Четирима от Самуилово са сред жертвите на АМ „Тракия“

Четирима жители на сливенското село Самуилово са сред загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Трима от тях са от едно семейство – съпруг, съпруга и майката на мъжа. Четвъртият е работник, който е пътувал към Бургас.
Четиримата са били в различни автомобили, съобщи кметът на Самуилово Красимир Кръстев. „Тримата са от едно семейство – съпруг, съпруга и майката на мъжа. Четвъртият загинал е мъж, който е отивал на работа в Бургас. Те са пътували в различни коли“, каза той.
Работници от селото пътували към Бургас
От Самуилово към Бургас е тръгнал и цял микробус с работници. Повечето от хората в него са се отървали с уплаха и леки травми.
Един от ранените при катастрофите е от близкото село Гергевец. Той е със счупена ръка, но няма опасност за живота му.
Общо 11 са жертвите
При тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ са загинали общо 11 души, а десетки са били ранени. В сблъсъците са участвали 86 превозни средства. 11 ноември е обявен за ден на национален траур в памет на жертвите.
В Самуилово все още няма яснота кога ще бъдат погребенията на четиримата загинали.
Източници: novini.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
Коментиран от #5, #6
13:48 11.11.2026
2 Един въпрос
13:48 11.11.2026
3 Тити на Кака
Но четирима души от Самуилово, в ДВЕ отделни коли, да направят 36%+ от загиналите във вчерашния ужас?.....При това тези две коли са се качили на магистралата буквално минути преди да се врежат в мелето.
Това вече е повод за сериозен размисъл.
Коментиран от #4
14:07 11.11.2026
4 Кочо
До коментар #3 от "Тити на Кака":Виж името на селото! Това име е натоварено с лоша карма и край на българската държава! Тези останки следва да се върнат там, където са били или предадени на Скопие! Ако все още ги желае! Просто исках да ти обясня!
14:17 11.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кочо
До коментар #5 от "Абе "умен" болшевик,":Вече сме в Еврозоната! Станахме като модерните държави! Виновна е ниската скорост! Ако румънеца се движеше с 200, никой нямаше да се наблъска в него!
14:21 11.11.2026