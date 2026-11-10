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Лияна Панделиева: На магистрала "Тракия" маркировка НЯМА! Магистралата ни - щото за цяла България тя е една - е за убиване!

Лияна Панделиева: На магистрала "Тракия" маркировка НЯМА! Магистралата ни - щото за цяла България тя е една - е за убиване!

10 Ноември, 2026 18:35 2 000 61

  • лияна панделиева-
  • тракия-
  • ам тракия-
  • верижна катастрофа

В Сърбия с изключително ярка бяла боя плюс табели е указано с каква скорост да шофираш, ако виждаш от маркировката три големи бели точки, две точки или една точка

Лияна Панделиева: На магистрала "Тракия" маркировка НЯМА! Магистралата ни - щото за цяла България тя е една - е за убиване! - 1
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Лияна Панделиева Лияна Панделиева журналист

Току що научих, че част от пострадалите на магистрала "Тракия" са спрели в насрещното платно, за да снимат мелето - клипчета да правят - и така са станали жертви.

За стила на шофиране при тежки условия няма да говоря. Но ще кажа друго:

В Сърбия с изключително ярка бяла боя плюс табели е указано с каква скорост да шофираш, ако виждаш от маркировката три големи бели точки, две точки или една точка.

На магистрала "Тракия" маркировка НЯМА! Светлоотразителите на мантинелите всъщност не съществуват. Нощем, в дъжд и в мъгла всеки шофира на ръба на оцеляването. ВСЕКИ ПЪТ!

Магистралата ни - щото за цяла България тя е една - е за убиване!


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 камикадзета

    57 10 Отговор
    90% от катастрофите стават след грешка на задкормилното устройство !

    Коментиран от #16

    18:38 10.11.2026

  • 2 пффф

    46 28 Отговор
    Таз другарка ако не напише някоя простотия в фейса неможе да заспи спокойно. Ходи са скрий.

    Коментиран от #55

    18:39 10.11.2026

  • 3 Всичките

    41 3 Отговор
    "журналисти" са лешояди

    18:39 10.11.2026

  • 4 Кифла

    34 12 Отговор
    Тази Кифла, откъде Е ?????

    Коментиран от #7

    18:40 10.11.2026

  • 5 Плд ул Св Климент

    19 2 Отговор
    Ако нашя Садам Хюсени я е направил за убиване,
    то Боко си е свършил работата добре ...

    18:41 10.11.2026

  • 6 ПОП ВЕЧЕРИНКО

    22 7 Отговор
    МА ТЕ СРЪБИТЕ ИМАТ И ПО ХУБАВА
    СКАРА И ЧАЛГА...ДА ГИ ПОСЛЕДВАМЕ☝
    А а И НАЙ ЛЕПО ТЕНИСИСТ...

    18:42 10.11.2026

  • 7 Неврокоп

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Кифла":

    Златоград.

    18:42 10.11.2026

  • 8 Да ама

    42 4 Отговор
    Има пари за нови коли за милиони на полицията. Пътищата не очертани в цялата страна няма даже очертана осова лента да не говорим за странични ленти. А те са най важни в дъжд мъгла и в тъмната част на деня.

    18:43 10.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дано другия път

    15 0 Отговор
    Тях да снимат-как се гърчат.....

    18:43 10.11.2026

  • 11 Верваме ви...

    10 5 Отговор
    Не е вярно.има маркировка

    18:44 10.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 фцаокс

    29 11 Отговор
    Милиционерите, защо не са били с патрулката за да се намали скороста в участъка??? Или с патрулката са били зад някои храст за да викат сега Ко ша праим??? Защо в такава ситуация не помагат на тези дето ги хранят??? Или само заплати искаме и Ко ша праим??? Ами ако имаше една патрулка преди участъка и нямаше да има расъждения. Вижда обстановката и за 10 мин се разпорежда да се обозначи участъка??? Или само заплати искаме??? А за "строителя на магистрали от ГЕРБ банкя" дето с чували милиони ограби дори не ми се пише.

    18:44 10.11.2026

  • 14 Дзак

    23 2 Отговор
    Котешките очи, маркировката са хубави помощници. Водача не вижда ли мъглата? Магистралата приспива вниманието, скоростта се поддържа, а условията са променени!

    18:44 10.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Водач от 73--та

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "камикадзета":

    А кой ги допуска и дава квалификация на тези ...,,зад кормилни у-ва

    Коментиран от #21, #34

    18:47 10.11.2026

  • 17 да се знае

    28 3 Отговор
    Това е "магистралата" на Банкянския крадец -
    тънка основа, тънки пластове чакъл, тънък асфалт, тънки мантинели и т.н...

    18:48 10.11.2026

  • 18 EKCXУМАТOPPP

    3 6 Отговор
    айде стига вече, голям праз, хубавото е за чepвейчетатааа. Банкет за чeppвеитеee.
    😵🪰🪰🪱🪱🪱🪱💀🦴💀🦴

    18:50 10.11.2026

  • 19 Маркировката е трябвало да бъде

    18 3 Отговор
    сложена от предишните власти - Боко, Асенчо и други подобни. Които налапаха много пари. Новата власт е много отскоро. Тя още не е започнала да лапа и да краде.

