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Найденов: Визитата на Фон дер Лайен е сигнал за Черно море
  Тема: Украйна

Найденов: Визитата на Фон дер Лайен е сигнал за Черно море

10 Ноември, 2026 22:42, обновена 10 Ноември, 2026 22:41 400 11

  • ангел найденов-
  • урсула фон дер лайен-
  • черно море-
  • морска сигурност-
  • корабоплаване

Бившият министър на отбраната определи региона като най-опасния за търговското корабоплаване и очерта ролята на бъдещия морски център за сигурност

Найденов: Визитата на Фон дер Лайен е сигнал за Черно море - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България е политически сигнал за сериозността на ситуацията в Черно море. Това заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му Черно море се е превърнало в арена на бойни действия и в най-опасния район за търговското корабоплаване. Найденов заяви, че през третото тримесечие атаките срещу кораби са били шест пъти повече в сравнение с тези в Персийския залив.

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„От 570 кораба, които са атакувани от началото на годината, 387 са атаките срещу кораби в рамките на времето от месец юли до края на месец септември“, посочи Найденов.

Той припомни, че Черноморската стратегия за морска сигурност предвижда мерки за защита на корабоплаването и подводната инфраструктура, както и развитие на транспортната и енергийната свързаност.

България и Румъния подготвят общ морски център

Сред конкретните мерки е създаването на Център за морска сигурност с участието на България и Румъния. Основен български участник в него ще бъде Висшето военноморско училище.

Според Найденов българската страна ще се фокусира върху противодействието на киберзаплахите, сателитните комуникации, морското оцеляване и мониторинга на околната среда.

Центърът е част от планираните действия за по-добро наблюдение на морската среда, защита на подводните комуникации и ограничаване на рисковете за корабоплаването.

Спорен остава въпросът за употребата на сила

По отношение на възможностите на България да защитава морските си пространства Найденов заяви, че страната има пълни права за контрол и противодействие в териториалните си води. Той определи използването на военна сила в прилежащата и изключителната икономическа зона като по-спорен въпрос.

„Аз съм сред хората, които смятат, че има определени случаи, в които крайбрежната държава може да използва военна сила“, каза бившият военен министър.

Найденов коментира и предвиденото замразяване на възнагражденията в сектор „Сигурност“. Той заяви, че не одобрява мярката, особено когато става дума за Министерството на отбраната и военнослужещите.

Източници: novini.bg, bgonair.bg, bntnews.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    6 0 Отговор
    Хората мрат като мухи по пътищата Урсулът Черно море ще пази.

    Коментиран от #6

    22:44 10.11.2026

  • 2 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 3 БОРУНА ЛОМ

    2 0 Отговор
    ЕЙ СИПАМИЧАВИЯТ ,МАРШ ПРИ МАЯ

    22:49 10.11.2026

  • 4 Точен

    1 0 Отговор
    "Предател верен" е оксиморон от Ботьов...

    22:51 10.11.2026

  • 5 Натовец с отпаднала необходимост

    2 0 Отговор
    Престани да се излагаш по телевизионните студиа.

    Нали чрез президента Радев си уреди щерката за посланик в Австрия и си дядо на близначетата в Австрия?

    От какъв зор се натягаш и се опитваш да въвличаш България в чужда война?

    Украйна де не би да е член на НАТО и от какъв зор НАТО води войната срещу Русия в Украйна?

    И не забравяй, че ядрената зима няма да подмине и твоите внучета!

    22:51 10.11.2026

  • 6 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    Не знам, но знам че тоя негодяй на снимката ми е много противен, ама адски противен....

    22:52 10.11.2026

  • 7 Сатана Z

    2 0 Отговор
    А магистралата Черни море дадена на Турците за какво е сигнал бе,Геле Найденов?

    22:53 10.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Българин

    0 0 Отговор
    За нас няма никаква опасност! Радев ввече отстъпи официално това, което беше българска акватория и изключителна икономическ зона на Турция и Русия, така че нас няма за какво да ни бият! Турция вече започна сондажите в бившия български шелф, а Русия си провежда военните операции при пълното съдействие от страна на българското правителство.

    23:00 10.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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