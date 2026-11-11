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Българин е с опасност за живота след катастрофата на АМ „Тракия“
  Тема: Трафик

Българин е с опасност за живота след катастрофата на АМ „Тракия“

11 Ноември, 2026 08:34 988 13

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  • болница-
  • кръводаряване

Той е с над 10 счупени ребра и тежки травми на главата, гръдния кош и корема. В Сливен остават за лечение 18 пострадали

Българин е с опасност за живота след катастрофата на АМ „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

18 души, пострадали при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, остават на лечение в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен. Четирима са в реанимация, а един пациент е в тежко състояние с опасност за живота. Това съобщи д-р Венцислав Петров от лечебното заведение.

Най-тежко е състоянието на български гражданин със съчетани травми на главата, гръдния кош и корема. Мъжът е с над 10 счупени ребра. При операция на корема са му отстранени слезката и е зашит черният дроб. „Пациентът остава с опасност за живота“, съобщиха от болницата.

Разпределение на пострадалите

Общо 51 души са транспортирани до болниците в Ямбол, Сливен и Бургас след катастрофите. 33-ма от тях са откарани в двете болници в Сливен, като 20 са приети в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“. Към момента 18 продължават лечението си там.

Четирима от пациентите са в реанимация, петима се лекуват в отделението по неврохирургия, а други четирима са настанени в ортопедията. Останалите са в отделението по лицево-челюстна хирургия.

Продължават операциите и кампанията за кръводаряване

Четирима пациенти в тежко състояние са били оперирани по спешност. Продължават оперативните интервенции на пострадалите, настанени в останалите отделения, а за част от тях тепърва ще се преценява какво лечение е необходимо.

В Сливен 77 души са дарили кръв в рамките на кампанията в подкрепа на ранените. Акцията продължава с предварително записалите се доброволци в отделението по трансфузионна хематология. Подобни инициативи са организирани и в други градове на страната.

Източници: btvnovinite.bg


Сливен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 лют пипер

    1 1 Отговор
    ЛО-ШО!

    08:37 11.11.2026

  • 3 Джигит

    3 2 Отговор
    А аз си карах с 200 БНВто на Тракия в мъглата и нищо ми няма

    Коментиран от #6, #9

    08:41 11.11.2026

  • 4 Поклон за мъртвите,

    4 0 Отговор
    милост за живите!

    08:43 11.11.2026

  • 5 консерва

    0 1 Отговор
    И със 120 км/ч. да се праснеш в кола,скала или в къща, все е една и съща.Трагедията. Удрял съм се с кола два пъти,но с по-ниска скорост и не карах аз.Ужасяващо е преживяването!Закараха ни в болница. Прегледаха ни и после ни казаха,че сме общо взето,физически добре. Освободиха ни да си ходим.Закараха ни с една линейка до центъра на града. 6 души бяхме. Прибрахме се без проблеми.

    08:44 11.11.2026

  • 6 ДЗОМБИ ЛЕНД💀

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Джигит":

    МА ВИЙ МАЙ СТЕ ЛЕТЯЛИ НАД МАГЛАТА

    08:46 11.11.2026

  • 7 Ако Е Шофьор !

    1 1 Отговор
    Си Заслужава !

    Ако е бил Пътник !

    Не !

    08:47 11.11.2026

  • 8 то има 2 катастрофи .как

    1 4 Отговор
    румънец е виновен за две . така им било писано . по бавно ако се кара ще има по малко жертви . логика . задния е виновен че не е спрял . сигурно и днес ще има . такова е времето . при 100 км времето за реакция намалява .дори супер колите и новите рейсове и тирове са трошливи . важен е 1 час . първа помощ . седели били в колите и камьоните . драма . но по високоскоростни пътища се случват катастрофи . по 6-7 . можеше да викнат лекари от чужбина . и да вземат от там хуманитарна помощ .

    08:47 11.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Идеално време за омъгляване на бюджета

    1 0 Отговор
    Под мъглата попадна и разговорът за бюджета, а жертвите от "битката с олигарсите" ще бъдат много повече, заради отнети права и смачкани доходи.
    Когато природната мъгла и мозъчната мъгла съвпаднат, нищо добро не ни чака.

    08:52 11.11.2026

  • 11 ако слага колан ще е по предпазен

    0 0 Отговор
    необичайно висок трафик . и толкова рано сутрин . от къде пари за екскурзии , нафта , нови коли . дали има употребили дрога . много бързо са карали . в мъглата може с висока скорост . има фарове за мъгла и зимни гуми .

    08:52 11.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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