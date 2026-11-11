Средната пенсия през септември достигна 558,08 евро

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер през септември 2026 г. е 558,08 евро. Спрямо същия месец на миналата година сумата е по-висока с 40,70 евро, или 7,9%, съобщи Националният осигурителен институт (НОИ).

Броят на пенсионерите през септември е 2 067 912. Това е увеличение с 8254 души, или 0,4%, спрямо септември 2025 г.

Пенсиите са най-големият разход на ДОО

„Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за септември 2026 г. е 558,08 евро“, съобщи НОИ.

Приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към септември възлизат на 6 203,8 млн. евро. Това представлява 72,8% изпълнение на годишния план и увеличение с 544,5 млн. евро, или 9,6%, спрямо същия период на 2025 г.

Разходите по бюджета са 11 214,1 млн. евро, което е 73,5% от плана за годината. На годишна база те са нараснали с 958,8 млн. евро, или 9,3%.

Най-голям дял заемат разходите за пенсии – 9 962,2 млн. евро. Те са с 869,6 млн. евро, или 9,6%, повече спрямо същия период на миналата година.

Надзорният съвет утвърди проектобюджета за 2027 г.

Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване към септември са 1 178,9 млн. евро – с 88,6 млн. евро, или 8,1%, повече на годишна база. Нетният размер на трансферите по консолидирания бюджет на ДОО достига 5 017,9 млн. евро.

На 9 ноември Надзорният съвет на НОИ единодушно утвърди проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2027 г. Очаква се догодина пенсиите да бъдат увеличени по т.нар. швейцарско правило.

Проектът предстои да бъде съгласуван в Националния съвет за тристранно сътрудничество, след което трябва да бъде приет от Министерския съвет и гласуван от Народното събрание.

Източници: bta.bg