    Коментиран от #36, #37

    18:52 10.11.2026

  • 20 и не само

    10 1 Отговор
    Днес пред мен имаше гондола без задни светлини и си пере с 90 на подбалканския. Покрай 3 патрулки мина, а те се подпитат на буркани.

    18:52 10.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ДАСКАЛ

    14 3 Отговор
    И тая специалистка. Ох! По пътна маркировка.

    18:52 10.11.2026

  • 23 Родина

    17 4 Отговор
    В други държави има магистрали и въпреки
    това пак стават верижни катастрофи .
    Вие демократите докарахте хората да бъдат
    прости , космополитни и консуматори . Без
    дух , вяра и критично мислене .

    18:53 10.11.2026

  • 24 Мутата

    14 3 Отговор
    След като племето избира хора като Борисов. Пеевски, Гюров, Плевналиев и тнт, това го чака, яжте банани от Кауфланда и празнувайте днешния ДЕН НА БАНАНА

    18:55 10.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мъпет шоу

    8 1 Отговор
    Да ама няма арести и обвинения за непредумишлени убийства в АПИ. Точният с парите отговаря за чадъра над кражбите.

    18:56 10.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 на българина все някой друг му е винове

    8 0 Отговор
    значи да разбираме че вината е във всеки друг но не и във водачите не съобразили се с гъстата мъгла и не намалили скоростта си? винаги някой друг ни е виновен и за това ще бъдем на дъното и в калка

    18:57 10.11.2026

  • 29 ИЕАНОВ

    6 0 Отговор
    ТЕЗИ ПРЕДИШНИТЕ БИЛЕ НА ВЛАСТ ДО СЕГА И АПИ СА ВИНОВНИ. ННОГО ИМА ОТ ТЯХ ЗА ЗАТВОРА И КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВОТО ИМ. ЧАК ОЩЕ СЕ ВЪРТЯТ ОЩЕ В ПАРЛАМЕНТА ДЕПУТАТИ БИЛЕ!?

    18:57 10.11.2026

  • 30 Психотроника

    2 3 Отговор
    Панделиева полиция ви следи мислите от много години ,манипулират ви!

    18:57 10.11.2026

  • 31 Студопор

    10 1 Отговор
    Въпрос към Панделиева: вие преди този инцидент никога ли не сте се возили или да сте шофирали по тази магистрала?? Ама никога никога?? Това положение не е от вчера. Но както винаги - Ганьо чака да стане трагедия, за да вземе мерки. Сега ИЗНЕНАДААА!
    Превенцията по нашите земи е непознато понятие.
    За тия дето са снимали, мога само да кажа: естествен подбор.

    18:59 10.11.2026

  • 32 Ем аре де

    3 0 Отговор
    Нали господин имот щеше да ги вкарва в затвора.

    19:00 10.11.2026

  • 33 1001 приказки

    4 0 Отговор
    Воайори да искаш в държавата. За една снимка човек убиват еле пък ако е на чуждо страдание. Нищо ,че заради тях маса народ страда. А гледам и най големите крадци заради ,които нямаме инфраструктура изказват съболезнования , и акъл дават. СРАМ!!!

    19:01 10.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 СДС КРАДЛА

    7 2 Отговор
    Вие съсипахте България.

    19:02 10.11.2026

  • 36 А новата власт

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Маркировката е трябвало да бъде":

    Що не поднови прогресивно маркировката.

    19:02 10.11.2026

  • 37 Хахахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Маркировката е трябвало да бъде":

    Да бе изобщо не е почнала да краде, бившия резидент настоящ премиер е в играта още по време на служебните правителства, пък и преди тва с схеми в президенството и ВВС.

    19:02 10.11.2026

  • 38 Виждат се

    2 0 Отговор
    Твърде много камиони и колите са смазани от тях

    19:05 10.11.2026

  • 39 Буул- гаррр....

    11 0 Отговор
    Бай Ганю е Велик! Ютубър, бърз и яростен, не прощава изпреварване, умира за Беемве със задно окачване (добре върти задника) и главното му удоволствие в живота е да изфорсира с мръсна газ, гледайки в огледалото как задната кола изчезва в неговия невероятен Велик пушек. Гадното е, че и Ганю присъства в дългия скръбен списък заедно със случайните невинни хора и на него ще трябва "кланяме" в деня за траур.

    19:06 10.11.2026

  • 40 кой разбрал, разбрал

    9 0 Отговор
    Ние магистрали нямаме. Маистралите са само в нашите фантазии и затова се случват такива нелепи инциденти. Един по широк или път с две платна далеч не означава магистрала. Още в началото на прехода искахме да въвеждаме платени магистрали, но всичко се обърка когато отвън попитакха къде са ви магистралите? Една магистрала трябва да отговаря на куп технически и други изисквания за да бъде заявена като такава, на което нито една от нашите не отговаря поне наполовина.

