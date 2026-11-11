Кутия цигари у нас може да поскъпне до кило месо

Кутия цигари в България може да поскъпне с близо 2 евро, ако Европейският съюз приеме предложението за нови минимални нива на акцизите. При сегашна средна цена от около 3,50-3,80 евро това означава най-често цена между 5,50 и 5,80 евро за кутия.

Предложението на Европейската комисия предвижда минималният акциз за цигарите да бъде 60% от средната продажна цена на дребно, но не по-малко от 200 евро на 1000 къса. Реформата е част от по-широко обновяване на правилата за облагане на тютюневите изделия в ЕС.

Решение още няма

Министрите на финансите на страните от ЕС обсъдиха промените на заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси на 9 ноември. До окончателно споразумение не се стигна, тъй като за промяната е необходимо единодушие. Председателството на Съвета съобщи, че е постигнат значителен напредък, но една държава членка е останала против компромисния текст.

Според публикацията на „Труд“ това е Малта. В преговорите България и още девет държави са договорили по-дълги срокове за достигане на новите минимални нива, за да бъде избегнато рязко поскъпване на цигарите.

Поетапно увеличение на акциза

За повечето държави от ЕС предложението предвижда минимален акциз от 140 евро на 1000 къса между 1 юли 2028 г. и 31 декември 2029 г. След това ставката трябва да нарасне до 170 евро за периода от 1 януари 2030 г. до 31 декември 2031 г. От 1 януари 2032 г. прагът трябва да бъде 200 евро на 1000 къса.

България ще разполага с повече време. Страната трябва да достигне ниво от 140 евро на 1000 къса от 1 юли 2028 г. до 31 декември 2031 г. Следващият праг от 170 евро ще се прилага между началото на 2032 г. и края на 2035 г., а минималният акциз от 200 евро на 1000 къса трябва да бъде достигнат от 1 януари 2036 г.

В момента акцизът за цигарите у нас е 77 евро на 1000 къса плюс 21% от продажната цена, но не по-малко от 120 евро на 1000 къса. За една кутия това означава минимален акциз от 2,40 евро. Вече е планирано ставката да бъде увеличена до поне 126 евро на 1000 къса от 1 март 2027 г. и до 132 евро от 1 януари 2028 г.

Как ще се отрази на цената

За достигането на прага от 200 евро на 1000 къса акцизът трябва да се увеличи с 1,60 евро на кутия. Върху тази сума се начислява и ДДС, което води до приблизително 1,92 евро по-висока крайна цена. Така цигарите в България биха се доближили до цената на килограм свински пържоли.

В рамките на преговорите е договорено стопаните, които отглеждат и сушат тютюн преди предаването му на преработватели, да бъдат изключени от задължението да предоставят информация в системата за проследяване на акцизните стоки. Окончателната промяна на минималните ставки ще влезе в сила едва след единодушно решение на държавите членки.

Източници: trud.bg