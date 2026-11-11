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Четирима от Самуилово са сред жертвите на АМ „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Четирима от Самуилово са сред жертвите на АМ „Тракия“

11 Ноември, 2026 13:39 1 048 7

  • автомагистрала тракия-
  • самуилово-
  • верижна катастрофа-
  • жертви-
  • пътен инцидент

Трима от загиналите са от едно семейство, а четвъртият е пътувал към работа в Бургас

Четирима от Самуилово са сред жертвите на АМ „Тракия“ - 1
Снимка: btvnovinite.bg
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Четирима жители на сливенското село Самуилово са сред загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Трима от тях са от едно семейство – съпруг, съпруга и майката на мъжа. Четвъртият е работник, който е пътувал към Бургас.

Четиримата са били в различни автомобили, съобщи кметът на Самуилово Красимир Кръстев. „Тримата са от едно семейство – съпруг, съпруга и майката на мъжа. Четвъртият загинал е мъж, който е отивал на работа в Бургас. Те са пътували в различни коли“, каза той.

Работници от селото пътували към Бургас

От Самуилово към Бургас е тръгнал и цял микробус с работници. Повечето от хората в него са се отървали с уплаха и леки травми.

Един от ранените при катастрофите е от близкото село Гергевец. Той е със счупена ръка, но няма опасност за живота му.

Общо 11 са жертвите

При тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ са загинали общо 11 души, а десетки са били ранени. В сблъсъците са участвали 86 превозни средства. 11 ноември е обявен за ден на национален траур в памет на жертвите.

В Самуилово все още няма яснота кога ще бъдат погребенията на четиримата загинали.

Източници: novini.bg, bntnews.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    5 2 Отговор
    35 години западна демокрация,35 години траур и трагедий

    Коментиран от #5, #6

    13:48 11.11.2026

  • 2 Един въпрос

    6 0 Отговор
    Слава Богу няма загинали деца този път. А колко остават сираци ?!? Някой грижа ли го е???

    13:48 11.11.2026

  • 3 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Загинали четирима в една кола - бива, може да се случи и със софиянци, и с хора от Самуилово.
    Но четирима души от Самуилово, в ДВЕ отделни коли, да направят 36%+ от загиналите във вчерашния ужас?.....При това тези две коли са се качили на магистралата буквално минути преди да се врежат в мелето.
    Това вече е повод за сериозен размисъл.

    Коментиран от #4

    14:07 11.11.2026

  • 4 Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тити на Кака":

    Виж името на селото! Това име е натоварено с лоша карма и край на българската държава! Тези останки следва да се върнат там, където са били или предадени на Скопие! Ако все още ги желае! Просто исках да ти обясня!

    14:17 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе "умен" болшевик,":

    Вече сме в Еврозоната! Станахме като модерните държави! Виновна е ниската скорост! Ако румънеца се движеше с 200, никой нямаше да се наблъска в него!

    14:21 11.11.2026

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