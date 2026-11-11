Четирима от Самуилово са сред жертвите на АМ „Тракия“

Четирима жители на сливенското село Самуилово са сред загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Трима от тях са от едно семейство – съпруг, съпруга и майката на мъжа. Четвъртият е работник, който е пътувал към Бургас.

Четиримата са били в различни автомобили, съобщи кметът на Самуилово Красимир Кръстев. „Тримата са от едно семейство – съпруг, съпруга и майката на мъжа. Четвъртият загинал е мъж, който е отивал на работа в Бургас. Те са пътували в различни коли“, каза той.

Работници от селото пътували към Бургас

От Самуилово към Бургас е тръгнал и цял микробус с работници. Повечето от хората в него са се отървали с уплаха и леки травми.

Един от ранените при катастрофите е от близкото село Гергевец. Той е със счупена ръка, но няма опасност за живота му.

Общо 11 са жертвите

При тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ са загинали общо 11 души, а десетки са били ранени. В сблъсъците са участвали 86 превозни средства. 11 ноември е обявен за ден на национален траур в памет на жертвите.

В Самуилово все още няма яснота кога ще бъдат погребенията на четиримата загинали.

Източници: novini.bg, bntnews.bg