„Атакуват ни заради това, че управляваме по различен начин. Надявам се въпросите, свързани с наследството, да бъдат разкрити в прокуратурата. Очакваме тя да говори за миналото“, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков в предаването „Здравей, България“ на Нова телевизия и посочи, че „за да има осъдени, трябва да се промени съдебната система“.

Министър Шишков информира, че са осигурени 140 милиона допълнителни средства за маркировка за пътищата от републиканската пътна мрежа и че в момента такава се поставя. „Около месец сме се забавили, защото осигурихме истински пари в АПИ, а не онези, които задължават цялата система“, подчерта той.

Подготвя се нова обществена поръчка за интелигентни системи за всички автомагистрали, а не само за „Тракия“. Колко табла ще има, ще го покаже заданието, което е необходимо да се направи, обясни регионалният министър. Подготвяме чисто нова стратегия, която да помогне за подобряване на безопасността на движението – това е общият координационен център. Ще се възползваме от дигиталната свързаност, която имаме и трябва да развием, защото тол системата е направена да събира глоби. Основното решение е да направим интелигентни системи и да ги вържем в един координационен център, който да обслужва всички служби в държавата, за да работят в синхрон.

В ефира регионалният министър коментира теми, свързани с инфраструктурните обекти и обвиненията в публичното пространство по повод договора за изграждането на 2,7 км от АМ „Струма“. „Цената не сме определили ние, определена е от правителството на Желязков. Касае се за два пътни възела и 2,7 км от магистралата“, припомни той и допълни, че вероятно е било и под натиск от предявяване на неустойки, тъй като е бил избран строител 2015 година, но години наред не му е била осигурена възможност да влезе и да строи. Министърът поясни, че прекратяването на процедурата би означавало да се навлезе в съдебна фаза, а „щетата щеше да е много по-голяма“.

„Продължаваме да правим процедури и да осигуряваме възможност за изграждането на АМ „Струма“ и то при положение, че бяхме в невъзможност да направим каквото и да било. Атакува ни някой, който докара нещата дотук последните 10-15 години. Грешките, които бяха направени, се опитват да ги припишат на нас. Не искаме да влизаме в оправдателен режим, а да говорим какво правим“, каза още Шишков. В разговора той информира, че са започнали отчуждителни процедури за трасето на магистралата извън Кресненското дефиле в посока София. Работи се активно и по обхода на Кресна, за който е даден фронт в рамките на служебния кабинет „Донев“ с одобряването на подробен устройствен план за малък участък и издадено разрешение за строеж. Осигурено е финансиране за обходния път, като се очаква да бъде завършен до края на 2027 г. „В другата част, другата половина до пътния възел за Банско, е издадена заповед за започване процедура за одобряване на подробен устройствен план“, съобщи арх. Шишков.

Очаква се след Нова година да започне подмяна на фугите на моста на Околовръстния път над бул. „Симеоновско шосе“, за което вече е възложено задание. „Ремонтът ще бъде платно по платно, тъй като няма как да затворим околовръстния път на София“, посочи още регионалният министър.

„В бюджета сме заложили средства за основни ремонти на пътища. Такива в годините назад се правеха под мотото на текущи ремонти. Не се правеха качествено. Това е част от проблема. В момента имаме възможност да променим политиката. Целта е да не се налага през година да се прави ремонт“, каза министър Шишков. И допълни, че се предвижда гаранционният срок да стане пет години за асфалта и десет за съоръженията.

Очаква се до края на месеца да има ново задание и за Националната детска болница, каза още министърът.