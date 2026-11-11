Новини
България »
Вигенин: Защитата на основните права трябва да върви в крак с разширяването на правомощията на Европол

Вигенин: Защитата на основните права трябва да върви в крак с разширяването на правомощията на Европол

11 Ноември, 2026 17:51 421

  • кристиан вигенин-
  • европол

Евродепутатът обърна внимание, че програмният документ на агенцията за 2027–2029 г. поставя значителен акцент върху изкуствения интелект, биометричната идентификация и автоматизираната обработка на данни

Вигенин: Защитата на основните права трябва да върви в крак с разширяването на правомощията на Европол - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С разширяването на мандата и технологичните възможности на Европол трябва да гарантираме, че защитата на основните права не остава на заден план“, заяви евродепутатът Кристиан Вигенин по време на 19-ото заседание на Съвместната група за парламентарен контрол на Европол в Брюксел.

Като член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на Европейския парламент и на Съвместната група за парламентарен контрол на Европол Вигенин приветства работата на длъжностното лице по основните права на Европол и създаването на новия Консултативен форум по основните права. Евродепутатът обърна внимание, че програмният документ на агенцията за 2027–2029 г. поставя значителен акцент върху изкуствения интелект, биометричната идентификация и автоматизираната обработка на данни.

„Трябва да гарантираме, че при използването на ИИ решенията, които засягат хората, подлежат на реален човешки контрол, че необективността на алгоритмите се преодолява и че гаранциите на Акта за изкуствения интелект се прилагат на практика“, подчерта той.

Евродепутатът поиска от длъжностното лице по основните права на Европол Дирк Алертс да даде конкретни разяснения как участва в оценката на новите инструменти с изкуствен интелект преди въвеждането им и дали разполага с достатъчно ресурси и правомощия за осигуряване на ефективен човешки контрол и предотвратяване на дискриминацията. В отговор Алертс потвърди, че Европол търси становището му още преди разработването или придобиването на тези технологии. Той обаче призна, че осигуряването на реален човешки контрол става все по-трудно, а рамка за оценка на въздействието върху основните права все още липсва.

На въпрос от Вигенин дали препоръките му намират реално приложение в дейността на Европол, председателят на Консултативния форум по основните права проф. Арнд Зин подчерта, че за постигането на практически резултати са необходими доверие, прозрачност и съвместна работа.

„Нуждаем се от силен и ефективен Европол, който същевременно зачита ценностите, които е призван да защитава. Трябва да гарантираме, че сигурността и основните права се допълват, а не се подкопават взаимно“, заключи Вигенин.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове