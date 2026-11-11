Българин е с опасност за живота след катастрофата на АМ „Тракия“

18 души, пострадали при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, остават на лечение в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен. Четирима са в реанимация, а един пациент е в тежко състояние с опасност за живота. Това съобщи д-р Венцислав Петров от лечебното заведение.
Най-тежко е състоянието на български гражданин със съчетани травми на главата, гръдния кош и корема. Мъжът е с над 10 счупени ребра. При операция на корема са му отстранени слезката и е зашит черният дроб. „Пациентът остава с опасност за живота“, съобщиха от болницата.
Разпределение на пострадалите
Общо 51 души са транспортирани до болниците в Ямбол, Сливен и Бургас след катастрофите. 33-ма от тях са откарани в двете болници в Сливен, като 20 са приети в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“. Към момента 18 продължават лечението си там.
Четирима от пациентите са в реанимация, петима се лекуват в отделението по неврохирургия, а други четирима са настанени в ортопедията. Останалите са в отделението по лицево-челюстна хирургия.
Продължават операциите и кампанията за кръводаряване
Четирима пациенти в тежко състояние са били оперирани по спешност. Продължават оперативните интервенции на пострадалите, настанени в останалите отделения, а за част от тях тепърва ще се преценява какво лечение е необходимо.
В Сливен 77 души са дарили кръв в рамките на кампанията в подкрепа на ранените. Акцията продължава с предварително записалите се доброволци в отделението по трансфузионна хематология. Подобни инициативи са организирани и в други градове на страната.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 лют пипер
08:37 11.11.2026
3 Джигит
Коментиран от #6, #9
08:41 11.11.2026
4 Поклон за мъртвите,
08:43 11.11.2026
5 консерва
08:44 11.11.2026
6 ДЗОМБИ ЛЕНД💀
До коментар #3 от "Джигит":МА ВИЙ МАЙ СТЕ ЛЕТЯЛИ НАД МАГЛАТА
08:46 11.11.2026
7 Ако Е Шофьор !
Ако е бил Пътник !
Не !
08:47 11.11.2026
8 то има 2 катастрофи .как
08:47 11.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Идеално време за омъгляване на бюджета
Когато природната мъгла и мозъчната мъгла съвпаднат, нищо добро не ни чака.
08:52 11.11.2026
11 ако слага колан ще е по предпазен
08:52 11.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.