Европейският парламент одобри днес в Страсбург договорените промени в европейското законодателство, които разширяват подкрепата за бизнеса и намаляват административната тежест за предприятията. Българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите Кристиан Вигенин е съдокладчик по директивата, която е част от законодателния пакет „Омнибус IV“. Споразумението получи широка подкрепа в пленарната зала – 575 гласа „за“, 46 „против“ и 34 „въздържал се“.

„Работата ми беше насочена към разширяване на облекченията, които досега бяха достъпни само за малките и средни предприятия, така че те да се прилагат и за малки предприятия със средна пазарна капитализация. Това са над 40 000 компании, които са гръбнакът на индустрията в отделните държави, но досега оставаха извън обхвата на съществуващите мерки“, заяви Вигенин.

С измененията в Директивата за устойчивостта на критичните субекти повече предприятия, управляващи критична инфраструктура, ще имат достъп до експертна подкрепа, практически насоки и административна помощ от националните органи при изпълнението на законовите си задължения.

„Това е важно за предприятията, които предоставят основни услуги в енергетиката, транспорта и водоснабдяването и се нуждаят от експертна помощ и ресурси, за да изпълняват задълженията си“, посочи Вигенин.

В хода на преговорите българският евродепутат настояваше за разумен обхват на облекченията, така че да бъде запазена специалната подкрепа за малките и средните предприятия, без да се отслабват изискванията за сигурност и устойчивост на критичната инфраструктура, от която зависи ежедневието на милиони европейски граждани.

По отношение на пакета „Омнибус IV“ като цяло, който изменя две директиви и шест регламента, Вигенин подчерта, че е постигнат балансиран компромис, който намалява административната тежест за бизнеса, като същевременно запазва важни гаранции за гражданите, включително в областта на защитата на личните данни.

В изказването си преди гласуването Вигенин отправи и критики към подхода на Европейската комисия за опростяване на европейското законодателство. Според него постоянното преразглеждане на вече приети правила води до правна несигурност, затруднява дългосрочното планиране и инвестициите на предприятията и подкопава доверието на гражданите в европейското законодателство.

„Гражданите трябва да са сигурни, че правата и гаранциите, които сме установили, няма постоянно да бъдат поставяни под въпрос“, заяви евродепутатът.

„Спрете да предлагате един пакет „Омнибус“ след друг. Насочете тези усилия към консултации и задълбочени оценки на въздействието“, призова Вигенин Европейската комисия, като подчерта необходимостта още при изготвянето на законодателните предложения да бъдат отчитани практическите последици за бизнеса и обществото.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:

Вигенин: Европейският парламент одобри облекчения за бизнеса като запази гаранциите за безопасността на гражданите

Българският евродепутат призова Европейската комисия да насочи усилията си към създаването на по-качествено законодателство, вместо да променя постоянно вече приети актове

Европейският парламент одобри днес в Страсбург договорените промени в европейското законодателство, които разширяват подкрепата за бизнеса и намаляват административната тежест за предприятията. Българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите Кристиан Вигенин е съдокладчик по директивата, която е част от законодателния пакет „Омнибус IV“. Споразумението получи широка подкрепа в пленарната зала – 575 гласа „за“, 46 „против“ и 34 „въздържал се“.

„Работата ми беше насочена към разширяване на облекченията, които досега бяха достъпни само за малките и средни предприятия, така че те да се прилагат и за малки предприятия със средна пазарна капитализация. Това са над 40 000 компании, които са гръбнакът на индустрията в отделните държави, но досега оставаха извън обхвата на съществуващите мерки“, заяви Вигенин.

С измененията в Директивата за устойчивостта на критичните субекти повече предприятия, управляващи критична инфраструктура, ще имат достъп до експертна подкрепа, практически насоки и административна помощ от националните органи при изпълнението на законовите си задължения.

„Това е важно за предприятията, които предоставят основни услуги в енергетиката, транспорта и водоснабдяването и се нуждаят от експертна помощ и ресурси, за да изпълняват задълженията си“, посочи Вигенин.

В хода на преговорите българският евродепутат настояваше за разумен обхват на облекченията, така че да бъде запазена специалната подкрепа за малките и средните предприятия, без да се отслабват изискванията за сигурност и устойчивост на критичната инфраструктура, от която зависи ежедневието на милиони европейски граждани.

По отношение на пакета „Омнибус IV“ като цяло, който изменя две директиви и шест регламента, Вигенин подчерта, че е постигнат балансиран компромис, който намалява административната тежест за бизнеса, като същевременно запазва важни гаранции за гражданите, включително в областта на защитата на личните данни.

В изказването си преди гласуването Вигенин отправи и критики към подхода на Европейската комисия за опростяване на европейското законодателство. Според него постоянното преразглеждане на вече приети правила води до правна несигурност, затруднява дългосрочното планиране и инвестициите на предприятията и подкопава доверието на гражданите в европейското законодателство.

„Гражданите трябва да са сигурни, че правата и гаранциите, които сме установили, няма постоянно да бъдат поставяни под въпрос“, заяви евродепутатът.

„Спрете да предлагате един пакет „Омнибус“ след друг. Насочете тези усилия към консултации и задълбочени оценки на въздействието“, призова Вигенин Европейската комисия, като подчерта необходимостта още при изготвянето на законодателните предложения да бъдат отчитани практическите последици за бизнеса и обществото.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/