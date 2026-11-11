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Каримански: Бюджетът трябва да покаже как ще се изпълнят реформите

Каримански: Бюджетът трябва да покаже как ще се изпълнят реформите

11 Ноември, 2026 22:36 498 11

  • любомир каримански-
  • бнб-
  • държавен бюджет-
  • бюджетен дефицит-
  • публичен сектор

Членът на Управителния съвет на БНБ постави под въпрос яснотата на проектите, дефицита и съкращенията в публичния сектор

Каримански: Бюджетът трябва да покаже как ще се изпълнят реформите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Проектобюджетът трябва да покаже не само какви намерения има правителството, но и как те ще бъдат изпълнени. Това заяви членът на Управителния съвет на БНБ Любомир Каримански в предаването „Още от деня“ по БНТ, като определи документа като „бюджет на въпросния потенциал“.

По думите му в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза се виждат усилия за реформи чрез заложените числа, но липсва достатъчно яснота по самите проекти. Каримански посочи, че реформите трябва да бъдат описани като конкретни, остойностени и изпълними ангажименти.

Той очаква да бъдат представени отделните програмни бюджети на ведомствата и на първостепенните разпоредители с бюджет. Според него правителството трябва да публикува и задълбочени секторни анализи, чрез които да стане ясно как са структурирани реформите във всеки сектор и на каква основа са изчислени заложените разходи.

Въпросите около дефицита

Каримански постави акцент върху посочения дефицит от 3,5% за 2027 г. Той направи разграничение между дефицита на касова и на начислена основа и отбеляза, че касовите данни не винаги показват пълния размер на ангажиментите, поети по отделните проекти.

По думите му всяко число от бюджетната презентация трябва да може да бъде проследено в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза и в консолидираната фискална програма. Той определи като необходима стъпка консолидирането на разходите и настоя ефектите от него да бъдат показани ясно в бюджетните документи.

Съкращенията и разходите за персонал

Каримански коментира и обявеното съкращаване с 10% на разходите за персонал в публичния сектор и държавното управление. Според него този ефект не се вижда достатъчно ясно в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза и в консолидираната фискална програма.

Той посочи, че в документите по-скоро се вижда задържане на разходите за персонал и на заплатите. Затова според него параграф 6 от проектобюджета, обсъждан в тристранката, трябва да бъде преразгледан.

В изказването си Каримански заяви, че автоматизмите за увеличение на възнагражденията трябва да бъдат премахнати от специализираните закони или ясно уредени. Той отбеляза, че към момента липсва акт за изваждането им от тези закони, а в проекта е предвидено запазване на нетните възнаграждения на равнището от 2026 г.

Според него осигурителните разходи ще бъдат включени в 5% увеличение за съответния сектор, но този ефект не е изведен ясно в консолидираната фискална програма. Затова той призова Министерството на финансите да покаже отделно всички последици от консолидацията на разходите.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Първо...... КОИ РЕФОРМИ?

    4 0 Отговор
    Вече 8 месеца само заеми вземат и увеличиха външният дълг с 9 милиарда, незнайно защо. Нищо друго.
    Какви реформи?

    Коментиран от #9

    22:38 11.11.2026

  • 3 Овчар

    1 1 Отговор
    За каква реформа говори този олигарх след като магазините са препълнени от изобилие а хората нямат финансов достъп..? Въпрос на време е протестиращите в ЕС да се прицелят в банките.

    22:39 11.11.2026

  • 4 Ето ви реформи

    4 1 Отговор
    Намаляване броя на управленците от 240 на 40.
    Намаляване на заплатите им с 50 %.
    Съкращаване на държавните хрантутници с 50 %.
    Неплащане на майчински на лилави родилки под 18 години.
    Преразгледат ТЕЛК-овете.
    Милиционерите също трябва да се редуцират....
    Бойо и шишо да върнат заграбеното и хазната ще прелее.
    Е,от мен това.
    Другото от вас.
    А толкова прости могат да бъдат нещата...

    22:46 11.11.2026

  • 5 Госпожа инглиризова

    0 0 Отговор
    Има победител възможноли е да се задава тон от победен знам че сте збъркани по начало но все пак е малоумие

    22:55 11.11.2026

  • 6 Другарят

    2 1 Отговор
    Карамански е преял с евра а хората няма какво да ядат..той беше от партията на има такъв ИЗ.РОД ...

    22:56 11.11.2026

  • 7 Много Известен Съветски Актьор

    2 0 Отговор
    И тоя не е читав. От подлогите на Славуца е. Платил си е на Учиндолският Селяк, за да се набута в Парламента. Асенси го обвини, че е помогнал да откраднат 1 милион от сметката на вложител в неговата банка. Но с помощта на "справедливият съд" и съответният рушвет, успя да осъди Василев да му плати 5000 лева. Измъкна се, мошеника.

    23:03 11.11.2026

  • 8 Те Реформите

    2 1 Отговор
    Стартираха вчера.

    23:04 11.11.2026

  • 9 Как не знайно защо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Първо...... КОИ РЕФОРМИ?":

    Парите им трябват за украйна.

    23:07 11.11.2026

  • 10 Къде Ти Са Реформите ?

    1 0 Отговор
    Некадърни или некомпетентни Лекари !

    Некадърни или некомпетентни Юристи !

    Некадърни или корумпирани Съдии !

    Некадърни или корумпирани Прокурори !

    23:18 11.11.2026

  • 11 Име

    0 0 Отговор
    Този плешунгер е един от виновниците за въвеждането на еврото!

    23:39 11.11.2026

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