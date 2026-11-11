Семействата на жертвите на „Тракия“ получават по 8000 евро

Семействата и наследниците на загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ ще получат еднократна социална помощ от 8000 евро. Решението е взето от Министерския съвет, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
Помощта ще бъде отпусната чрез дирекциите „Социално подпомагане“, а средствата ще бъдат осигурени извънредно по бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Очаква се плащанията да бъдат извършени в рамките на няколко дни, след като бъдат установени семействата на жертвите и техните адреси.
Парите са предназначени да покрият първоначалните нужди на близките след трагедията. При двете тежки катастрофи на автомагистралата са загинали 11 души, а 51 са били ранени. 11 ноември е обявен за ден на национален траур в памет на жертвите.
Подкрепа и за пострадалите
Семействата на пострадалите могат да се обърнат към дирекциите „Социално подпомагане“ по местоживеене, за да получат конкретна консултация за възможностите за отпускане на еднократна социална помощ.
Хората, които се нуждаят от психологическа подкрепа, могат да бъдат насочени към социални услуги в общините. Там ще се предоставя безплатна психологическа помощ.„Това са трите форми на подкрепа, която Министерството ще окаже на засегнатите от тежкия инцидент“, каза Наталия Ефремова.
Министърът изказа съболезнования на семействата на загиналите и пожела бързо възстановяване на пострадалите. Тя благодари на случайните свидетели, доброволците и полицейските служители, оказали помощ на място, както и на медицинските специалисти, които се грижат за ранените.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:11 11.11.2026
2 Това как да се приема.
Къде отива пътният данък? Винетките? Акциза и ДДС на горивата? Годишният преглед? Гражданска отговорност?
КЪДЕ Е ДЪРЖАВНАТА ОТГОВОРНОСТ!!!
12:14 11.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 тикви и свине
12:17 11.11.2026
6 Моят Въпрос към Всички е,
12:17 11.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 АБЕ
12:18 11.11.2026
9 Карл Маркс
Коментиран от #17
12:19 11.11.2026
10 Сила
И продължава да се краде ....!?!
Коментиран от #15
12:19 11.11.2026
11 Некои си
Коментиран от #28
12:20 11.11.2026
12 666
12:21 11.11.2026
13 Всички
12:22 11.11.2026
14 Няма такива
12:22 11.11.2026
15 Без сила
До коментар #10 от "Сила":Щом има хора винаги ще се краде!
12:24 11.11.2026
16 Криворазбрана милост
Защо ще плаща държавата за личната безотговорност?
Къде са застрахователите със задължителните застраховки?
8000 евро държавно обезщетение, толкова ли получиха удавените за разрушените си къщи?
Що за малоумно решение е това?
Коментиран от #19
12:25 11.11.2026
17 Енгелс
До коментар #9 от "Карл Маркс":Олигархията в България е създадена от комунистите и служи единствено на тях.....не случайно никоя власт не се бори с нея ,защото и самата власт е комунистическа.
Коментиран от #30
12:27 11.11.2026
18 Централен софийски
12:28 11.11.2026
19 Това се казва
До коментар #16 от "Криворазбрана милост":с чужда пита поман да правиш
12:28 11.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Браво бе
12:37 11.11.2026
23 Депутатите от ПБ
12:37 11.11.2026
24 Ксква
12:38 11.11.2026
25 Георги
12:39 11.11.2026
26 шаш
12:43 11.11.2026
27 въпросче
12:45 11.11.2026
28 нормално
До коментар #11 от "Некои си":Ти гледаш техните заплати и казваш половин депутатска заплата, но....те гледат нашата минимална заплата и казват, даваме им 13 заплати.
12:46 11.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Овчар
До коментар #17 от "Енгелс":Комунизма е по малкото зло.. Капиталите рушат и надигат народите,! Протестите ще станат още по зли !
12:49 11.11.2026