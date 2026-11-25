По покана на евродепутата Кристиан Вигенин, ръководител на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент, студенти и преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) посетиха Страсбург в периода 22–24 ноември.

Инициативата на Вигенин има за цел да запознае младите хора отблизо с работата на европейските институции, процеса на вземане на решения в Европейския съюз и ролята на България в него.

В рамките на посещението Кристиан Вигенин се срещна със студентите и техните преподаватели в Европейския парламент. Той представи работата си като евродепутат, дейността на парламентарните комисии и основните законодателни досиета, по които работи. Сред тях са измененията в европейското законодателство в областта на изкуствения интелект и защитата на личните данни, промените в регламента за козметичните продукти, по които Вигенин защити интересите на българските производители на розово масло, директивата за облекчаване на административните изисквания към предприятията, както и становището относно финансирането на здравеопазването в следващия дългосрочен бюджет на ЕС. Срещата даде възможност на младите хора да разговарят непосредствено с българския евродепутат за актуалните европейски политики и значението им за България.

Гостите се запознаха с функционирането на Европейския парламент и присъстваха на откриването на ноемврийската пленарна сесия, като имаха възможност да наблюдават работата на евродепутатите в пленарната зала.

По време на престоя си в Страсбург българската група посети и Съвета на Европа - международна организация, в която членуват 46 държави и чиято основна мисия е защитата на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона.

Студентите и техните преподаватели имаха възможност да посетят и Европейския съд по правата на човека, където се срещнаха с българския съдия проф. Диана Ковачева. Съдът е създаден в рамките на Съвета на Европа и следи за спазването на Европейската конвенция за правата на човека, като предоставя на гражданите възможност да търсят защита при нарушаване на гарантираните от нея права.

Посещението в Страсбург обедини студенти от различни професионални направления, за които европейските политики ще имат все по-голямо значение в бъдещата им професионална реализация. Прекият досег с работата на европейските институции допринася за по-доброто разбиране на общите европейски процеси и на възможностите младите българи да участват активно в тях.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/