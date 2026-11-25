Заместник-председателят на Народното събрание Цончо Ганев определи проектобюджета за 2027 г. като продължение на политиката на Бойко Борисов, Делян Пеевски и Асен Василев. Според него рамката увеличава данъчната тежест, не осигурява достатъчен ръст на доходите и предвижда нов държавен дълг за близо 17 млрд. лева.

„Бюджетът на Радев е по много от същото. Това е бюджетът на Борисов, на Пеевски, на Асен Василев – абсолютно нищо по-различно“, заяви Ганев. Той открои три основни проблема – доходите, данъците и задлъжняването.

Спор за минималната заплата и пенсиите

В проекта е заложена минимална работна заплата от 660 евро от 1 януари 2027 г. Министерството на труда и социалната политика посочва, че сумата е увеличение спрямо действащия размер от 620,20 евро. Ганев обаче заяви, че минималното възнаграждение е трябвало да достигне 690 евро.

По думите му разликата от 30 евро засяга около 35% от работещите. Той посочи още, че линията на бедност се увеличава с 14%, докато пенсиите ще нараснат с около 8%. Според Ганев около 1,3 милиона пенсионери ще останат с доходи под новия праг.

Данъчни промени и осигурителни прагове

Проектът предвижда базисните данъчни стойности на имотите да се увеличат с 30% през 2027 г. и с по 35% през 2028 и 2029 г. Предлагат се също по-високи минимални и максимални осигурителни доходи. Максималният осигурителен доход трябва да достигне 2400 евро, а минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се – 660 евро през 2027 г.

В рамката са включени промени при ваучерите за храна, акцизите върху тютюневите изделия и облагането на определени автомобили. „Обещаваха, че няма да вдигат данъците, а в момента го правят повсеместно, като променят данъчната основа“, заяви Ганев.

Правителството поддържа различна позиция. Премиерът Румен Радев заяви, че бюджетът не променя основните данъци върху доходите, печалбата и добавената стойност. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев посочи, че приходите трябва да осигурят едновременно по-високи доходи, публични инвестиции и ограничаване на дефицита.

Новият дълг е близо 17 млрд. лева

Максималният размер на новия държавен дълг за 2027 г. е предложен на 8,6 млрд. евро, което се равнява на близо 17 млрд. лева. В края на годината общият държавен дълг се очаква да достигне 44,3 млрд. евро, или 31,4% от брутния вътрешен продукт.

Ганев определи задлъжняването като най-тежкия проблем и заяви, че само лихвите ще струват около 3 млрд. лева. В официалните разчети са посочени 1,396 млрд. евро лихвени плащания за 2027 г., или приблизително 2,73 млрд. лева.

Той разкритикува още средствата за ангажиментите към Украйна и финансирането на Българската православна църква. От „Възраждане“ настояват за реформа на пенсионния модел и прекратяване на публичното финансиране на частните болници като алтернатива на новите заеми.

Проектобюджетът за 2027 г. беше одобрен от бюджетната комисия на Народното събрание на първо гласуване. Предстои разглеждането му в пленарната зала, както и обсъждането на предложенията между първо и второ четене.