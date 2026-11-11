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Кутия цигари у нас може да поскъпне до кило месо

Кутия цигари у нас може да поскъпне до кило месо

11 Ноември, 2026 09:18 701 16

  • цигари-
  • акцизи-
  • европейски съюз-
  • цени-
  • българия

България получава по-дълъг срок за достигане на новите минимални акцизи, но окончателното решение на ЕС още не е прието

Кутия цигари у нас може да поскъпне до кило месо - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кутия цигари в България може да поскъпне с близо 2 евро, ако Европейският съюз приеме предложението за нови минимални нива на акцизите. При сегашна средна цена от около 3,50-3,80 евро това означава най-често цена между 5,50 и 5,80 евро за кутия.

Предложението на Европейската комисия предвижда минималният акциз за цигарите да бъде 60% от средната продажна цена на дребно, но не по-малко от 200 евро на 1000 къса. Реформата е част от по-широко обновяване на правилата за облагане на тютюневите изделия в ЕС.

Решение още няма

Министрите на финансите на страните от ЕС обсъдиха промените на заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси на 9 ноември. До окончателно споразумение не се стигна, тъй като за промяната е необходимо единодушие. Председателството на Съвета съобщи, че е постигнат значителен напредък, но една държава членка е останала против компромисния текст.

Според публикацията на „Труд“ това е Малта. В преговорите България и още девет държави са договорили по-дълги срокове за достигане на новите минимални нива, за да бъде избегнато рязко поскъпване на цигарите.

Поетапно увеличение на акциза

За повечето държави от ЕС предложението предвижда минимален акциз от 140 евро на 1000 къса между 1 юли 2028 г. и 31 декември 2029 г. След това ставката трябва да нарасне до 170 евро за периода от 1 януари 2030 г. до 31 декември 2031 г. От 1 януари 2032 г. прагът трябва да бъде 200 евро на 1000 къса.

България ще разполага с повече време. Страната трябва да достигне ниво от 140 евро на 1000 къса от 1 юли 2028 г. до 31 декември 2031 г. Следващият праг от 170 евро ще се прилага между началото на 2032 г. и края на 2035 г., а минималният акциз от 200 евро на 1000 къса трябва да бъде достигнат от 1 януари 2036 г.

В момента акцизът за цигарите у нас е 77 евро на 1000 къса плюс 21% от продажната цена, но не по-малко от 120 евро на 1000 къса. За една кутия това означава минимален акциз от 2,40 евро. Вече е планирано ставката да бъде увеличена до поне 126 евро на 1000 къса от 1 март 2027 г. и до 132 евро от 1 януари 2028 г.

Как ще се отрази на цената

За достигането на прага от 200 евро на 1000 къса акцизът трябва да се увеличи с 1,60 евро на кутия. Върху тази сума се начислява и ДДС, което води до приблизително 1,92 евро по-висока крайна цена. Така цигарите в България биха се доближили до цената на килограм свински пържоли.

В рамките на преговорите е договорено стопаните, които отглеждат и сушат тютюн преди предаването му на преработватели, да бъдат изключени от задължението да предоставят информация в системата за проследяване на акцизните стоки. Окончателната промяна на минималните ставки ще влезе в сила едва след единодушно решение на държавите членки.

Източници: trud.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 3 Отговор
    В Клуба на Богатите е скъпо.

    09:20 11.11.2026

  • 2 И какво

    10 2 Отговор
    Ни принуждава да се съобразяваме с Европейската комисия...?!
    Аа...... верно бе, трябва да плащат на Украйна...!!?

    09:20 11.11.2026

  • 3 Бай Ху (By Who)

    4 3 Отговор
    Ас не пуша.

    09:21 11.11.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    6 0 Отговор
    Говорите глупости! Кой ще ти тръгне да пуши месо?!

    09:24 11.11.2026

  • 5 Анонимен

    4 7 Отговор
    За разлика от Европа, много много рядко можеш да видиш пушач, а в България като минеш покрай училище , всички ученици захапали цигара в междучасието. Нека ги увеличат, докато ги откажат.

    Коментиран от #12, #13

    09:24 11.11.2026

  • 6 има причини . едната е скъпия тютюн, а

    2 1 Отговор
    друга е подскъпването на фуража . един българин изяжда 2 тона свинско и 1 тон пилешко годишно . средно . на варна морето се окафявява редовно . крапа е подскъпнал . ако магистралата е застрахована ще я гледат под лупа .

    09:24 11.11.2026

  • 7 Ели Енчева

    1 0 Отговор
    Свинските пържоли не се пушат.

    09:26 11.11.2026

  • 8 А дано

    1 0 Отговор
    да стигнем гърците

    09:29 11.11.2026

  • 9 Велчов

    3 0 Отговор
    Няма значение. Нито пушача нито пияница та ги интересува. За хляб няма да имат, но за цигари и алкохол винаги ще има. Затова в София има най много магазини за алкохол и цигари.

    09:33 11.11.2026

  • 10 Някой

    3 3 Отговор
    Трябва 20 евро да станат!

    09:33 11.11.2026

  • 11 Луд

    1 0 Отговор
    Гражданска отговорност при автомобилите ще е както във много държави 150коня 1,180еврака годишно при 0 бонусмалос.Земеделските наследствени земи ще се плащат данък не на декар а на метър И още много други придобивки са ни подготвили но за да не ни стресират ще научаваме малко по малко Със една дума ,,ЧЕСТИТО ЕВРО,,Чехите ,Поляците,Румънците, Швейцарци,и Северно скандинавци не искат да чуят за ЕВРОЗОНА Нашите излъгаха че няма дефицит само и само да влезем във клуба на фалиращите.

    09:37 11.11.2026

  • 12 Къдя

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    така им се пуши и пие ако черпиш повече.

    09:37 11.11.2026

  • 13 АБВ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    И като се откажат какво ? Пушенето е един от най-безобидните нездравословни пороци. Като изчезне дали няма да бъде заменено с нещо друго по-силно и по-вредно, което е и без полза за бюджета ? Чрез акциза и ДДС-то пушачите поне си плащат за болестите, които се причиняват.

    09:37 11.11.2026

  • 14 Госあ

    1 0 Отговор
    Пушачите ше издържаме нефелните....

    09:38 11.11.2026

  • 15 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    и три кила да стане да се пълни бюджета! Нема такава смрад

    09:40 11.11.2026

  • 16 Цигарите са проблем на Феномена!!!

    0 0 Отговор
    Всъщност, един истински руски гражданин не Пуши, виж " бащата на руснаците " Пусин!!!
    "Кимон Георгиев "и той не пуши, и "Рижия" не пуши ...!!!

    Цигарите трябва да бъдат забранени, какви са тези" капиталистически" фасони!!!

    Вредата от цигарите всички я знаят, целия Парламент заедно с "Прогресивните Българи"!

    Да се забранят да бъдат продавани или да бъдат подарявани !!!

    Цялото производство да се насочи на запад, да видим дали ще издържат на тази "хибридна атака"!!!!!!!!!

    09:45 11.11.2026

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