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11 ноември е Ден на национален траур за жертвите на АМ „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

11 ноември е Ден на национален траур за жертвите на АМ „Тракия“

11 Ноември, 2026 03:27 558 5

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  • област ямбол

Флаговете на държавните институции са свалени наполовина в памет на загиналите край пътен възел „Зимница“. При двете катастрофи са участвали 86 превозни средства

11 ноември е Ден на национален траур за жертвите на АМ „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

11 ноември е Ден на национален траур в България в памет на жертвите на двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. Решението е прието от Министерския съвет, а флаговете на държавните институции са свалени наполовина.

Правителството изрази съболезнования на семействата и близките на загиналите. Премиерът Румен Радев заяви: „Днес е трагичен ден за цяла България.“

11 са потвърдените жертви

Министерството на здравеопазването уточни, че загиналите са 11. В първите часове след инцидентите е била разпространена предварителна информация за 12 жертви, но след установяване на самоличността и проверка на данните броят е коригиран. Десет души са загинали на място, а един е починал в болница.

Общо 51 пострадали са настанени в лечебни заведения – 33 в Сливен, 11 в Ямбол и 7 в Бургас. Тежко пострадалите са 13.

В катастрофите са участвали 86 превозни средства

Двата сблъсъка са станали в двете платна на магистралата. В посока Бургас са участвали 63 превозни средства, а в обратното платно – 23. По данни, представени от органите на реда, първият инцидент е започнал след внезапно сгъстяване на мъглата. Видимостта е намаляла рязко, а настилката е била мокра.

Причините за катастрофите все още се изясняват. Образувани са две досъдебни производства, тъй като става дума за отделни произшествия в двете посоки на движение. Разследването е възложено на Националната следствена служба, като се очаква да бъдат назначени експертизи.

Целта е да се установи точната последователност на сблъсъците и причините за тежката трагедия.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вече 8 месеца кабинетът на Радев

    4 0 Отговор
    има абсолютна власт смнозинството си в Парламента, с министрите си и Президент който го подкрепя, но нито са направили нещо за по-добро, нито са наказали някой за злоупотреби и злонамерени действия, само теглят кредити и кроят планове как да вземат още пари от народа.

    03:30 11.11.2026

  • 2 След 4 месеца

    4 0 Отговор
    ще измине четвърт от мандата на правителството.
    Няма абсолютно нищо свършено.
    Не само че не се подобрява живота и стандарта на българите, но и се влошава значително с всеки изминал ден.
    Предложеният бюджет за 2027 от Радев, ни обрича дори на още по големи проблеми.

    03:33 11.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АПИ ВИДЯЛО МЪГЛАТА АМА НЯМАЛИ

    2 0 Отговор
    ВРЪЗКА С КАТ?!!;!!;!??? АБЕ ТИЯ ЖИСИЕМИ НЯМАТ ЛИ...... 112 ЗА КВО СЕ ПОЛЗВА?;!;!!....... АПИ И КАТ СКАТАВКИТЕ В ПАНДИЗА...

    04:37 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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