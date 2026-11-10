Найденов: Визитата на Фон дер Лайен е сигнал за Черно море

Посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България е политически сигнал за сериозността на ситуацията в Черно море. Това заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му Черно море се е превърнало в арена на бойни действия и в най-опасния район за търговското корабоплаване. Найденов заяви, че през третото тримесечие атаките срещу кораби са били шест пъти повече в сравнение с тези в Персийския залив.

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„От 570 кораба, които са атакувани от началото на годината, 387 са атаките срещу кораби в рамките на времето от месец юли до края на месец септември“, посочи Найденов.

Той припомни, че Черноморската стратегия за морска сигурност предвижда мерки за защита на корабоплаването и подводната инфраструктура, както и развитие на транспортната и енергийната свързаност.

България и Румъния подготвят общ морски център

Сред конкретните мерки е създаването на Център за морска сигурност с участието на България и Румъния. Основен български участник в него ще бъде Висшето военноморско училище.

Според Найденов българската страна ще се фокусира върху противодействието на киберзаплахите, сателитните комуникации, морското оцеляване и мониторинга на околната среда.

Центърът е част от планираните действия за по-добро наблюдение на морската среда, защита на подводните комуникации и ограничаване на рисковете за корабоплаването.

Спорен остава въпросът за употребата на сила

По отношение на възможностите на България да защитава морските си пространства Найденов заяви, че страната има пълни права за контрол и противодействие в териториалните си води. Той определи използването на военна сила в прилежащата и изключителната икономическа зона като по-спорен въпрос.

„Аз съм сред хората, които смятат, че има определени случаи, в които крайбрежната държава може да използва военна сила“, каза бившият военен министър.

Найденов коментира и предвиденото замразяване на възнагражденията в сектор „Сигурност“. Той заяви, че не одобрява мярката, особено когато става дума за Министерството на отбраната и военнослужещите.

Източници: novini.bg, bgonair.bg, bntnews.bg