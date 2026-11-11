Семействата на жертвите на „Тракия“ получават по 8000 евро

Семействата и наследниците на загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ ще получат еднократна социална помощ от 8000 евро. Решението е взето от Министерския съвет, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Помощта ще бъде отпусната чрез дирекциите „Социално подпомагане“, а средствата ще бъдат осигурени извънредно по бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Очаква се плащанията да бъдат извършени в рамките на няколко дни, след като бъдат установени семействата на жертвите и техните адреси.

Парите са предназначени да покрият първоначалните нужди на близките след трагедията. При двете тежки катастрофи на автомагистралата са загинали 11 души, а 51 са били ранени. 11 ноември е обявен за ден на национален траур в памет на жертвите.

Подкрепа и за пострадалите

Семействата на пострадалите могат да се обърнат към дирекциите „Социално подпомагане“ по местоживеене, за да получат конкретна консултация за възможностите за отпускане на еднократна социална помощ.

Хората, които се нуждаят от психологическа подкрепа, могат да бъдат насочени към социални услуги в общините. Там ще се предоставя безплатна психологическа помощ.

„Това са трите форми на подкрепа, която Министерството ще окаже на засегнатите от тежкия инцидент“, каза Наталия Ефремова.

Министърът изказа съболезнования на семействата на загиналите и пожела бързо възстановяване на пострадалите. Тя благодари на случайните свидетели, доброволците и полицейските служители, оказали помощ на място, както и на медицинските специалисти, които се грижат за ранените.

Източници: bta.bg