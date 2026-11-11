11 ноември е Ден на национален траур за жертвите на АМ „Тракия“

11 ноември е Ден на национален траур в България в памет на жертвите на двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. Решението е прието от Министерския съвет, а флаговете на държавните институции са свалени наполовина.

Правителството изрази съболезнования на семействата и близките на загиналите. Премиерът Румен Радев заяви: „Днес е трагичен ден за цяла България.“

11 са потвърдените жертви

Министерството на здравеопазването уточни, че загиналите са 11. В първите часове след инцидентите е била разпространена предварителна информация за 12 жертви, но след установяване на самоличността и проверка на данните броят е коригиран. Десет души са загинали на място, а един е починал в болница.

Общо 51 пострадали са настанени в лечебни заведения – 33 в Сливен, 11 в Ямбол и 7 в Бургас. Тежко пострадалите са 13.

В катастрофите са участвали 86 превозни средства

Двата сблъсъка са станали в двете платна на магистралата. В посока Бургас са участвали 63 превозни средства, а в обратното платно – 23. По данни, представени от органите на реда, първият инцидент е започнал след внезапно сгъстяване на мъглата. Видимостта е намаляла рязко, а настилката е била мокра.

Причините за катастрофите все още се изясняват. Образувани са две досъдебни производства, тъй като става дума за отделни произшествия в двете посоки на движение. Разследването е възложено на Националната следствена служба, като се очаква да бъдат назначени експертизи.

Целта е да се установи точната последователност на сблъсъците и причините за тежката трагедия.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg