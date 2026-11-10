Лияна Панделиева: На магистрала "Тракия" маркировка НЯМА! Магистралата ни - щото за цяла България тя е една - е за убиване!

Току що научих, че част от пострадалите на магистрала "Тракия" са спрели в насрещното платно, за да снимат мелето - клипчета да правят - и така са станали жертви.

За стила на шофиране при тежки условия няма да говоря. Но ще кажа друго:

В Сърбия с изключително ярка бяла боя плюс табели е указано с каква скорост да шофираш, ако виждаш от маркировката три големи бели точки, две точки или една точка.

На магистрала "Тракия" маркировка НЯМА! Светлоотразителите на мантинелите всъщност не съществуват. Нощем, в дъжд и в мъгла всеки шофира на ръба на оцеляването. ВСЕКИ ПЪТ!

Магистралата ни - щото за цяла България тя е една - е за убиване!