Лияна Панделиева: На магистрала "Тракия" маркировка НЯМА! Магистралата ни - щото за цяла България тя е една - е за убиване!

Току що научих, че част от пострадалите на магистрала "Тракия" са спрели в насрещното платно, за да снимат мелето - клипчета да правят - и така са станали жертви.
За стила на шофиране при тежки условия няма да говоря. Но ще кажа друго:
В Сърбия с изключително ярка бяла боя плюс табели е указано с каква скорост да шофираш, ако виждаш от маркировката три големи бели точки, две точки или една точка.
На магистрала "Тракия" маркировка НЯМА! Светлоотразителите на мантинелите всъщност не съществуват. Нощем, в дъжд и в мъгла всеки шофира на ръба на оцеляването. ВСЕКИ ПЪТ!
Магистралата ни - щото за цяла България тя е една - е за убиване!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 камикадзета
Коментиран от #16
18:38 10.11.2026
2 пффф
Коментиран от #55
18:39 10.11.2026
3 Всичките
18:39 10.11.2026
4 Кифла
Коментиран от #7
18:40 10.11.2026
5 Плд ул Св Климент
то Боко си е свършил работата добре ...
18:41 10.11.2026
6 ПОП ВЕЧЕРИНКО
СКАРА И ЧАЛГА...ДА ГИ ПОСЛЕДВАМЕ☝
А а И НАЙ ЛЕПО ТЕНИСИСТ...
18:42 10.11.2026
7 Неврокоп
До коментар #4 от "Кифла":Златоград.
18:42 10.11.2026
8 Да ама
18:43 10.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дано другия път
18:43 10.11.2026
11 Верваме ви...
18:44 10.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 фцаокс
18:44 10.11.2026
14 Дзак
18:44 10.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Водач от 73--та
До коментар #1 от "камикадзета":А кой ги допуска и дава квалификация на тези ...,,зад кормилни у-ва
Коментиран от #21, #34
18:47 10.11.2026
17 да се знае
тънка основа, тънки пластове чакъл, тънък асфалт, тънки мантинели и т.н...
18:48 10.11.2026
18 EKCXУМАТOPPP
😵🪰🪰🪱🪱🪱🪱💀🦴💀🦴
18:50 10.11.2026
19 Маркировката е трябвало да бъде
Коментиран от #36, #37
18:52 10.11.2026
20 и не само
18:52 10.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ДАСКАЛ
18:52 10.11.2026
23 Родина
това пак стават верижни катастрофи .
Вие демократите докарахте хората да бъдат
прости , космополитни и консуматори . Без
дух , вяра и критично мислене .
18:53 10.11.2026
24 Мутата
18:55 10.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Мъпет шоу
18:56 10.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 на българина все някой друг му е винове
18:57 10.11.2026
29 ИЕАНОВ
18:57 10.11.2026
30 Психотроника
18:57 10.11.2026
31 Студопор
Превенцията по нашите земи е непознато понятие.
За тия дето са снимали, мога само да кажа: естествен подбор.
18:59 10.11.2026
32 Ем аре де
19:00 10.11.2026
33 1001 приказки
19:01 10.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 СДС КРАДЛА
19:02 10.11.2026
36 А новата власт
До коментар #19 от "Маркировката е трябвало да бъде":Що не поднови прогресивно маркировката.
19:02 10.11.2026
37 Хахахаха
До коментар #19 от "Маркировката е трябвало да бъде":Да бе изобщо не е почнала да краде, бившия резидент настоящ премиер е в играта още по време на служебните правителства, пък и преди тва с схеми в президенството и ВВС.
19:02 10.11.2026
38 Виждат се
19:05 10.11.2026
39 Буул- гаррр....
19:06 10.11.2026
40 кой разбрал, разбрал
Коментиран от #50, #53
19:08 10.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Горски
Да попитам, пак ли са виновни мантинелите? Или хлъзгавия асфалт? Каква информационна система да се инсталира, така че всеки шофьор във всеки момент да получава информация за опасности? А колко от шофьовите ще обърнат внимание на информацията, че и да вземат предпазни мерки? Не, виновен е манталитета на хората в тази страна. За жалост, в другите страния няма голяма разлика. Но, признавам, случилото се е удобна топка за всеки, който не харесва управляващите. Без значение чия е реално вината. магистралите последните 20 години ги строиха такива високо ЕнтЕлигентни строители като Борисов, Нанков, Иванчо- малък Шошо, и твоите хора, които по едно време бяха във властта! За това и магистралите имат тяхното IQ!. ГЕРБ е песен изпята, ДПС го отнесла водата, та за кого да викаме? Един шофьор каза по телевизията че е карал с 60 и е успял да спре а него са го изпреварвали със над сто?И са пострадали за съжаление.
19:12 10.11.2026
43 Така де, логично
19:13 10.11.2026
44 Мегаум
19:14 10.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Никой
19:15 10.11.2026
47 Като слагаха
19:15 10.11.2026
48 Атина Палада
Трагедията е голяма ,но ...съдба!
Съболезнования!
19:16 10.11.2026
49 Лиянке,
Викай: "Четиридесет и пет години стигат! Стигат! Времето е наше! Наше!"
Времето от 37 години е ваше и от 37 години вашата капиталистическа система избива населението на България!
Никога по времето на "лошия социализъм" не е имало такива катастрофи по пътищата!
Запомни го това, Лиянке, вече стара, ти и твоите едноклетъчни седесарки!
Запомнете го, зомбита на "демокрацията"!
19:16 10.11.2026
50 А БЕ Сладур,
До коментар #40 от "кой разбрал, разбрал":Нямаме мбистрали, затова такива са ни големи катастрофите,,,,А? Знаеш ли какви по-големи верижни катастрофи стават в САЩ, Германия, UK…???, aтам има аутобани, уверявам те… Просто малшанс си беше…дори и мантинелите издържаха, както никога апропо!
19:16 10.11.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 SDEЧЕВ
19:20 10.11.2026
53 Няма ма"истрали, а карате със 160км/ч.
До коментар #40 от "кой разбрал, разбрал":Капитализмът се храни с кръвта на глупаците.
19:20 10.11.2026
54 38 години стигат ли
19:21 10.11.2026
55 Лияна- вид въже
До коментар #2 от "пффф":Колко трябва да си мразиш детето да го кръстиш на крепежен материал -))
19:22 10.11.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Не, че няма
19:25 10.11.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Е, то, като у вас
19:27 10.11.2026
61 Лицето
19:27 10.11.2026