Вигенин: Защитата на основните права трябва да върви в крак с разширяването на правомощията на Европол

„С разширяването на мандата и технологичните възможности на Европол трябва да гарантираме, че защитата на основните права не остава на заден план“, заяви евродепутатът Кристиан Вигенин по време на 19-ото заседание на Съвместната група за парламентарен контрол на Европол в Брюксел.

Като член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на Европейския парламент и на Съвместната група за парламентарен контрол на Европол Вигенин приветства работата на длъжностното лице по основните права на Европол и създаването на новия Консултативен форум по основните права. Евродепутатът обърна внимание, че програмният документ на агенцията за 2027–2029 г. поставя значителен акцент върху изкуствения интелект, биометричната идентификация и автоматизираната обработка на данни.

„Трябва да гарантираме, че при използването на ИИ решенията, които засягат хората, подлежат на реален човешки контрол, че необективността на алгоритмите се преодолява и че гаранциите на Акта за изкуствения интелект се прилагат на практика“, подчерта той.

Евродепутатът поиска от длъжностното лице по основните права на Европол Дирк Алертс да даде конкретни разяснения как участва в оценката на новите инструменти с изкуствен интелект преди въвеждането им и дали разполага с достатъчно ресурси и правомощия за осигуряване на ефективен човешки контрол и предотвратяване на дискриминацията. В отговор Алертс потвърди, че Европол търси становището му още преди разработването или придобиването на тези технологии. Той обаче призна, че осигуряването на реален човешки контрол става все по-трудно, а рамка за оценка на въздействието върху основните права все още липсва.

На въпрос от Вигенин дали препоръките му намират реално приложение в дейността на Европол, председателят на Консултативния форум по основните права проф. Арнд Зин подчерта, че за постигането на практически резултати са необходими доверие, прозрачност и съвместна работа.

„Нуждаем се от силен и ефективен Европол, който същевременно зачита ценностите, които е призван да защитава. Трябва да гарантираме, че сигурността и основните права се допълват, а не се подкопават взаимно“, заключи Вигенин.

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