    Коментиран от #50, #53

    19:08 10.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Горски

    12 0 Отговор
    За днешната трагедия са виновни всички хора в България. Щото, починалите са хора от народа, както и управляващите МПС в мъглата.
    Да попитам, пак ли са виновни мантинелите? Или хлъзгавия асфалт? Каква информационна система да се инсталира, така че всеки шофьор във всеки момент да получава информация за опасности? А колко от шофьовите ще обърнат внимание на информацията, че и да вземат предпазни мерки? Не, виновен е манталитета на хората в тази страна. За жалост, в другите страния няма голяма разлика. Но, признавам, случилото се е удобна топка за всеки, който не харесва управляващите. Без значение чия е реално вината. магистралите последните 20 години ги строиха такива високо ЕнтЕлигентни строители като Борисов, Нанков, Иванчо- малък Шошо, и твоите хора, които по едно време бяха във властта! За това и магистралите имат тяхното IQ!. ГЕРБ е песен изпята, ДПС го отнесла водата, та за кого да викаме? Един шофьор каза по телевизията че е карал с 60 и е успял да спре а него са го изпреварвали със над сто?И са пострадали за съжаление.

    19:12 10.11.2026

  • 43 Така де, логично

    7 0 Отговор
    наш Ганю мисли че е богоизбран, и за него законите на физиката и кинетиката са за другите. Да не говорим че турските тирове под сто не карат, нашите също. Флуоресцираща маркировка, йок. Който шофира кола с асистенций, се доверява на тях. Скръбна територия, за скрап. Никаква връзка м/у отговорните инстанций, гарантиращи безопасноста. В Австрия, са поставени котешки очи на всеки 50 метра м/у аварийна лента и дясната, не се ли виждат 2 последователни, макс 50 км/ч с включена задна червена, абе маани. Жалко за без вина загиналите граждани, светъл път към вечноста, дълбоки съболезнования и сила на техните роднини, приятели и близки.

    19:13 10.11.2026

  • 44 Мегаум

    7 2 Отговор
    Стига сте ревали.Сега е момента да разберете какво е безплатна магистрала.Ето това е безплатното.В нормалните държави се ПЛАЩА даже и в Сърбия.

    19:14 10.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Никой

    2 8 Отговор
    Винаги когато комунистите идват на власт даваме най много жертви .

    19:15 10.11.2026

  • 47 Като слагаха

    7 0 Отговор
    тези тпи камери по пътищата не можаха ли тук там да сложат и по едно информационно табло. Закривай апи, закривай мрррб. Некадърници.

    19:15 10.11.2026

  • 48 Атина Палада

    10 0 Отговор
    Дрън ,дрън. мантинели и нам си още кво..Просто в мъгла трябва да се кара бавно и много внимателно ..
    Трагедията е голяма ,но ...съдба!
    Съболезнования!

    19:16 10.11.2026

  • 49 Лиянке,

    5 1 Отговор
    веднага се завий със синия парцал и тичай на площад "Демокрация"!

    Викай: "Четиридесет и пет години стигат! Стигат! Времето е наше! Наше!"

    Времето от 37 години е ваше и от 37 години вашата капиталистическа система избива населението на България!

    Никога по времето на "лошия социализъм" не е имало такива катастрофи по пътищата!

    Запомни го това, Лиянке, вече стара, ти и твоите едноклетъчни седесарки!

    Запомнете го, зомбита на "демокрацията"!

    19:16 10.11.2026

  • 50 А БЕ Сладур,

    3 5 Отговор

    До коментар #40 от "кой разбрал, разбрал":

    Нямаме мбистрали, затова такива са ни големи катастрофите,,,,А? Знаеш ли какви по-големи верижни катастрофи стават в САЩ, Германия, UK…???, aтам има аутобани, уверявам те… Просто малшанс си беше…дори и мантинелите издържаха, както никога апропо!

    19:16 10.11.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 SDEЧЕВ

    1 1 Отговор
    Маркировка няма по 95% от пътищата в България , Да взимат цистерни с бяла боя и да почват сега. Дупките с оранжева боя. Асфалтирането после

    19:20 10.11.2026

  • 53 Няма ма"истрали, а карате със 160км/ч.

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "кой разбрал, разбрал":

    Капитализмът се храни с кръвта на глупаците.

    19:20 10.11.2026

  • 54 38 години стигат ли

    4 0 Отговор
    Честит 10-то ноември на новите комунисти от СДС, ГЕРБ, ПП/ДБ, ДПС.

    19:21 10.11.2026

  • 55 Лияна- вид въже

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "пффф":

    Колко трябва да си мразиш детето да го кръстиш на крепежен материал -))

    19:22 10.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Не, че няма

    0 1 Отговор
    Боята е невидима.

    19:25 10.11.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Е, то, като у вас

    1 0 Отговор
    Възкръсвт разни жилурналистКи от пепелта 😀

    19:27 10.11.2026

  • 61 Лицето

    2 0 Отговор
    На демокрацията доста се е износило.

    19:27 10.11.2026

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