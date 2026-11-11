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Семействата на жертвите на „Тракия“ получават по 8000 евро
  Тема: Войната на пътя

Семействата на жертвите на „Тракия“ получават по 8000 евро

11 Ноември, 2026 12:10 647 30

  • катастрофи-
  • автомагистрала тракия-
  • социална помощ-
  • наталия ефремова-
  • национален траур

Еднократната помощ ще бъде изплатена чрез дирекциите „Социално подпомагане“ в рамките на няколко дни. Близките на пострадалите могат да потърсят и психологическа подкрепа

Семействата на жертвите на „Тракия“ получават по 8000 евро - 1
БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Семействата и наследниците на загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ ще получат еднократна социална помощ от 8000 евро. Решението е взето от Министерския съвет, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Помощта ще бъде отпусната чрез дирекциите „Социално подпомагане“, а средствата ще бъдат осигурени извънредно по бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Очаква се плащанията да бъдат извършени в рамките на няколко дни, след като бъдат установени семействата на жертвите и техните адреси.

Парите са предназначени да покрият първоначалните нужди на близките след трагедията. При двете тежки катастрофи на автомагистралата са загинали 11 души, а 51 са били ранени. 11 ноември е обявен за ден на национален траур в памет на жертвите.

Подкрепа и за пострадалите

Семействата на пострадалите могат да се обърнат към дирекциите „Социално подпомагане“ по местоживеене, за да получат конкретна консултация за възможностите за отпускане на еднократна социална помощ.

Хората, които се нуждаят от психологическа подкрепа, могат да бъдат насочени към социални услуги в общините. Там ще се предоставя безплатна психологическа помощ.

„Това са трите форми на подкрепа, която Министерството ще окаже на засегнатите от тежкия инцидент“, каза Наталия Ефремова.

Министърът изказа съболезнования на семействата на загиналите и пожела бързо възстановяване на пострадалите. Тя благодари на случайните свидетели, доброволците и полицейските служители, оказали помощ на място, както и на медицинските специалисти, които се грижат за ранените.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 14 Отговор
    Загинаха заради Урсула.Тя да плати.

    12:11 11.11.2026

  • 2 Това как да се приема.

    16 4 Отговор
    Гузното правителство плаща кръвнина?
    Къде отива пътният данък? Винетките? Акциза и ДДС на горивата? Годишният преглед? Гражданска отговорност?
    КЪДЕ Е ДЪРЖАВНАТА ОТГОВОРНОСТ!!!

    12:14 11.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 тикви и свине

    10 0 Отговор
    КОЙ е виновен!!!КОЙ!!!!!

    12:17 11.11.2026

  • 6 Моят Въпрос към Всички е,

    11 2 Отговор
    Къде са Мобилните Електронни Табла и Мобилните Електронни Радари които в такива случай на Тежка Гъста Мъгла, Обледяване на Пътя, Обледяване на Мостове, Лошо Време с Проливен Дъжд и т.н. са поставени с актуална информация и присъстват отстрани на Магистралата и Регионални Пътища?

    12:17 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АБЕ

    12 0 Отговор
    Това добре,ама на наводнените и опожарени защо не давате по толкова.

    12:18 11.11.2026

  • 9 Карл Маркс

    5 4 Отговор
    Лечението на болка в главата не е решение..! Решение е когато търсиш причината за болката в главата..! Олигархията си отива полека лека нооо отказват да признаят фактите и доказателствата.

    Коментиран от #17

    12:19 11.11.2026

  • 10 Сила

    10 0 Отговор
    Ехааааа....а откраднатите милиарди ?!?
    И продължава да се краде ....!?!

    Коментиран от #15

    12:19 11.11.2026

  • 11 Некои си

    13 1 Отговор
    Половин депутатска заплата на толкова ли се оценява един човешки живот в България

    Коментиран от #28

    12:20 11.11.2026

  • 12 666

    12 0 Отговор
    А в чекмеджето на бати Бойко тиквата имаше милиони от благодарни корумпирани строители на пътища

    12:21 11.11.2026

  • 13 Всички

    10 2 Отговор
    излишни стрини с еднакви прически и акъл . Оставка !

    12:22 11.11.2026

  • 14 Няма такива

    8 2 Отговор
    Много са ларж.По добре от оставки,нали?

    12:22 11.11.2026

  • 15 Без сила

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сила":

    Щом има хора винаги ще се краде!

    12:24 11.11.2026

  • 16 Криворазбрана милост

    11 0 Отговор
    Колко получиха удавените от корупцията?

    Защо ще плаща държавата за личната безотговорност?

    Къде са застрахователите със задължителните застраховки?

    8000 евро държавно обезщетение, толкова ли получиха удавените за разрушените си къщи?

    Що за малоумно решение е това?

    Коментиран от #19

    12:25 11.11.2026

  • 17 Енгелс

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "Карл Маркс":

    Олигархията в България е създадена от комунистите и служи единствено на тях.....не случайно никоя власт не се бори с нея ,защото и самата власт е комунистическа.

    Коментиран от #30

    12:27 11.11.2026

  • 18 Централен софийски

    6 1 Отговор
    Това не е магистрала Това е скоростен междуселски път.

    12:28 11.11.2026

  • 19 Това се казва

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Криворазбрана милост":

    с чужда пита поман да правиш

    12:28 11.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Браво бе

    4 0 Отговор
    Сега и медал им дайте освен парична награда за некадърно шофиране.

    12:37 11.11.2026

  • 23 Депутатите от ПБ

    5 0 Отговор
    Си гласуваха 136 Хил.ЕВРО за шоколади,ядки и кафе .Вземете им тези пари и ги дайте на пострадалите .А не от Социалното министерство.Така взимате парите от бедните,болните,майките и децата

    12:37 11.11.2026

  • 24 Ксква

    7 2 Отговор
    е тая подигравка с тези 8000 € , другарке ? Още докато беше в България , Урсула фон дер Лайен , след като разбра за трагедията с катастрофата , съобщи , че ЕС отпуска 10милиона € ? Кой ще ги прилапа ?

    12:38 11.11.2026

  • 25 Георги

    1 0 Отговор
    порой ти отнася къщата заради незаконна сеч или непочистени корита - €2000. Караш като луд в мъгла без видимост и се затриваш + затриваш други - €8000 за семейството ти!?!?!

    12:39 11.11.2026

  • 26 шаш

    0 0 Отговор
    No comment.... , защото "ботът" веднага ще го изтрие.

    12:43 11.11.2026

  • 27 въпросче

    0 0 Отговор
    Толкова вече ли струва човешки живот в България?!8 хиляди евро.Ц-ц-ц-ц!

    12:45 11.11.2026

  • 28 нормално

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Некои си":

    Ти гледаш техните заплати и казваш половин депутатска заплата, но....те гледат нашата минимална заплата и казват, даваме им 13 заплати.

    12:46 11.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Овчар

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Енгелс":

    Комунизма е по малкото зло.. Капиталите рушат и надигат народите,! Протестите ще станат още по зли !

    12:49 11.11.2026

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