дата както през 1989-та . След 37 години се видя че и тогава сме катастрофирали

    Коментиран от #12

    19:03 10.11.2026

  • 4 ИВАНОВ

    4 2 Отговор
    АПИ СА ВИНОВНИ ЗАЕДНО С ТИЯ ПРЕДИШНИТЕ ДАЛАВЕРАДЖИЙ ГЕРБ,ПП И ПАДНАЛАТА ВНЕЗАПНО ГЪСТА МАГЛА.
    Останалите КОМЕНТАРИЙ и мнения са второстепенни не много важни.

    Коментиран от #6

    19:06 10.11.2026

  • 5 ха ха

    5 1 Отговор
    има табели 40 за 5 000 000 лв поръчани от митов , за 2 дена ще "обезопасят" всички пътища и планински пътеки , всички вождове си посипвате главата с пепел но продължавате да крадете от боя светлоотразители , мантинели и от всичко което се сетиш , а настоящите управляващи ви надминаха в болните амбиции за контрол и терор и грабеж

    19:08 10.11.2026

  • 6 Е,чакай,бе

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "ИВАНОВ":

    До вчера обвинявахте ПП че един км магистрала не са направили,сега те са ви виновни за катастрофата

    19:09 10.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дзак

    8 0 Отговор
    Много държавни служби са хранилки!

    19:16 10.11.2026

  • 9 Дзак

    2 0 Отговор
    Повече индикации и осветление по магистралата, повече информация за обстановката по медиите, повече патрули в зоните на котловините, поречията, низините.

    19:23 10.11.2026

  • 10 Цончо-галфончо

    0 0 Отговор
    Трай, и гълтай жаби, отколкото да въртиш вентилатора с фекалиите на СГЛОБКАТА!

    19:28 10.11.2026

  • 11 Аз.....

    0 0 Отговор
    Да Ви попитам ако двама трифазни за общо 4500 евро бяха в близост до разклона за Зимниц само с включени буркани .....??????

    19:30 10.11.2026

  • 12 10.11.1989 преврат от БКП-антикомунисти

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДЕСЕТИ ноември":

    10.11.2026 г. - държавата на КАПИТАЛИЗМА е катастрофирала във всяко едно отношение.

    19:32 10.11.2026

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