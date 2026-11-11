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Започна ремонтът на пропадналия път между Якоруда и Юндола
  Тема: Трафик

Започна ремонтът на пропадналия път между Якоруда и Юндола

11 Ноември, 2026 05:17 511 2

  • якоруда-
  • юндола-
  • ремонт на път-
  • път ii-84-
  • камиони

Участъкът се укрепва след срутването на подпорна стена и пропадането на част от платното. Камионите над 12 тона все още не могат да преминават

Започна ремонтът на пропадналия път между Якоруда и Юндола - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Започна ремонтът и укрепването на пропадналия участък от път II-84 между Якоруда и Юндола. На място вече работят тежка техника и екипи на „Грома Холд“, а изпълнението е възложено чрез процедура за директно договаряне.

Проектът за спешния ремонт е изготвен от Областно пътно управление – Благоевград. Прогнозната стойност е малко над 2 млн. евро. От Агенция „Пътна инфраструктура“ са уточнили, че обхватът на ремонта е увеличен заради пукнатини по пътното платно около първоначално компрометирания участък.

Движението остава ограничено

Проблемът възникна на 1 ноември, когато се срути част от стара подпорна стена и пропадна едното платно в посока Юндола–Велинград. Участъкът се намира на около 14 километра след Якоруда в посока Юндола.

След аварийното разширяване на едната лента леките и лекотоварните автомобили преминават поетапно. Движението се регулира с мобилна светофарна уредба, а забраната за камиони с обща маса над 12 тона остава в сила.

При първоначалното възстановяване на движението директорът на Областното пътно управление – Благоевград Христо Атанасовски заяви: „Искам да изкажа своята благодарност на пътноподдържащата фирма, която реагира много бързо, както и на кмета на град Якоруда, който също се отзова и създаде организация, за да може да се разшири пътят и да се позволи безопасното преминаване в една лента.“

Срокът за ремонта още не е обявен

Към момента няма посочена дата за приключване на укрепването и за пълното възстановяване на движението. Не е обявено и кога тежкотоварните автомобили ще могат отново да използват отсечката.

Заради забраната и дългия обходен маршрут представители на тежкотоварния транспорт са предупредили, че могат да блокират напълно движението в края на седмицата.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg


Благоевград / България
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    Това добре ама какво стана с Шипченския ремонт - пълна тишина ?

    05:40 11.11.2026

  • 2 Системата на БГ Трол

    0 0 Отговор
    В тази държава, всичко е пропаднало отдавна. Докато АПИ си договарят ремонти, комисионни и коледни бонуси, бройката на яко умрелите и размазани данъкоплатци и собственици на винетки ще закръгли 500 до края на годината.

    05:41 11.11.2026

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