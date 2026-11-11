Българин е с опасност за живота след катастрофата на АМ „Тракия“

18 души, пострадали при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, остават на лечение в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен. Четирима са в реанимация, а един пациент е в тежко състояние с опасност за живота. Това съобщи д-р Венцислав Петров от лечебното заведение.

Най-тежко е състоянието на български гражданин със съчетани травми на главата, гръдния кош и корема. Мъжът е с над 10 счупени ребра. При операция на корема са му отстранени слезката и е зашит черният дроб. „Пациентът остава с опасност за живота“, съобщиха от болницата.

Разпределение на пострадалите

Общо 51 души са транспортирани до болниците в Ямбол, Сливен и Бургас след катастрофите. 33-ма от тях са откарани в двете болници в Сливен, като 20 са приети в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“. Към момента 18 продължават лечението си там.

Четирима от пациентите са в реанимация, петима се лекуват в отделението по неврохирургия, а други четирима са настанени в ортопедията. Останалите са в отделението по лицево-челюстна хирургия.

Продължават операциите и кампанията за кръводаряване

Четирима пациенти в тежко състояние са били оперирани по спешност. Продължават оперативните интервенции на пострадалите, настанени в останалите отделения, а за част от тях тепърва ще се преценява какво лечение е необходимо.

В Сливен 77 души са дарили кръв в рамките на кампанията в подкрепа на ранените. Акцията продължава с предварително записалите се доброволци в отделението по трансфузионна хематология. Подобни инициативи са организирани и в други градове на страната.

Източници: btvnovinite.bg