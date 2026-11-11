Каримански: Бюджетът трябва да покаже как ще се изпълнят реформите

Проектобюджетът трябва да покаже не само какви намерения има правителството, но и как те ще бъдат изпълнени. Това заяви членът на Управителния съвет на БНБ Любомир Каримански в предаването „Още от деня“ по БНТ, като определи документа като „бюджет на въпросния потенциал“.

По думите му в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза се виждат усилия за реформи чрез заложените числа, но липсва достатъчно яснота по самите проекти. Каримански посочи, че реформите трябва да бъдат описани като конкретни, остойностени и изпълними ангажименти.

Той очаква да бъдат представени отделните програмни бюджети на ведомствата и на първостепенните разпоредители с бюджет. Според него правителството трябва да публикува и задълбочени секторни анализи, чрез които да стане ясно как са структурирани реформите във всеки сектор и на каква основа са изчислени заложените разходи.

Въпросите около дефицита

Каримански постави акцент върху посочения дефицит от 3,5% за 2027 г. Той направи разграничение между дефицита на касова и на начислена основа и отбеляза, че касовите данни не винаги показват пълния размер на ангажиментите, поети по отделните проекти.

По думите му всяко число от бюджетната презентация трябва да може да бъде проследено в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза и в консолидираната фискална програма. Той определи като необходима стъпка консолидирането на разходите и настоя ефектите от него да бъдат показани ясно в бюджетните документи.

Съкращенията и разходите за персонал

Каримански коментира и обявеното съкращаване с 10% на разходите за персонал в публичния сектор и държавното управление. Според него този ефект не се вижда достатъчно ясно в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза и в консолидираната фискална програма.

Той посочи, че в документите по-скоро се вижда задържане на разходите за персонал и на заплатите. Затова според него параграф 6 от проектобюджета, обсъждан в тристранката, трябва да бъде преразгледан.

В изказването си Каримански заяви, че автоматизмите за увеличение на възнагражденията трябва да бъдат премахнати от специализираните закони или ясно уредени. Той отбеляза, че към момента липсва акт за изваждането им от тези закони, а в проекта е предвидено запазване на нетните възнаграждения на равнището от 2026 г.

Според него осигурителните разходи ще бъдат включени в 5% увеличение за съответния сектор, но този ефект не е изведен ясно в консолидираната фискална програма. Затова той призова Министерството на финансите да покаже отделно всички последици от консолидацията на разходите.